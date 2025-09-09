Deportes

Ganaban la final con su gol, pero perdió el control y pegó una de las patadas más descalificadoras del año

El iraquí Meme le propinó una entrada malintencionada a un rival tailandés que debió abandonar el campo de juego en la Kings Cup

Brutal patada en Irak-Tailandia

Una de las patadas más descalificadoras del año tuvo lugar en la final de la Kings Cup que se disputó hace un par de días entre Tailandia e Irak. Lo insólito es que el autor de esta malintencionada maniobra fue el futbolista que marcó el tanto del 1-0 definitivo con el que su seleccionado se adjudicó el título de campeón. Sobre el final, perdió la cabeza y literalmente sacó de la cancha a un rival con su desleal entrada.

Fue a falta de media hora para el final, cuando el encuentro estaba empatado en cero en el estadio Kanchanaburi Province de Tailandia, que Mohanad Ali -más conocido como Meme- hizo su ingreso para reemplazar a Marko Farji. Le bastó un cuarto de hora en cancha para decretar el 1-0 a favor de los iraquíes con un cabezazo fulminante que dejó sin chances al arquero Patiwat Khammai.

Al minuto del gol, Frans Putros, otros de los que había ingresado en el segundo tiempo, se fue expulsado por doble amarilla y dejó en desventaja numérica a Irak. Sobre el final, la situación insólita: Meme Ali fue a buscar a su adversario Chanathip Songkrasin, que había entrado para el inicio del complemento en lugar de Poramet Arjvirai y dominaba el balón. El capitán tailandés jamás espero recibir una patada con máxima fuerza, desde atrás, a la altura de la rodilla izquierda.

Ahí casi se desmadra todo, porque los tailandeses reaccionaron ante la infracción desmedida que fue sancionada con tarjeta roja directa por el árbitro malayo Nazmi Nasaruddin. El juego tuvo que ser detenido hasta que los ánimos se calmaron. Luego de ser atendido por los auxiliares médicos, el número 18 tuvo que ser sustituido por Ekanit Panya en los instantes finales. Las cámaras de la televisión lo captaron dolorido en el banco con hielo en la zona afectada.

Meme Ali, que milita en el Dibba Al Fujairah de Emiratos Árabes Unidos, había marcado un doblete para el triunfo 2-1 en semifinales ante Hong Kong y terminó como goleador y figura del certamen, aunque la última imagen que dejó con su gesto anti fair play empañó su actuación en el certamen. En el partido por el tercer puesto, los hongkoneses se vapulearon 8-0 a Fiyi.

La imagen del capitán tailandés
La imagen del capitán tailandés con hielo en la rodilla después del patadón

La competición organizada por la Asociación Tailandesa de Fútbol se lleva a cabo de forma anual y tiene a Tailandia como máximo exponente con 16 títulos a lo largo de su historia (el último había sido el año pasado, cuando derrotó a Siria en la final). Por detrás figuran Corea del Sur con 7, Malasia y Suecia con 4 y Corea del Norte con 3. Irak alcanzó con 2 a Eslovaquia y el combinado Sub 23 de Corea del Sur. Con uno también figuran Rotor Volgogrado de Rusia, Indonesia, China, Dinamarca, Rumania, Letonia y un Sub 20 de Brasil, entre otros.

