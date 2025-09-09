Deportes

El nuevo desafío del hijo de Ronaldinho tras fichar por un club de Inglaterra: “Nunca intenté ser mi padre”

El joven de 20 años quiere forjar su propio camino, alejado de la sombra de la leyenda del fútbol brasileño

Joao Mendes de Assis Moreira continúa forjando su camino en el fútbol profesional lejos de la presión de los focos y los flashes que podrían caer sobre él por ser el hijo de la leyenda brasileña Ronaldinho. El joven de 20 años habría dado un nuevo paso hacia su objetivo tras fichar recientemente por un equipo inglés.

Según Hull Daily Mail y diversos medios europeos como The Sun y DailyMail, el delantero brasileño, que se desempeña como extremo izquierdo, se sumará al equipo Sub-21 del Hull City tras pasar un año en la cantera del Burnley, buscando consolidarse en el competitivo entorno del Championship.

Nacido en Río de Janeiro en 2005, Joao Mendes ha transitado las academias de varios equipos de su país natal, como Flamengo y Vasco da Gama, antes de firmar su primer contrato profesional con Cruzeiro a los 14 años. Su arribo a Europa se concretó en 2023 con el salto a la estructura juvenil del Barcelona, la misma institución donde su padre ganó una Liga de Campeones y dos títulos de LaLiga.

Sin embargo, tras una temporada en la categoría Sub-19 del club catalán, Mendes optó por cambiar de rumbo y se trasladó a Inglaterra apostando por forjar su propia carrera más allá de la sombra de su padre

Según los informes, Mendes arribó al Burnley FC a mediados de 2023 con un acuerdo inicial por dos años, integrando el plantel Sub-21 al que también accedieron varias jóvenes promesas internacionales. Durante su permanencia en el club, participó en cinco encuentros de la Copa de la Premier League, anotando un gol frente al Reading y sumando dos asistencias en duelos contra el Luton Town. Su paso en Burnley finalizó tras la campaña 2024-2025, anunciando su salida en redes sociales con el mensaje “último baile”, acompañado de una fotografía vistiendo la camiseta del club.

La transferencia a Hull City de la Championship se ha interpretado como un movimiento estratégico del jugador para ganar continuidad e independencia profesional. “Quiero ser Joao, pase lo que pase”, declaró Mendes a ESPN Brasil en febrero. “Nunca intenté ser mi padre, nunca quise serlo. Así que alejarme un poco de donde él jugó y de lo que está cerca fue un buen comienzo y un buen paso para mí.”

El peso de la comparación con Ronaldinho, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, ha estado siempre presente en la carrera de Mendes. “Mi padre fue uno de los mejores, así que ser su hijo y poder hablar de él es un orgullo. Pero intento hacer lo mío, intento no meter a mi padre en el medio, intento jugar mi fútbol a mi manera, sin presión”, declaró a ESPN.

Referentes del club inglés han señalado que Joao Mendes, quien domina el perfil zurdo y se describe como un “jugador técnico y rápido”, ocupará un rol destacado en la cantera de Hull City. Se espera que su integración al equipo dirigido por el cuerpo técnico del Bishop Burton College potencie su juego y le brinde oportunidades para escalar hacia la plantilla profesional.

La carrera de Ronaldinho, ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Brasil en 2002, continúa influyendo indirectamente en los desafíos y expectativas que enfrenta su hijo en la élite del fútbol europeo. Joao Mendes afronta ahora un nuevo ciclo, decidido a escribir una historia personal en los campos ingleses, enfocado en obtener regularidad y proyectar una trayectoria propia más allá de los logros familiares.

