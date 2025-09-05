Javier Frana, en la previa de la Copa Davis: “Se puede llegar a dar cualquier resultado”

El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, estará al frente del equipo por segunda vez en la visita del conjunto nacional a Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

En una mañana cargada de simbolismo en el Tenis Club Argentino, entre flashes de cámaras, la camaradería de los jugadores y la presencia de patrocinadores y directivos, la Selección Argentina de Tenis YPF tuvo su despedida oficial antes de emprender viaje a Groningen, Países Bajos. El ambiente era una mezcla de optimismo y concentración, un reflejo del espíritu que su capitán, Javier Frana, ha trabajado por inculcar desde que asumió el cargo. Para el líder del team, el desafío que se avecina es mucho más que una simple eliminatoria; es una prueba de carácter, de gestión de energías y, sobre todo, de cohesión grupal.

“Contentos, estamos la verdad que con muy lindo ánimo, con muy lindo clima”, fueron las primeras palabras del santafesino en diálogo con Infobae, esbozando una sonrisa que transmitía tranquilidad. Sin embargo, detrás de esa calma, el estratega es plenamente consciente del momento delicado del calendario en el que llega esta serie para Los Halcones. “Lógicamente, los chicos también tratando de que descansen lo que más puedan porque vienen de un año intenso”, reconoció. Y explicó con una metáfora precisa el estado de sus jugadores: “Pasaste la mitad, estás como casi en el último envión, ¿viste? Y es la parte donde no siempre las energías sobran y hay que cuidarlas, y hay que estimularlas”.

Esta gestión de la fatiga se ha convertido en una prioridad para el cuerpo técnico, que busca no solo entrenar en la cancha, sino también “generar esa buena energía y esa buena química, entre todos, para ir a la cancha y que sea todos los días mucho más llevadero”.

La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis visitará a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 (Foto: Prensa AAT)

El rival, Países Bajos, impone un respeto máximo. No se trata de un equipo cualquiera, sino de los recientes finalistas de la Copa Davis, un conjunto que sabe lo que es competir en las instancias decisivas. “El análisis es que es una serie difícil, es compleja”, sentenció Frana con seriedad. “Cualquier resultado se puede llegar a dar. O sea, la verdad es que no es una serie donde vos tenés un poquito más una visibilidad”. La localía y la experiencia son factores que inclinan, en los papeles, la balanza hacia el lado europeo. Tienen jugadores como Botic van de Zandschulp, a quien Frana describió como “un jugador superexperimentado en Copa Davis y que sabe lo que es jugarla”. Por todo esto, el capitán no duda en calificar el enfrentamiento como “un gran desafío”, acentuado por la condición de visitante.

Una de las noticias más resonantes previas a la serie fue la baja de Tallon Griekspoor, la principal raqueta neerlandesa. Si bien esto podría interpretarse como una ventaja significativa, Frana se apresuró a desestimar cualquier exceso de confianza. “Para nosotros no nos cambia. No sé a ellos cómo lo habrá analizado su capitán”, afirmó con cautela. El enfoque argentino no se altera, ya que el respeto por el resto de los integrantes del equipo rival es total. “No nos generó ninguna... y creo que a ninguno, eh, le generó algo que digan ‘uh, qué bueno, ahora sí o tenemos más’, porque entendemos perfectamente que quienes puedan llegar a jugar los singles de ellos son jugadores para realmente tenerles mucho respeto, mucho cuidado y estar muy atentos”.

En el seno del equipo argentino, la gran novedad es la inclusión del debutante Francisco Comesaña. Frana habló sobre el proceso de selección, admitiendo que fue una decisión difícil que refleja la creciente competitividad interna. “Claramente que las selecciones no son a veces simpáticas, no son fáciles, y vas aprendiendo que cuanto más difícil es para mí la elección, es mejor digamos el panorama como equipo”, reflexionó. La elección de Comesaña fue un premio a su excelente temporada, y el referente del equipo se mostró “súper contento también que ‘Come’ pueda tener su posibilidad, debutar, se lo merecía”.

El equipo argentino de Copa Davis buscará en Países Bajos la clasificación al Final 8 que se llevará a cabo en Bolonia en noviembre

Incluso reveló un detalle del manejo de la comunicación: “Justo coincidió que tuvimos que demorar el anuncio porque él estaba jugando Cincinnati, entonces queríamos que termine sin ningún tipo de noticia que lo saque de su foco”. “Acá no hay titulares y suplentes”, insistió. “Acá hay algunos que les toca ir y algunos que no les toca ir. Titulares, en cierta forma, es como que desde el corazón lo digo, lo siento como que son todos, porque mañana uno está mejor y va, y el otro entra en la otra. Y esto es así, es muy dinámico”.

La esperada serie entre Argentina y Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, se disputará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Groningen, Países Bajos. El estadio elegido para la contienda sobre superficie dura y bajo techo es el MartiniPlaza, con capacidad para 3.855 espectadores. El equipo que resulte ganador de esta eliminatoria asegurará su clasificación al Final 8, que se celebrará en Bolonia, Italia, en el mes de noviembre, manteniendo así su lugar en la élite del tenis mundial.