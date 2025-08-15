Deportes

Bicicleta, taco y volea: el golazo de Valentín Carboni en su presentación con Genoa por la Copa Italia

El argentino fue figura en el triunfo 3-0 de su equipo ante el Vicenza. En la segunda ronda se enfrentará al Empoli

El argentino encaminó el trámite ante Vicenza por la Copa Italia

Valentín Carboni demoró 39 minutos en imprimir su sello goleador con la camiseta del Genoa en su primer partido oficial de la temporada. El futbolista argentino, que llegó cedido por una temporada desde el Inter de Milán, encaminó una victoria tranquila por 3-0 ante Vicenza por la primera ronda de la Copa Italia con una lujosa jugada que incluyó una definición a quemarropa del arquero Samuele Massolo. Empoli espera en la segunda ronda.

El volante ofensivo de 20 años encaró sobre el costado derecho a Thomas Sandon y le dibujó una serie de bicicletas antes de abrir el juego a la parte central de la cancha con el rumano Nicolae Stanciu. Los pases siguientes a Patrizio Masini y Brooke Norton-Cuffy derivaron en un taco de Carboni para la habilitación del propio Stanciu y la apertura a la presencia de Aarón Martín.

Mientras tanto, el juvenil ya fue camino al área bien posicionado para recibir el centro enviado por el lateral izquierdo. El mediocampista controló la pelota con el pecho y definió de volea a centímetros del área chica para vencer con un potente zurdazo a Massolo, quien terminó sentado en el suelo.

De esta forma, el ex jugador de Lanús, Catania, Olympique de Marsella y Monza empezó a liquidar el encuentro contra un rival endeble en la última línea, que sufrió los otros goles de Francesco Benassai en contra al cierre del primer tiempo y Nicolae Stanciu en el primer cuarto de hora del complemento.

Está cedido hasta el final
Está cedido hasta el final de la temporada (Crédito: @genoacfc)

Valentín Carboni busca dejar atrás una temporada floja, que lo tuvo inicialmente cedido en el Marsella, pero solo disputó cuatro partidos y el Inter cortó el préstamo en febrero pasado. No jugó con el club italiano hasta el Mundial de Clubes. Disputó 72 minutos repartidos en tres partidos, en los cuales le metió un gol clave al Urawa Red Diamonds para remontar el encuentro y llevarse la victoria por 2-1 en Seattle.

En su nuevo paso, Carboni fue titular en el equipo comandado por Patrick Vieira, pero fue uno de los dos primeros cambios del entrenador a los 59 minutos del cruce desarrollado en el Estadio Luigi Ferraris. Fue reemplazado por el ex Milan Junior Messias. Podría reaparecer el próximo sábado desde las 13:30 (hora argentina) ante Lecce en el mismo escenario por la primera fecha de la Serie A.

La continuidad será clave en el Genoa en un curso marcado por el Mundial 2026, que se realizará a mitad de ese año en Estados Unidos, México y Canadá. Tiempo atrás, Lionel Messi lo había elogiado después de uno de sus tres partidos jugados con la camiseta de la selección argentina: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo. Desde que llegué a Estados Unidos, está entrenando con nosotros. Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara“.

En la misma sintonía, el entrenador Lionel Scaloni se refirió a la irrupción en el combinado mayor junto a Alejandro Garnacho: “Son dos chicos que nos ilusionan un montón. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro de ellos. No los podemos cargar con tantas expectativas ahora mismo, pero en un futuro nos darán un montón”.

Temas Relacionados

Valentín CarboniGenoaVicenzaCopa Italiadeportes-argentina

