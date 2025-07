Argentina venció 3-0 a Alboraya y jugará la final del Torneo de L’Alcudia: el golazo del “europibe” Armando Can

Argentina volvió a exponer el talento que tiene en sus divisiones juveniles. Es que en el tradicional Torneo de L’Alcudia, el seleccionado dirigido por Diego Placente goleó 3 a 0 a Alboraya y accedió a la final del certamen internacional.

El próximo miércoles a las 17:30, el combinado albiceleste se afrontará el último encuentro con la ilusión de sumar su cuarto título en la historia de la competencia que se desarrolla en territorio español, tras haberse consagrado en las ediciones de 2012, 2018 y 2022.

El equipo nacional espera su rival dado que el otro finalista saldrá del cruce que animarán Mauritania y Valencia.

El triunfo sobre el elenco local que disputó el certamen en sustitución de Uruguay dejó un saldo positivo para el equipo sudamericano, aunque el desarrollo del partido mostró dos caras distintas para la Argentina. Durante la primera mitad, el conjunto de Placente impuso condiciones desde el inicio. La presión alta y la circulación de la pelota permitieron que el equipo se adueñara del ritmo del juego. Así, apenas transcurridos ocho minutos, Pujol desbordó por la banda derecha, envió un centro preciso y Uriel Ojeda se elevó para conectar de cabeza y abrir el marcador. Esta superioridad se tradujo en varias oportunidades claras, aunque la falta de precisión impidió que la diferencia se ampliara antes del descanso.

El complemento trajo consigo una serie de modificaciones que alteraron la dinámica del encuentro. Alboraya realizó 11 cambios, mientras que la Albiceleste introdujo tres variantes. Esta rotación masiva modificó el desarrollo del juego: el equipo argentino perdió parte del control exhibido en los primeros 40 minutos, aunque no llegó a pasar sobresaltos defensivos. A pesar de la merma en la eficacia ofensiva, los dirigidos por Placente mantuvieron el equilibrio y la claridad en sus acciones para lastimar a su rival.

El tramo final del partido resultó decisivo. Tras siete sustituciones adicionales, Can Armando Guner, uno de los ingresados, amplió la ventaja a los 25 minutos de la segunda etapa. Su golazo llegó tras un control orientado y una volea al primer palo, imposible para el arquero. Él es uno de los “europibes” que despiertan gran ilusión en los hinchas de la Selección.

Unos instantes después, Gómez Mattar filtró un pase para Facundo Jainikoski, quien quedó mano a mano y transformó el triunfo en goleada tras eludir al arquero.

El plantel albiceleste está integrado por juveniles de la categoría 2008, quienes en su mayoría participaron del último Sudamericano Sub 17. Tras dar a conocer la lista, el técnico Diego Placente explicó la decisión. “Por más que el torneo es para jugadores sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grande los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante”.

El camino a la final

Argentina 2-0 Chile (Fase de Grupos)

Argentina 2-1 Valencia (Fase de Grupos)

Argentina 3-0 ADH Brasil (Fase de Grupos)

Argentina 3-0 Alboraya (Semifinal)