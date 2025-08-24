Una leyenda del tenis femenino podría ser la nueva entrenadora de Novak Djokovic en el US Open

Novak Djokovic podría sumar a una leyenda del tenis femenino para el US Open

La posibilidad de que Novak Djokovic incorpore a su equipo a una leyenda del tenis femenino, ganadora de nueve títulos de Grand Slam, generó una enorme expectativa en la antesala del US Open, el último de los torneos denominados grandes de la temporada.

El ganador de 25 títulos de Gran Slam confirmó que mantiene conversaciones con una histórica campeona para que lo acompañe de forma puntual durante el torneo estadounidense. Aunque evitó revelar su identidad, sus palabras y el contexto apuntan a Monica Seles, una de las figuras más emblemáticas del tenis de finales del siglo XX. “Creo que ya saben quién es, pero no voy a decir nombres ahora, para no hacerlo demasiado pronto. Hemos tenido algunas conversaciones interesantes”, expresó el serbio ante la prensa de su país y en declaraciones que recogió el medio Sportklub.

La posibilidad de que Seles se incorpore al equipo de Djokovic cobró fuerza en los últimos días. Nacida en Novi Sad, la ex número 1 del circuito WTA irrumpió en el circuito profesional a finales de los años 80 y, siendo aún adolescente, ya había conquistado ocho títulos de Grand Slam. Su carrera se vio marcada por un episodio trágico en 1993, cuando un espectador la atacó con un cuchillo durante un partido en Hamburgo, lo que la mantuvo alejada de la competición durante más de dos años. Seles regresó en 1995 y logró un último gran título en el Abierto de Australia de 1996, antes de despedirse de los torneos mayores en Roland Garros 2003.

El vínculo entre Djokovic y Seles trasciende lo profesional. El tenista que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 manifestó en varias ocasiones la profunda admiración que siente por ella desde su infancia. Durante el Abierto de Australia del año pasado, el serbio la describió como una de sus referentes de niño: “Ella es una de mis heroínas y de mis ídolos de niño. Crecí escuchando historias sobre cómo entrenaba, lo que comía o cómo descansaba. Siempre la tuve en mi cabeza”.

Monica Seles fue número uno del mundo en 1991 y ganó 53 títulos en la WTA

En cuanto a la naturaleza de la posible colaboración, Djokovic aclaró que no busca un entrenador permanente, sino la oportunidad de trabajar con grandes figuras en torneos específicos. “No estoy en una fase de mi carrera en la que sienta que necesito a alguien conmigo 24 horas al día todo el año. Juego pocos torneos, y es complicado pedir a un entrenador que esté siempre disponible”, explicó. El serbio recordó experiencias previas con Andy Murray y Dusan Vemic, y subrayó el valor emocional que tendría sumar a Seles: “Sería muy significativo para mí. Es más un aspecto emocional que un proyecto de larga duración”.

La noticia de las negociaciones con Seles coincide con la revelación pública de la ex tenista sobre su diagnóstico de miastenia gravis. En una entrevista reciente, Seles compartió por primera vez que padece esta enfermedad neuromuscular autoinmune, que afecta su visión y fortaleza muscular. Según relató en una nota con la agencia AP, los primeros síntomas aparecieron hace tres años mientras jugaba al tenis con niños y familiares: “Estaba jugando con niños y mi familia y no le daba a la pelota. Veía dos pelotas. Son síntomas que no deben ignorarse”. Tras consultar a especialistas, recibió el diagnóstico que transformó su vida diaria, dificultando tareas rutinarias como secarse el cabello o vestirse.

La miastenia gravis, de acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS), provoca debilidad en los músculos voluntarios y puede presentarse en personas de cualquier edad, aunque es más frecuente en mujeres jóvenes y hombres mayores de 60 años. Los síntomas incluyen visión doble, párpados caídos, fatiga y dificultades en movimientos faciales, la marcha o la deglución. Seles reconoció que desconocía la enfermedad antes de su diagnóstico: “Cuando me diagnosticaron, pensé: ‘¿Qué?’”. La evolución de la patología es variable, con posibles brotes graves, y el tratamiento se basa en medicamentos que mejoran la transmisión nerviosa o, en algunos casos, la extirpación del timo. Un manejo adecuado permite mantener una vida cercana a la normalidad.

En respuesta a su experiencia, Seles se unió a la empresa Argenx en la campaña Go for Greater, destinada a concienciar sobre la miastenia gravis. “No puedo enfatizarlo lo suficiente, desearía que alguien como yo hablara al respecto”, afirmó la extenista, quien busca que su testimonio ayude a otras personas con diagnósticos similares y contribuya a difundir el conocimiento sobre esta enfermedad poco reconocida.

Djokovic junto a Seles en una entrega de los Premios Laureus en Mónaco (Photo by Matthew Lewis/Getty Images for Laureus)

La trayectoria de Seles está marcada por la superación. Nacida en la antigua Yugoslavia en 1973, emigró a Estados Unidos a los 13 años y, pese a no hablar inglés, se convirtió en una de las grandes dominadoras del circuito femenino. Entre 1991 y 1992, conquistó ocho títulos de Grand Slam antes de cumplir los 20 años. Tras el ataque sufrido en 1993 y su posterior regreso, sumó un total de nueve torneos de Grand Slam, 53 títulos individuales y fue incluida en el Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2009.

La expectativa en el mundo del tenis crece ante la posibilidad de ver a Djokovic y Seles trabajando juntos en el US Open, una unión que simbolizaría la resiliencia y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Seles, fiel a su espíritu combativo, dejó en claro que, como en sus días en la cancha, afrontaría este nuevo reto con la misma determinación que la llevó a la cima del tenis mundial.