Deportes

Impactante accidente en el Rally argentino: volcó con su auto, se desmayó y fue trasladada en helicóptero al hospital

La piloto Sabrina Scicolone sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento tras el vuelco durante la carrera que se disputó en Santa Fe

Guardar
Sabrina Scicolone sufrió un fuerte vuelco junto a su hermana Natalia y debió ser evacuada en helicóptero al Hospital de Emergencias de Rosario.

La piloto arrecifeña Sabrina Scicolone sufrió el domingo 10 de agosto un impactante accidente durante el Rally Santafecino en Arequito tras volcar su vehículo en plena competencia y debió ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de Rosario, donde fue atendida luego de haberse descompensado. Las imágenes del vuelco, que dejó con heridas a la conductora y a su hermana, Natalia -iba a bordo como navegante-, se hicieron virales y mostraron la secuencia completa desde adentro del coche.

Afortunadamente, la piloto de 39 años recibió el alta médica ayer luego del golpe en su cabeza que recibió tras el vuelco y que le provocó un desmayo. Según informó la Asociación Argentina de Volantes, Sabrina Scicolone sufrió “un traumatismo de cráneo con posterior pérdida del conocimiento, con movilidad de los cuatro miembros, aunque en uno de sus lados algo más reducida".

“Sabrina tuvo un accidente y en mis palabras quiero agradecer enormemente a todo el Rally Santafecino, a la Asociación Argentina de Volantes, a la comunidad de Arequito. Todas las personas se pusieron a disposición de la necesidad de mi familia para el trato de Sabrina, que fue atendida de maravillas. Se la trasladó en helicóptero a Rosario y el informe ha sido bueno, sin consecuencias, se encuentra bien ante un fuerte golpe, sin lesiones internas“, dijo Gerardo Scicolone, padre de las pilotos y habitual navegante de rally, en declaraciones recogidas por el sitio Campeones.

La conductora compartió en sus redes sociales el video desde el interior de su auto, donde se la ve manejando mientras su hermana y copiloto le daba las instrucciones de navegación. Antes del momento del accidente, todo marchaba en perfectas condiciones. Sin embargo, tras una maniobra, el coche perdió el control y quedó dado vuelta. “No pasa nada, cortá el cortacorriente que yo apago el auto. ¡Mirá cómo nos fuimos a la m...!”, expresó Sabrina, mientras su hermana pedía asistencia. Segundos después, la piloto expresó que le estaba bajando la presión y sentía ganas de vomitar, al tiempo que intentaba desenganchar el cinturón de seguridad. Una vez fuera del vehículo, se desplomó, fue atendida rápidamente y derivada en helicóptero rumbo al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario.

El impactante accidente que sufrió
El impactante accidente que sufrió la arrecifeña Sabrina Scicolone (captura video)

El binomio Scicolone cumplía una buena tarea con su Ford Fiesta y había ganado la Prueba Especial 5 dentro de su categoría. Sin embargo, el accidente en la carrera terminó llevándose el protagonismo. “De parte de todo nuestro equipo y familia, nuestra intención en compartirles este video no sólo a modo de mostrarles el accidente de Sabrina y Natalia, sino a modo de agradecimiento de todos los que actuaron desde el primer momento”, describió el equipo SF Competición en la cuenta de Instagram.

Luego, la publicación extendió el agradecimiento a toda la organización de la categoría, al presidente de la federación y a la Asociación Argentina de Volantes. “Sabrina fue quien sufrió un fuerte golpe en su cabeza y se desmayó en el lugar. Nos acompañaron hasta que saliera el parte médico informándonos que ella se encontraba sin ninguna lesión interna", indicaron.

“Queremos agradecer a Juani Carati y a su esposa por el rápido accionar en el momento del accidente y por su preocupación. Sabrina debió ser trasladada en helicóptero desde Arequito al HECA en Rosario, debido a la urgencia de los síntomas que presentaba al momento de ser atendida luego del accidente. Resultó con politraumatismos y pérdida de conocimiento, por lo que fue activado el Código Rojo. La necesidad fue de hacerle una tomografía lo antes posible para percatarse que no tuviera lesiones internas, principalmente en su cabeza. De nuestra parte no tenemos palabras para agradecer todos los mensajes de preocupación, y agradecer a todo el que de una u otra manera acompañó a nuestra familia a sobrellevar este momento", siguieron. Y concluyeron: “Sabrina ya se encuentra dada de alta recuperándose, y Natalia no presenta dolores o lesiones mayores en su cuerpo”.

Temas Relacionados

RallyAutomovilismoAccidenteSabrina Scicolonedepores-argentina

Últimas Noticias

Un rugbier salvó la vida de un rival que sufrió un paro respiratorio en pleno partido en la liga de Mar del Plata: “Me volvió el alma al cuerpo”

Ezequiel Echeveste, jugador de San Ignacio y guardavidas, aplicó maniobras de reanimación y ayudó a estabilizar a Lucas Cedarry después de un duro golpe durante el encuentro frente a Sporting

Un rugbier salvó la vida

La estrella internacional que tiene apuntada Pep Guardiola para reforzar al Manchester City en este mercado

El entrenador catalán anotó en carpeta al italiano Gianluigi Donnarumma por si es transferido el brasileño Éderson Moraes

La estrella internacional que tiene

Riquelme inició la búsqueda para reemplazar a Cascini y Serna en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors

El presidente de Boca intentará hallar un relevo para la secretaría técnica junto al Chelo Delgado

Riquelme inició la búsqueda para

Vélez enfrentará a Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará un buen resultado de cara a la revancha en Liniers. Desde las 19, por Fox Sports

Vélez enfrentará a Fortaleza en

River Plate acordó la venta de uno de los jugadores que no estaba en los planes de Marcelo Gallardo: los millones que recibirá

El conjunto de Núñez se desprendió de uno de los futbolistas que no era tenido en cuenta por el Muñeco

River Plate acordó la venta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los demandantes por el cupón

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones aclararon al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

10 alimentos con vitamina K2

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto cobran los cajeros de

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

TELESHOW
La serie sobre Moria Casán

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”