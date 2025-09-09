Deportes

Los “10” de la era Scaloni en la selección argentina cuando Lionel Messi no estuvo presente

El director técnico de la Albiceleste apostó por que uno de los jóvenes talentos utilice el clásico dorsal de la Pulga

Thiago Almada sería el heredero
Thiago Almada sería el heredero de la 10 de Lionel Messi ante Ecuador (REUTERS/Agustin Marcarian)

No va a viajar a Ecuador, ha terminado cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado de que juegue todo el partido, pero tendría que haber salido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”, con esa frase, Lionel Scaloni confirmó tras la victoria de la Selección argentina ante Venezuela que Lionel Messi no integrará la delegación que enfrentará esta noche a Ecuador para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El cuerpo técnico tomó la decisión de priorizar el descanso del futbolista de Inter Miami, quien acumuló una intensa serie de compromisos a nivel de clubes y selección nacional. El encuentro ante Ecuador, previsto en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 20 (hora de Argentina), cierra el ciclo clasificatorio en el que la Albiceleste aseguró el primer puesto de la tabla.

Ante este escenario, la histórica camiseta número 10 de la selección argentina quedó vacante y el director técnico tendría en mente que la utilice una de sus apuestas por primera vez con la Mayor. El elegido sería Thiago Almada, quien en los últimos juegos se convirtió en una fija para Scaloni y que tras sus buenos pasos por Botafogo y Lyon fue adquirido por Atlético de Madrid. En sus anteriores juegos con la albiceleste el habilidoso futbolista surgido de la cantera de Vélez jugó con la 16 en la espalda.

La ausencia de Messi implica que Almada se convertirá en el cuarto futbolista en portar el número 10 bajo el ciclo de Lionel Scaloni. En referencia a su trayectoria con la selección, desde su debut en septiembre de 2022, Almada disputó 11 encuentros con la Albiceleste (7 en Eliminatorias, 3 amistosos y 1 en el Mundial), en los que convirtió 4 goles y entregó 2 asistencias. El mediocampista integró el plantel campeón del Mundial Qatar 2022, consolidándose como una de las principales apuestas de la nueva generación impulsada por Scaloni (fue titular en los últimos 5 juegos por Eliminatorias Sudamericanas).

En la era de Scaloni, el número 10 casi nunca tuvo otro dueño que Lionel Messi. Ángel Correa y Paulo Dybala recibieron el dorsal en partidos específicos, especialmente ante ausencias por lesión, rotación o descanso del capitán. El detalle estadístico muestra que, con este cuerpo técnico, la selección disputó 18 de sus 88 partidos sin Messi. En ese contexto, Correa usó la 10 en cuatro encuentros y Dybala en dos.

La lista de los partidos en los que Messi estuvo ausente incluye duelos ante Guatemala, Colombia, Irak, Brasil, México, Marruecos, Chile, Alemania, Ecuador, Indonesia, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y Brasil, desde 2018 hasta la actualidad (la mayoría de carácter amistosos, en los que la 10 quedó vacante).

El primero en heredar el mítico dorsal de la Pulga en un compromiso oficial con Scaloni como DT fue Ángel Correa, que lo hizo en victorias contra Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. Paulo Dybala, en cambio, la utilizó en la goleada contra Chile y en la caída contra Colombia, durante la Fecha FIFA de septiembre del 2024.

Los partidos que se perdió Lionel Messi en la era Lionel Scaloni:

3-0 vs Guatemala (amistoso, el 8/9/18)

0-0 vs Colombia (amistoso, 11/9/18)

4-0 vs Irak (amistoso, 11/10/18)

0-1 vs Brasil (amistoso, 16/10/18)

2-0 vs México (amistoso, 16/11/18)

2-0 vs México (amistoso, 20/11/18)

1-0 vs Marruecos (amistoso, 26/3/2019)

0-0 vs Chile (amistoso, 5/9/2019)

4-0 vs México (amistoso, 10/9/2019)

2-2 vs Alemania (amistoso, 9/10/2019)

6-1 Ecuador (amistoso, 13/10/2019)

1-0 vs Colombia (Eliminatorias Sudamericanas, 1/2/2022)

2-0 vs Indonesia (amistoso 19/6/2023)

3-0 vs Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas, 12/9/2023)

3-0 vs El Salvador (amistoso, 22/3/2024)

3-1 vs Costa Rica (amistoso, 27/3/2024)

3-0 vs Chile (Eliminatorias Sudamericanas, 5/9/2024)

1-2 vs Colombia (Eliminatorias Sudamericanas, 10/9/2024)

1-0 vs Uruguay (Eliminatorias Sudamericanas, 21/3/2025)

4-1 vs Brasil (Eliminatorias Sudamericanas, 25/3/2025)

Los herederos de la 10 de Lionel Messi durante la era Lionel Scaloni:

Paulo Dybala, uno de los
Paulo Dybala, uno de los herederos de la 10 ante la ausencia de Lionel Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

Ángel Correa:

1-0 vs Colombia (Eliminatorias Sudamericanas, 1/2/2022)

3-0 vs Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas, 12/9/2023)

1-0 vs Uruguay (Eliminatorias Sudamericanas, 21/3/2025)

4-1 vs Brasil (Eliminatorias Sudamericanas, 25/3/2025)

Paulo Dybala:

3-0 vs Chile (Eliminatorias Sudamericanas, 5/9/2024)

1-2 vs Colombia (Eliminatorias Sudamericanas, 10/9/2024)

