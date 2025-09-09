Gonzalo Bonadeo, en Infobae en Vivo: la pregunta que le haría a Messi y por qué Ginóbili es el deportista argentino más importante

Gonzalo Bonadeo es uno de los periodistas deportivos más prestigiosos de la Argentina. Es multidisciplinario y cubrió todos los Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996. Cuenta con un archivo único y en charla con Infobae en Vivo habló de varios temas y de su rica trayectoria.

Hace 30 años, con el programa Campañas en TyC Sports, comenzó a destacarse con el recorrido de los deportistas argentinos más conocidos. Ese material empezó a reunirlo hace 42 años. “En 1983 comencé a tener mis primeros videos y luego alquilaba material también. Más tarde, cuando viajaba a cubrir, me llevaba una cámara y grababa los torneos. En 1990, cuando arranqué en VCC, les vendía el material que yo grababa, ya que había partidos que acá no llegaban”, recordó.

A lo largo de su carrera entrevistó a deportistas relevantes de distintas disciplinas. Uno de ellos es Lionel Messi, cuyo contacto fue por teléfono para una radio. Aunque querría volver a hablar con el crack rosarino porque “me gustaría poder hablar con él y preguntarle cómo es su proceso de entrenamiento. Debe tener un entrenamiento personal, alimentación, que va de la mano con lo que está pasando con los deportes individuales, en los que se extendió la vida útil del deportista".

Bonadeo quiere saber cómo es el entrenamiento personal de Lionel Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

También explicó por qué Emanuel Ginóbili es el deportista argentino más importante: “Se metió en el Salón de la Fama en un deporte que acá no se juega, porque la NBA es otro deporte. Les enseñó a jugar a ciertas cosas a los que jugaban en la NBA”.

En cuanto a la cobertura de eventos, confesó que “disfruto más un Juego Olímpico que un Mundial, salvo el de Qatar 2022, en el que me vi 21 partidos porque estaba todo cerca. En un Juego Olímpico podés estar viendo 14 deportes en una misma sede”.

“El que más me impactó fue Londres 2012. Nuestro trabajo arrancó 500 días antes y viajamos varias veces antes del evento. Ellos inventaron un ‘hospital para la tierra’, porque donde se hizo el parque olímpico era un lugar de industria pesada abandonada y el 80 por ciento de la tierra la usaron para reformular todo, la limpiaron y la plantaron otra vez. Otra cosa que me marcó fue que hasta los souvenirs eran de material reciclable, porque sabían que la gente recibe esos regalos y luego los tira”.

Bonadeo afirmó que Emanuel Ginobili es el deportista argentino más importante (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

Tiene varias anécdotas y entre ellas rememoró una particular: “El día que entrevisté a Pete Sampras en Beverly Hills viene su mánager chino y nos dice ‘miren que en cualquier momento se puede suspender la entrevista porque está jugando Mel Gibson y no le gustan las cámaras’. ‘¿Dónde está Mel?’, nos preguntamos".

Otra historia fue con Usain Bolt: “En un Mundial de Atletismo, medio que no me dio bola en las notas que le hice. Cuando viajé de Beijing a Londres, de vuelta al torneo, estaba comiendo unos sándwiches y desde primera baja un tipo, Usain Bolt. Me ve y dice ‘¡eh, Argentina!’. Ahí entendí que el tipo, por diez segundos, está cuatro años rompiéndose el lomo o en piletas de hielo“.

Por último, de su etapa en VideoMatch junto a Marcelo Tinelli, ponderó que el conductor “logró ser el verdadero dueño del éxito del programa”.