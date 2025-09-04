Deportes

Video: la bandera especial para Messi y el cotillón que preparó la barra de River para el partido de la Selección

Aunque los líderes de Los Borrachos del Tablón tengan derecho de admisión, participaron de los preparativos

Gustavo Grabia

Por Gustavo Grabia

La bandera de la barra de River para Messi

El que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en la Argentina tendrá un marco especial. Porque los hinchas le pondrán una emoción particular al encuentro contra Venezuela, sabiendo que Leo quizá ya no vuelva a vestirse de celeste y blanco en nuestro país salvo para amistosos; pero por lo pronto hasta que termine el Mundial 2026. Al mismo tiempo, habrá una barra brava que será la anfitriona del evento y que, aunque sus líderes tienen derecho de admisión, una vez más harán gala de que son accionistas de la tribuna Sívori baja: Los Borrachos del Tablón. Serán ellos y nadie más los encargados del cotillón de esta noche, que en acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino tendrá algunas cosas extras a lo que se venía viendo.

En principio, y tal como muestra el video al que accedió Infobae, los barras de River Plate mandaron a confeccionar 30 bombos con sus logos. De ellos, 26 llevan la cara de los campeones del mundo con la damajuana como logo distintivo de la barra, todos pintados de celeste y blanco y con el número 14 bien visible. Además, en la parte posterior algunos llevan las letras que forman la palabra Messi y otros directamente la sigla LBDT. También habrá cuatro bombos con la imagen de las Islas Malvinas y los colores de la bandera. Pero entre todos estos, que son los que acordaron ingresar con la AFA y la Seguridad, además pretenden colar algunos de los típicos bombos con los colores de River, algo que se verá si finalmente logran.

Además, habrá una bandera nueva que dirá “muchas gracias capitán”, con la figura de la damajuana y el número 14 de un lado y la imagen de Messi besando la copa por el otro. Porque la idea borracha no es sólo instalarse como la barra que recibe a la Selección, sino también posicionarse como la que puede llevar la voz cantante en Estados Unidos, México y Canadá, según el estadio donde le toque jugar al equipo de Scaloni. Claro que para eso deberían poder salir del derecho de admisión, algo que hasta ahora no han logrado y desde el club aseguran que no darán el brazo a torcer. De hecho, para el Mundial de Clubes reciente la barra brilló por su ausencia y algunos se están moviendo para poder ingresar a Brasil para ver a River contra Palmeiras, algo que por ahora tienen absolutamente vedado.

Los bombos, con los rostros
Los bombos, con los rostros de los campeones del mundo

A la hora de preguntar por la financiación de la movida de esta noche, las sonrisas abundan. Siempre ha sido la casa madre la que puso lo que se necesita para el cotillón, aunque en la barra dicen que los bombos son todos de canje con la empresa Siete Octavos. Y que la bandera se costeó entre los propios miembros de la popular. Creer o reventar. Lo que sí queda claro es que quienes armaron el recibimiento representan sólo una parte de la barra, ya que en el video al que accedió Infobae se ve a los hermanos Mauro y Leandro Ferraras, jefes de la facción Beccar de Los Borrachos, que es la más numerosa y cuenta con 600 integrantes. Junto a ellos están dos históricos, Víctor Toddy Videla y Mariano Patanchón, alias Golo. Resalta la ausencia de Ariel Calvici, el Pato, más involucrado en los menesteres de la política en las últimas horas, ya que fue quien armó el aparato de seguridad del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, adonde llevó ayer a 150 de sus seguidores.

¿Esto significa que sólo estará la barra de River esta noche en la cancha? No. Habrá también presencia de los jefes de las barras de Ascenso, que por gentileza de sus clubes recibieron tickets y algunos se utilizaron para reventa y otros para asistir al encuentro. Y también dirán presente algunos barras de clubes de Primera División, pero todos bajo la premisa de mantenerse con un perfil casi subterráneo, porque el objetivo es que nada empañe la fiesta de la Selección en su último partido de Eliminatorias en casa y la emoción que se supone desatará, apenas pise el césped, el jugador al que todos aman ver: Lionel Messi.

