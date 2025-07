Los Pumitas le ganaron 38-35 a Francia y se quedaron con la medalla de bronce en el Mundial juvenil

Los Pumitas son de bronce. El seleccionado argentino juvenil de rugby se quedó con el tercer puesto del Mundial M20 al vencer a su par de Francia por 38-35 en el Stadio San Michele de Calvisano, Italia. Con este resultado, el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda igualó así su mejor actuación en la máxima cita de la categoría, alcanzada anteriormente en 2016.

El elenco argentino, que llegó a esta instancia luego de perder en las semifinales frente a Sudáfrica por un contundente 48-24, logró reponerse del golpe y se impuso ante el combinado francés, al cual ya había enfrentado en la fase de grupos. En aquella ocasión, fueron los europeos los que se llevaron la victoria por 56-26.

A pesar del resultado adverso, en ese enfrentamiento ante Le Bleu, la cantidad de tries marcados le permitió al equipo nacional acceder a la siguiente instancia, ya que el punto bonus le permitió clasificarse como mejor segundo.

El desarrollo del encuentro mostró dos caras bien diferenciadas. El inicio fue favorable para el equipo argentino, que sorprendió a la defensa francesa con ataques incisivos y una actitud ofensiva que se tradujo en el primer try a los 5 minutos. Diego Correa rompió la línea rival y apoyó la pelota en el ingoal, acción que tras la revisión del TMO otorgó los primeros cinco puntos del partido.

Los Pumitas se quedaron con el bronce al vencer a Francia (Sabrina Conforti / World Rugby)

Sin embargo, la reacción de Francia no tardó en llegar. A los 22 minutos, una secuencia precisa de pases permitió a Tom Leveque igualar el marcador, y poco antes del descanso, Bobby Bissu sumó otro try para los europeos, convertido por Diego Jurd, lo que dejó el parcial en 14-7 a favor de los franceses.

El segundo tiempo elevó la intensidad y la alternancia en el dominio. Apenas iniciado el complemento, Antoine Deliance encontró un hueco en el centro de la cancha y apoyó un nuevo try, convertido por Jurd, que amplió la diferencia. Pero la respuesta argentina fue contundente. Entre los minutos 47 y 54, los forwards albicelestes impusieron su potencia en dos mauls que terminaron en tries de Álvaro García Iandolino y Nicolás Cambiasso.

El segundo de ellos, convertido por Pascal Senillosa, redujo la distancia a solo cuatro puntos: 21-17. A partir de ese momento, Los Pumitas mostraron su mejor versión. Ganaron los duelos individuales y pusieron en aprietos a los dirigidos por Sébastien Calvet cada vez que avanzaron en campo rival. A los 60 minutos, la fórmula del pick and go volvió a dar frutos con otro try de García Iandolino, convertido por Senillosa, que puso a los argentinos al frente por 24-21.

Poco después, una jugada colectiva culminó con una patada de Ramón Fernández Miranda sobre la defensa gala, habilitando a Senillosa para un nuevo try y conversión, llevando el tanteador a 31-21. La reacción francesa fue inmediata. Un rápido movimiento de la pelota terminó en try de Jon Echegaray, convertido por Luka Keletaona, que acortó la diferencia. La tensión aumentó cuando, a los 72 minutos, Gabin Garault recibió una tarjeta amarilla, dejando a Francia en inferioridad numérica.

Los argentinos aprovecharon la ventaja y, en una jugada que combinó fuerza y precisión, Jerónimo Otaño apoyó un nuevo try, con conversión de Senillosa, para establecer el 38-28. En los minutos finales, Aquiles Vieyra vio la tarjeta amarilla, lo que permitió a Francia buscar la remontada. Sobre el cierre, Mathis Baret apoyó un try y Keletaona sumó la conversión, dejando el marcador en 38-35. El pitazo final desató la celebración argentina, que aseguró el bronce y el regreso al podio mundial juvenil.