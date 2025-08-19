El Diablito Echeverri se irá del Manchester City y jugará con una figura de la selección argentina en otro equipo europeo

El Diablito Echeverri fue cedido a préstamo al Bayer Leverkusen (Reuters/Brett Davis)

Claudio Echeverri continuará su carrera en Alemania. El Diablito será cedido a préstamo desde Manchester City, dueño de su pase, al Bayer Leverkusen, con la idea de que el mediocampista ofensivo de 19 años tenga mayor rodaje en el campo de juego.

Sin lugar garantizado en el equipo que comanda Pep Guardiola, el ex futbolista de River Plate buscará ganarse los minutos en el club alemán, que compite en la Bundesliga y que en esta temporada disputará la Champions League. “Acuerdo para cesión directa. Sin cláusula de compra, salario cubierto por el Leverkusen. Echeverri ya en camino a revisión médica esta noche", informó el periodista Fabrizio Romano, confirmando la transacción.

En tanto, el diario alemán Bild confirmó la transferencia del talentoso jugador argentino y ratificó el interés que también tenía otro grande de la Bundesliga en contratar al Diablito: “El City había estado buscando intensamente un club para darlo a préstamo y asegurarle minutos de juego. El Borussia Dortmund también estaba interesado en el dinámico atacante, pero como el equipo de Pep Guardiola se negó a conceder una opción de compra, las negociaciones se alargaron. El Leverkusen finalmente aprovechó la oportunidad y ganó la puja”.

El Diablito Echeverri, quien también estuvo en la mira del Borussia Dortmund, fue adquirido por el City en 2024 y apenas disputó 3 partidos oficiales con los Ciudadanos. Su debut en el elenco inglés fue el 17 de mayo de 2025 al ingresar 14 minutos en la final de la FA Cup ante Crystal Palace. El único tanto convertido por el chaqueño fue en el pasado Mundial de Clubes, con un golazo de tiro libre ante Al Ain por la fase de grupos. Aquel fue su último encuentro con la camiseta celeste, ya que terminó con una lesión en su tobillo derecho.

Claudio Echeverri marcó su único gol en Manchester City en el Mundial de Clubes ante Al Ain (Reuters/Brett Davis)

A falta de la confirmación oficial de ambos clubes por el traspaso de Claudio Echeverri, el Bayer Leverkusen aguarda por el atacante argentino, quien será compañero de un campeón del mundo con la Selección como Exequiel Palacios y podrá aportarle frescura al ataque del conjunto que ahora comanda el neerlandés Erik Ten Hag y que en el último torneo finalizó segundo por detrás del Bayern Múnich. El conjunto alemán debutará el próximo sábado en la Bundesliga como local ante el Hoffenheim.

El Diablito no pudo adaptarse al City

Desde su llegada al Manchester City en febrero, tras su participación en el Sudamericano Sub 20 con Argentina, Echeverri ha tenido una integración paulatina al fútbol europeo. Pep Guardiola, entrenador del City, ha optado por un proceso de adaptación progresivo, limitando la exposición del jugador en partidos oficiales y priorizando su desarrollo en los entrenamientos. El propio Guardiola ha dejado en claro que su intención es que el Diablito gane experiencia en Europa antes de asumir responsabilidades mayores en el primer equipo.

Sin embargo, Pep también manifestó en la conferencia de prensa que lo ideal sería acortar el plantel. “Deberíamos (reducir la plantilla), pero es difícil porque los quiero a todos; los quiero a todos y les gusta estar aquí. Así que la situación no es fácil, pero lo saben”, indicó el entrenador español sin dar nombres en particular.

Pep Guardiola le da indicaciones al Diablito Echeverri. El técnico del City no le pudo garantizar minutos al ex River Plate (REUTERS/Toby Melville)

“Tenemos muchos jugadores, y, por supuesto, no es una situación ideal. Al mismo tiempo, tenemos muchos partidos, cada temporada hay más y más y hay que tener un equipo diferente para competir en cada partido”, agregó el ex orientador del Barcelona.

Vale recordar que el Diablitos se marchó de River luego de que el club recibiera 24 millones de euros netos, cuando la rescisión ascendía a 25 millones de la moneda europea. Además, es preciso mencionar que el Millonario disfrutó 12 meses más del préstamo de Echeverri a lo largo de todo el 2024. Con la Banda jugó 48 partidos (32 como titular) donde marcó 4 goles y dio 6 asistencias.