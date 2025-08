El apasionado beso entre Lando Norris y su novia Magui Corceiro tras ganar el Gran Premio de Hungría de F1

El beso de Lando Norris y su novia tras ganar el GP de Hungría

Lando Norris alcanzó un hito histórico para McLaren al imponerse en el Gran Premio de Hungría, una carrera marcada por la estrategia y la tensión interna en el equipo británico. El piloto británico cruzó la meta apenas por delante de su compañero Oscar Piastri, asegurando así la victoria número 200 para la escudería de Woking en la Fórmula 1. La apuesta por una sola parada en boxes resultó decisiva para que Norris resistiera la presión de Piastri en las últimas vueltas y se mantuviera en la lucha por el campeonato, donde ambos pilotos de McLaren se encuentran separados por solo nueve puntos.

La jornada en el circuito de Hungaroring se caracterizó por una alta competitividad y táctica. Norris, que partió desde una posición favorable pero perdió terreno en la salida, cayó al quinto puesto en la primera vuelta. Por delante, Charles Leclerc defendía la pole position, mientras George Russell y Fernando Alonso se posicionaban como amenazas inmediatas. El británico de McLaren recuperó ritmo al adelantar a Alonso en la tercera vuelta y, tras una intensa persecución, solo pudo superar a Russell cuando este ingresó a boxes en la vuelta 20. De acuerdo con Motorsport.com, la clave de la victoria de Norris residió en la decisión de su equipo de optar por una estrategia de una sola parada, en contraste con la mayoría de sus rivales, que apostaron por dos detenciones.

Esta táctica, adoptada tras un inicio complicado, permitió a Norris mantenerse en la pelea a pesar de las dificultades iniciales. El propio piloto reconoció tras la carrera que no esperaban recurrir a una sola parada, pero que, dadas las circunstancias, se convirtió en la única opción viable para aspirar al triunfo. “No planeábamos hacer solo una parada, pero después de la primera vuelta fue la única opción para volver a la pelea. En el último tramo, Oscar venía muy rápido y yo estaba a fondo. Más satisfactorio por eso. El resultado perfecto hoy. No creí que nos daría la victoria, pensaba que podríamos terminar segundos. Sabía que, si tenía pista libre, tal vez funcionaría y así sucedió. Siempre es una apuesta, requiere no cometer errores, buenas vueltas, buena estrategia y eso tuvimos hoy”, explicó Norris.

La carrera estuvo lejos de ser tranquila. Los adelantamientos y los incidentes marcaron el desarrollo de la prueba. Max Verstappen protagonizó una maniobra arriesgada sobre Lewis Hamilton, que por poco termina en contacto, lo que llevó a los comisarios a abrir una investigación. Mientras tanto, Russell se quejó por radio de la defensa de Leclerc, acusándolo de cambiar dos veces de dirección durante un intento de adelantamiento, lo que también fue objeto de revisión por parte de los comisarios. Finalmente, Leclerc recibió una penalización de cinco segundos, aunque esta sanción no alteró su posición final, detalló el medio.

En la segunda mitad de la carrera, Piastri tomó la delantera en la estrategia de dos paradas y llegó a tener una ventaja de más de ocho segundos sobre Norris. Sin embargo, tras su última detención, el australiano se vio obligado a remontar y, aunque logró superar a Leclerc en la vuelta 51, no pudo recortar la diferencia suficiente con su compañero. A falta de diez vueltas, la distancia entre ambos McLaren era de poco más de tres segundos, y el duelo por la victoria se mantuvo abierto hasta la bandera a cuadros.

Las reacciones de los protagonistas reflejaron la intensidad vivida en pista. Norris admitió el desgaste físico y mental que supuso la carrera, así como la satisfacción por haber ejecutado una estrategia arriesgada con éxito. Piastri, por su parte, reconoció que la táctica elegida no fue la más acertada para sus intereses: “He apretado al máximo. Cuando vi que Lando iba a ir a una parada, supe que tenía que adelantarle en la pista, pero aquí es más fácil decirlo que hacerlo. Lo he intentado, pero hoy nos hemos equivocado de estrategia. En la segunda mitad de la carrera el coche mejoró, pero aún así ha sido un buen fin de semana”. El australiano también valoró la equidad de McLaren en la gestión de sus pilotos, aunque consideró inevitable la diversificación de estrategias en esta ocasión.

En Ferrari, la frustración fue evidente. Leclerc, que había partido desde la pole, perdió competitividad y no ocultó su malestar por radio: “Esto es increíblemente frustrante. Hemos perdido toda competitividad, solo tienen que escucharme. Yo habría gestionado estos problemas de otra forma. Ahora el auto es inconducible. Será un milagro si acabamos en el podio”. La penalización recibida por el monegasco añadió tensión a un fin de semana complicado para la escudería italiana.

Y en McLaren fue todo felicidad. Especialmente, para Norris, quien celebró con un apasionado beso con su novia, Magui Corceiro. Ambos ya se habían robado la atención del paddock en mayo, cuando el británico brilló en Mónaco.

Corceiro y Norris habían sido relacionados previamente cuando se les vio juntos en la final del Masters de Montecarlo 2024. En esa ocasión, disfrutaron del partido entre Stéfanos Tsitsipás y Casper Ruud. Meses antes de esta aparición, la modelo había declarado: “Estoy ahora mismo soltera”, en un aparente intento de disipar especulaciones sobre infidelidades hacia su entonces pareja, el futbolista portugués Joao Félix.

A pesar de sus declaraciones, los rumores persistieron. Estos alcanzaron un nuevo pico tras la revelación de escenas de la serie Drive to Survive, de Netflix. En la séptima temporada del reality, que se estrenó recientemente, se muestra a Norris y Corceiro compartiendo un momento especial en el circuito de Yas Marina, Abu Dabi.

Corceiro, con cerca de dos millones de seguidores en Instagram, no solo se destaca por su relación con Norris. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, disponible en Prime Video, donde comparte escena con talentos como Óscar Jaenada y Alba Flores. También ha trabajado en Citas Barcelona y ha sido imagen de marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy. Además, en 2022, se sumó como socia a Missus, una firma de trajes de baño, consolidando su influencia en el mundo de la moda.

El vínculo alcanzó su clímax en Hungaroring, con un beso que dio la vuelta al mundo.

Magui, junto al equipo de McLaren en Hungaroring (REUTERS/Anna Szilagyi)