Del MVP más joven al ajedrez y la filantropía: la nueva vida de Derrick Rose tras su retiro de la NBA

El exjugador de los Chicago Bulls inicia una nueva etapa con proyectos solidarios y culturales tras su retiro (Mandatory Credit: David Banks-Imagn)

Derrick Rose, destacado por su meteórico ascenso en la NBA y reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) más joven de la historia, cerró su carrera profesional en 2024 tras superar una serie de lesiones que definieron su paso por el baloncesto.

Su salida del deporte significó el inicio de una etapa marcada por el ajedrez, la filantropía y el desarrollo de nuevos proyectos solidarios.

El ascenso de una estrella en la NBA

La retirada de la camiseta número 1 de Rose en los Bulls lo consagra como leyenda de la franquicia (Credit: Stephen Chung/Alamy Live News)

El recorrido de Rose en la NBA comenzó de manera fulgurante. Fue seleccionado en la primera posición del Draft de 2008 por los Chicago Bulls, donde se convirtió en una figura central desde su temporada de debut y ganó el reconocimiento como Novato del Año.

La personalidad dinámica y creatividad en su juego no tardaron en consolidarlo como uno de los emblemas de la franquicia.

En su segundo año, logró el galardón de MVP con solo 22 años y 191 días, una marca que aún lo distingue en la elite de la liga.

El golpe de las lesiones y sus consecuencias

Rose impulsa la filantropía con donaciones y alianzas estratégicas para promover el bienestar social (AP Foto/Elise Amendola)

La historia de Rose cambió en los playoffs de 2012, durante el primer partido ante los Philadelphia 76ers.

Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo obligó a dejar la competencia y ocasionó su ausencia en toda la campaña siguiente.

Estos inconvenientes físicos persistieron tras su regreso y condicionaron el resto de su carrera, obligándolo a adaptarse y a modificar su forma de jugar.

Pese a las adversidades, su influencia nunca disminuyó y continuó siendo considerado un referente en la NBA.

Un retiro diferente y el homenaje esperado

El exMVP planea lanzar una liga de ajedrez y fomentar la agricultura vertical en entornos urbanos (Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports)

En septiembre de 2024, los Memphis Grizzlies resolvieron no renovar el contrato de Rose, marcando el final de su etapa como jugador profesional.

Poco tiempo después, los Chicago Bulls informaron la próxima retirada de la camiseta número 1. Esta ceremonia, prevista para el 24 de enero de 2026, implica su ingreso definitivo al grupo de leyendas de la franquicia junto a Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan y Scottie Pippen.

El acto será un símbolo de reconocimiento a su paso imborrable por el equipo.

El ajedrez: nueva pasión y plataforma de impacto

El proyecto Chesstival conecta a figuras de la NBA y grandes maestros del ajedrez en eventos benéficos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalizada su trayectoria en las canchas, Rose redescubrió su interés por los desafíos mentales a través del ajedrez. Emprendió el proyecto Chesstival, torneo enfocado en conectar a figuras de la NBA con grandes maestros de este deporte.

Además, estableció una alianza estratégica con Chess.com para organizar eventos y donaciones benéficas. Uno de los principales atractivos de la colaboración consiste en un premio de USD 50.000 destinado íntegramente a causas solidarias.

Rose ha destacado que el ajedrez fue un refugio en los momentos más difíciles de su vida deportiva. Esta práctica, además de ejercer como herramienta de desarrollo personal, se ha transformado en un canal para incentivar la participación comunitaria y promover el bienestar social. La combinación entre deporte y filantropía se ha convertido en un eje central de su nueva etapa.

Nuevos horizontes: emprendimientos sociales y culturales

La revitalización de una biblioteca y la inclusión social forman parte de los nuevos horizontes de Rose (Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images)

El interés de Rose por la filantropía abarca un amplio abanico de iniciativas. Entre sus futuros proyectos figura el lanzamiento de una liga propia de ajedrez, con el objetivo de acercar este juego a diferentes comunidades y fomentar valores como la disciplina y la resiliencia.

Además, ha expresado su compromiso con la promoción de la agricultura vertical en entornos urbanos, una alternativa orientada a crear sistemas alimentarios más sostenibles y accesibles.

El exjugador también ha manifestado su aspiración de adquirir y revitalizar una biblioteca, con la idea de convertirla en un espacio abierto a la difusión del conocimiento y la inclusión social.

Estas propuestas evidencian su voluntad de seguir aportando valor fuera de las canchas, inspirando a las nuevas generaciones mediante el ejemplo y la creación de oportunidades.

Inspiración más allá del baloncesto

La historia de Derrick Rose inspira por su resiliencia, adaptación y compromiso con la comunidad (Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images)

En esta etapa postdeportiva, la figura de Rose trasciende su legado como la estrella más joven y explosiva de la NBA. Su capacidad de adaptación y la búsqueda de impacto positivo hacen de su historia un caso singular dentro del deporte profesional.

La transición hacia el ajedrez, la filantropía y los proyectos comunitarios lo consolidan como un referente capaz de reinventarse y liderar en distintos ámbitos.

Su recorrido, marcado por triunfos y adversidades, refleja la importancia de encontrar nuevas pasiones y motivaciones, incluso ante la adversidad.

Así, Derrick Rose inaugura un capítulo que promete dejar huella, tanto en la memoria del baloncesto como en la construcción de un futuro social más justo y comprometido.