La búsqueda de Riquelme en Boca: el rumor de una reunión con Pekerman y el llamado a otro candidato

Riquelme y Pekerman, juntos durante la previa del partido despedida de Román en 2023

Desde que Mauricio Serna y Raúl Cascini fueron desvinculados de Boca Juniors y quedó desintegrado el Consejo de Fútbol que hoy solamente mantiene activo a Marcelo Delgado se instalaron múltiples rumores en la Ribera. El arribo de un manager, el cambio de denominación a secretaría técnica y los nombres que aparecieron en el radar y los tachados. Lo cierto es que, en las últimas horas, se instaló la versión de que Juan Román Riquelme se había reunido con José Pekerman, uno de los que estaban apuntados en la nómina de candidatos para sumarse al departamento de fútbol.

Tanto desde el entorno directo de Pekerman como desde el club le desmintieron esta versión a Infobae. “No hay novedades”, dijeron por un lado. “No hubo contacto ni siquiera por teléfono”, aseguraron desde el otro. Es cierto que el deseo del entrenador de 75 años que fue mentor de Riquelme en las juveniles de la selección argentina pasa por cuajar en un proyecto futbolístico que lo tenga como líder, ya sea en la función de DT como también de manager o director deportivo. En el Xeneize, la decisión será tomada por Román y el Chelo Delgado, quien no se apresurarán y recién por estos días harán algunos sondeos con posibles candidatos.

A priori, el plan de Riquelme y Delgado pasa por juntarse con personas que encajen en el organigrama del club. Esto implica que estén identificados con los colores (no excluyente), que sean de absoluta confianza para ambos y que adopten una línea de trabajo que se complemente con la que está diseñada desde que Román asumió el cargo de vicepresidente y el departamento de fútbol a fines de 2019. ¿Manager, asesor, consejero, secretario técnico o director deportivo? La nomenclatura del cargo no será lo relevante, sino la tarea que el nuevo integrante ejerza como nexo entre el plantel profesional y la cúpula directiva junto al Chelo.

En este plano, la información a la que accedió este medio indica que habría un llamado a Carlos Fernando Navarro Montoya, un referente histórico que ya supo trabajar durante esta gestión. El Mono fue coordinador de juveniles antes de la pandemia y que luego se trasladó a España para dirigir al Guadalajara, equipo del ascenso. Tras su última experiencia como técnico de Santamarina de Tandil este año, espera por una posibilidad para trabajar con el buzo de DT o desde la oficina. Desde el entorno del ex arquero confiaron que le levantaría el pulgar a Riquelme en caso de que lo convoque. Navarro Montoya hizo el curso de director deportivo y ostenta contactos en Europa.

El Mono Navarro Montoya sería sondeado en las próximas horas (EFE/Javier Caama)

Que exista un llamado al Mono en la proximidad no implica que él directamente sea el elegido para sumarse al cuerpo de trabajo. Riquelme y Delgado no se apurarán en esta cuestión e incluso podrían tomarse algunas semanas especulando con los resultados del primer equipo y también con el desarrollo del día a día del Chelo con el plantel profesional. No hay que descartar que sea Delgado quien sostenga la función de nexo por tiempo indeterminado, aunque a priori la idea es que no afronte las labores en soledad.

¿Miguel Russo es opción como manager a futuro? Hay quienes conocen de memoria los pasillos de la Bombonera y se animan a dar crédito a la versión del DT desde otro plano del club. Sin embargo, gente de confianza ligada a Miguel deslizó que por el momento solamente está enfocado en ser entrenador y no aceptaría otro rol dentro de la institución.

En cuanto a los descartados, Carlos Bianchi le transmitió a su entorno que no tiene intenciones de regresar a la actividad profesional, a pesar de su buena relación con Riquelme. Cristian Traverso ya declaró públicamente que no aceptaría una propuesta para sumarse al Consejo, mientras que Claudio Borghi dejó en claro que su objetivo es volver a dirigir y no asumir funciones dirigenciales. Por último, Nicolás Burdisso, actual director deportivo del Monza italiano, no será convocado por Riquelme, a pesar de la relación de respeto mutuo y de haber sido invitado al partido despedida del actual presidente.

De cara al próximo compromiso ante Independiente Rivadavia en Mendoza, programado para el domingo a las 20:30, el cuerpo técnico contaría con los regresos de Nicolás Figal y Ayrton Costa, además de seguir de cerca la evolución de Ander Herrera. El objetivo inmediato es no perder terreno en la lucha por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura en la Zona B y recuperar el tercer puesto en la Tabla Anual, que otorga una plaza para la Copa Libertadores 2026. Actualmente, Boca se encuentra a dos puntos de Argentinos Juniors en esa carrera.