Impactante accidente en el Rally argentino: volcó con su auto, se desmayó y fue trasladada en helicóptero al hospital

Sabrina Scicolone sufrió un fuerte vuelco junto a su hermana Natalia y debió ser evacuada en helicóptero al Hospital de Emergencias de Rosario.

La piloto arrecifeña Sabrina Scicolone sufrió el domingo 10 de agosto un impactante accidente durante el Rally Santafecino en Arequito tras volcar su vehículo en plena competencia y debió ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de Rosario, donde fue atendida luego de haberse descompensado. Las imágenes del vuelco, que dejó con heridas a la conductora y a su hermana, Natalia -iba a bordo como navegante-, se hicieron virales y mostraron la secuencia completa desde adentro del coche.

Afortunadamente, la piloto de 39 años recibió el alta médica ayer luego del golpe en su cabeza que recibió tras el vuelco y que le provocó un desmayo. Según informó la Asociación Argentina de Volantes, Sabrina Scicolone sufrió “un traumatismo de cráneo con posterior pérdida del conocimiento, con movilidad de los cuatro miembros, aunque en uno de sus lados algo más reducida".

“Sabrina tuvo un accidente y en mis palabras quiero agradecer enormemente a todo el Rally Santafecino, a la Asociación Argentina de Volantes, a la comunidad de Arequito. Todas las personas se pusieron a disposición de la necesidad de mi familia para el trato de Sabrina, que fue atendida de maravillas. Se la trasladó en helicóptero a Rosario y el informe ha sido bueno, sin consecuencias, se encuentra bien ante un fuerte golpe, sin lesiones internas“, dijo Gerardo Scicolone, padre de las pilotos y habitual navegante de rally, en declaraciones recogidas por el sitio Campeones.

La conductora compartió en sus redes sociales el video desde el interior de su auto, donde se la ve manejando mientras su hermana y copiloto le daba las instrucciones de navegación. Antes del momento del accidente, todo marchaba en perfectas condiciones. Sin embargo, tras una maniobra, el coche perdió el control y quedó dado vuelta. “No pasa nada, cortá el cortacorriente que yo apago el auto. ¡Mirá cómo nos fuimos a la m...!”, expresó Sabrina, mientras su hermana pedía asistencia. Segundos después, la piloto expresó que le estaba bajando la presión y sentía ganas de vomitar, al tiempo que intentaba desenganchar el cinturón de seguridad. Una vez fuera del vehículo, se desplomó, fue atendida rápidamente y derivada en helicóptero rumbo al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario.

El impactante accidente que sufrió la arrecifeña Sabrina Scicolone (captura video)

El binomio Scicolone cumplía una buena tarea con su Ford Fiesta y había ganado la Prueba Especial 5 dentro de su categoría. Sin embargo, el accidente en la carrera terminó llevándose el protagonismo. “De parte de todo nuestro equipo y familia, nuestra intención en compartirles este video no sólo a modo de mostrarles el accidente de Sabrina y Natalia, sino a modo de agradecimiento de todos los que actuaron desde el primer momento”, describió el equipo SF Competición en la cuenta de Instagram.

Luego, la publicación extendió el agradecimiento a toda la organización de la categoría, al presidente de la federación y a la Asociación Argentina de Volantes. “Sabrina fue quien sufrió un fuerte golpe en su cabeza y se desmayó en el lugar. Nos acompañaron hasta que saliera el parte médico informándonos que ella se encontraba sin ninguna lesión interna", indicaron.

“Queremos agradecer a Juani Carati y a su esposa por el rápido accionar en el momento del accidente y por su preocupación. Sabrina debió ser trasladada en helicóptero desde Arequito al HECA en Rosario, debido a la urgencia de los síntomas que presentaba al momento de ser atendida luego del accidente. Resultó con politraumatismos y pérdida de conocimiento, por lo que fue activado el Código Rojo. La necesidad fue de hacerle una tomografía lo antes posible para percatarse que no tuviera lesiones internas, principalmente en su cabeza. De nuestra parte no tenemos palabras para agradecer todos los mensajes de preocupación, y agradecer a todo el que de una u otra manera acompañó a nuestra familia a sobrellevar este momento", siguieron. Y concluyeron: “Sabrina ya se encuentra dada de alta recuperándose, y Natalia no presenta dolores o lesiones mayores en su cuerpo”.