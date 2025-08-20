Luis Figo reveló su rutina de alimentación y ejercicio para mantenerse en forma a los 52 años

El exfutbolista portugués mantiene una estricta rutina de ejercicio y alimentación saludable tras su retiro (Instagram)

Luís Figo, exfutbolista portugués reconocido a nivel mundial, ha vuelto a captar la atención de los medios y de sus seguidores por un motivo muy distinto al que marcó su carrera durante décadas. A punto de cumplir 53 años y quince temporadas después de dejar la alta competición, Figo sigue sorprendiendo por su notable estado físico y musculatura definida, algo que ha dejado claro durante sus recientes vacaciones estivales en Portugal y Suiza.

Varias imágenes publicadas en sus redes sociales revelan a un Figo bronceado, con abdominales y oblicuos marcados, relajándose sobre la arena, disfrutando del mar e incluso navegando en un yate por la costa del Algarve.

Luis Figo sorprende a los 52 años con su transformación física y musculatura definida durante sus vacaciones (EFE)

Esta transformación física, poco habitual en deportistas retirados, es fruto de una combinación de factores que el propio Figo ha compartido públicamente. Decidido a cuidar de su cuerpo tras la exigencia del fútbol profesional, el portugués ha adoptado una disciplina estricta y consciente para mantener la fuerza y la forma. “La fuerza se encuentra con la precisión”, comentó recientemente en una de sus publicaciones, haciendo referencia a la importancia tanto del esfuerzo físico como del compromiso diario.

El resultado es un físico que desafía el paso del tiempo y que continúa sorprendiendo a propios y extraños, consolidando la imagen de Figo no solo como leyenda del deporte, sino como ejemplo de envejecimiento activo y saludable.

Hábitos de ejercicio y dieta de Luis Figo tras su retiro del fútbol

Para el exfutbolista, el bienestar no depende solo del aspecto físico, sino también del equilibrio emocional (Instagram)

La notable condición física de Luis Figo no es obra del azar, sino de una cuidada rutina que combina ejercicio regular con una alimentación equilibrada. Figo ha reconocido que, a pesar de mantener la pasión por el deporte, la constancia y la disciplina han sido fundamentales para mantener su físico después de colgar las botas. El exfutbolista contó a Men’s Health que entrena en el gimnasio entre dos y tres veces por semana, siempre que dispone de tiempo y motivación. Este hábito le permite mantenerse en forma y, según sus propias palabras, también “cuando me paso un poco con la comida y bebida”.

El ejercicio físico se complementa con una alimentación basada en principios saludables y alejada de excesos. Figo ha detallado en varias entrevistas algunas de las claves de su dieta, que prioriza vegetales, frutas y legumbres, junto con pescado y carne preparados preferentemente al horno.

Ha señalado que evita fritos. “Como simpre lo que me gusta siempre dentro de esos parámetros”. Esta aproximación le permite disfrutar de la comida sin renunciar al equilibrio nutricional y sin poner en riesgo su condición física.

El control del estrés es otro de los pilares en la vida de Figo, que reconoce la importancia de mantenerse relajado y evitar tensiones innecesarias. Para el exfutbolista, el bienestar no depende solo del aspecto físico, sino también del equilibrio emocional, una lección que ha aplicado con éxito en su transición de atleta profesional a figura pública activa y comprometida con su salud.

Nueva afición de Figo por el golf y su impacto en su bienestar

El golf se convierte en la nueva pasión deportiva de Luis Figo, aportando beneficios físicos y mentales (Instagram)

Lejos de limitarse a los entrenamientos en el gimnasio, Luis Figo ha encontrado en el golf una nueva pasión que le permite unir ejercicio, precisión y contacto con la naturaleza. En la actualidad, el exjugador disfruta de su tiempo libre en campos como el recién inaugurado en el Algarve portugués, donde se deja ver regularmente “cogiendo los palos” para intentar mejorar su juego. Figo considera que el golf es una disciplina exigente, tanto física como mentalmente, que le ayuda a mantenerse activo y en forma.

Muchos subestiman el golf y lo consideran una actividad poco exigente, pero Figo discrepa abiertamente: “Mucha gente cree que no es un deporte pero yo creo que es de lo más difícil del mundo”, explica. El propio deportista destaca la cantidad de ejercicio que implica el golf, especialmente la caminata constante durante las partidas, algo que contribuye no solo a su estado físico sino también a su bienestar psicológico. Además, esta afición le ha permitido descubrir nuevos paisajes y modos de relajación, sumando una dimensión lúdica y social a su rutina postfutbolística.

Pérdida de Jorge Costa y el impacto en la vida personal de Figo

Luis Figo junto a Jorge Costa (Instagram)

El verano de 2024 no ha estado exento de momentos difíciles para Luis Figo. En medio de sus vacaciones y publicaciones motivacionales en redes, el exfutbolista recibió la noticia del fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos, Jorge Costa, quien perdió la vida a los 53 años tras una parada cardiorrespiratoria en la ciudad deportiva del Oporto. Costa, compañero de muchas batallas y cómplice en incontables experiencias dentro y fuera del fútbol, era considerado por Figo como un referente y líder indiscutible.

La pérdida de Costa afectó profundamente al exjugador, que expresó su dolor y cariño a través de emotivas palabras en redes sociales: “Mi dulce bicho… compañero de tantos años, de tantas experiencias, de tantos momentos llenos de alegría… El fútbol ha perdido a un líder, un campeón, un ejemplo a seguir y mi vida ha perdido a un gran amigo”. Figo cerró su mensaje asegurando que “tu legado nunca será olvidado”, en un homenaje sentido que revela la dimensión personal de su presente, marcado tanto por el cuidado y la disciplina como por la importancia de los vínculos y la memoria.

La combinación de perseverancia en el entrenamiento, alimentación saludable, nuevas pasiones deportivas y el valor de la amistad han dado forma a la nueva vida de Luis Figo, quien parece conjugar con éxito pasado, presente y futuro desde la madurez y la reflexión.