Con una baja sensible y una duda, los dos equipos que paró Miguel Russo en la práctica de Boca

Como cada jueves, Boca se entrenó en La Bombonera

El plantel de Boca Juniors se entrenó en La Bombonera con miras al duelo de este domingo ante Aldosivi en Mar del Plata, desde las 14:30 en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Como es habitual cada jueves, Miguel Ángel Russo diagramó una práctica de fútbol en el estadio con dos equipos mezclados entre titulares y suplentes.

Lo más saliente del ensayo formal son las ausencias de dos jugadores clave: Marco Pellegrino y Rodrigo Battaglia. El primero está descartado para el juego ante el Tiburón por una lesión muscular Grado II en el obturador externo izquierdo que le demandará entre 3 y 6 semanas. Podría tener chances de regresar ante Rosario Central en Arroyito el fin de semana del 14 de septiembre, luego del parate por la fecha FIFA. En su lugar jugaría Ayrton Costa.

El caso del ex mediocampista de Huracán el cuerpo médico decidió preservarlo debido a una molestia muscular en el pectíneo, que se ubica en la zona de la ingle, que arrastra desde el último encuentro ante Banfield el pasado domingo. Aunque Battaglia no está descartado, ya que lo esperarán hasta último momento, si no se recupera su reemplazante saldría entre Williams Alarcón y Milton Delgado. En la última práctica, Russo colocó a Lucas Blondel en su lugar.

Alarcón solo se ausentó en el duelo ante Auckland City, el tercer y último partido de Boca en el Mundial de Clubes. En el resto de los encuentros desde la llegada de Russo, Williams sumó minutos. En tanto, Delgado alternó convocatorias, pero es uno de los preferidos de los hinchas. El juvenil de 20 años fue titular en la derrota ante Huracán y luego entró desde el banco frente a Argentinos, Racing y Banfield.

En el ensayo de fútbol se destacó además la presencia de Miguel Merentiel y Edinson Cavani juntos en la delantera. Uno de los equipos que paró el entrenador formó con Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Fabra; Paredes, Blondel; Aguirre, Palacios, Zeballos; y Milton Giménez. En el otro, dispuso a Brey; Advincula, Di Lollo, Mendía, Blanco; Janson, Delgado, Alarcón, Velasco; Cavani y Merentiel.

Vicente Taborda fue vendido a Grecia por cinco millones de dólares (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

En medio de este contexto, Boca Juniors concretó la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia por 5 millones de dólare. El club argentino, que mantenía los derechos federativos del delantero pese a que este jugaba en Platense, transferirá el 80% del pase y conservará el porcentaje restante de su ficha.

Como parte del acuerdo, Platense recibirá el 10% de la transacción en concepto de “vidriera”, tal como se había estipulado en el contrato de cesión. Taborda, quien fue figura en el último Torneo Apertura con el equipo de Vicente López, disputó 19 partidos y marcó cinco goles en el certamen, incluyendo un tanto ante River en el estadio Monumental por los cuartos de final. En total, sumó 36 encuentros con la camiseta del club.

En su paso por Boca Juniors, el delantero entrerriano jugó 17 partidos (seis como titular), integró el plantel campeón del Campeonato 2022 y participó en los minutos finales de la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense. No logró convertir goles durante su estadía en el club de la Ribera.

El Panathinaikos, que recientemente eliminó al Shakhtar Donetsk de Ucrania en los playoffs de la Europa League y cuenta en su plantel con el argentino Daniel Mancini y el uruguayo Facundo Pellistri, terminó segundo en la última liga griega detrás del Olympiacos.

En este mercado de pases, Boca Juniors también rescindió el contrato de Marcos Rojo, cedió a préstamo a Marcelo Saracchi al Celtic de Escocia y transfirió a Jorman Campuzano a Atlético Nacional de Medellín. Además, Walter Molas, Simón Rivero y Maximiliano Zalazar salieron a préstamo a clubes de Chile y Argentina.

Miguel Ángel Russo no prevé incorporaciones para lo que resta del año y buscará el título del Clausura 2025 con el plantel actual. El club rechazó ofertas de 7 millones de dólares por Kevin Zenón y Exequiel Zeballos, así como una propuesta de 3,5 millones de dólares de Vélez por la mitad del pase de Zeballos.

Milei volvió a arremeter contra Riquelme por su gestión en Boca

Milei volvió a arremeter contra Riquelme

Durante una exposición ante empresarios y políticos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei lanzó una nueva crítica a la gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca Juniors. En tono irónico, Milei afirmó: “Creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

El mandatario ya había manifestado su desacuerdo con la conducción de Riquelme en otras ocasiones. Tras la derrota de Boca ante River Plate en septiembre de 2024, expresó en una entrevista radial: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”. Además, durante las elecciones presidenciales del club en 2023, Milei acudió a votar en apoyo a la oposición encabezada por Mauricio Macri.

Durante su intervención en el CICyP, Milei también relató episodios personales vinculados al fútbol y a situaciones de violencia en los estadios. Recordó su paso como jugador juvenil en Chacarita y su experiencia en partidos donde, según sus palabras, “la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea”. Añadió que en un partido entre Boca y Palmeiras en el Morumbí, su familia fue agredida: “Mi papá mide más de un metro noventa, entonces salía la cabeza por encima de la pared y lo engancharon”.

Riquelme, por su parte, evitó confrontar públicamente con Milei. En una entrevista con DSports en marzo de 2024, el presidente de Boca declaró: “Siempre deseo que al que le toque conducir le vaya de la mejor manera. Y le deseo al presidente que logre todos los sueños que tiene y que la gente viva un poco mejor”.