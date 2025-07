Sergio Gómez detalló los motivos de la renuncia a Platense tras ser campeones: “Tampoco vamos a ser hipócritas”

El integrante de la dupla técnica compuesta por Favio Orsi explicó por qué se fueron del Calamar

A principios de junio, el fútbol argentino se vio sorprendido por la salida de Sergio Gómez y Favio Orsi como entrenadores de Platense, luego de obtener la primera estrella en la historia del club ante Huracán en Santiago del Estero por la final del Torneo Apertura en el Estadio Único Madre de Ciudades.

A más de un mes de la noticia, Gómez brindó una entrevista con DSports Radio en la que precisó los motivos que finalizaron la etapa de la dupla en el Calamar: “Nosotros nos fuimos por un desgaste en el club con los dirigentes, no fue con los jugadores ni los empleados. Tampoco vamos a ser hipócritas. Si nosotros nos quedábamos a como de lugar, a la cuarta o quinta fecha nos íbamos a estar matando. ¿Quién se perjudica? El club. Entonces, pusimos el club como prioridad y dijimos: ‘Che, me parece que no va a funcionar, no va a andar’. Y le dijimos en la cara todo lo que pensábamos al presidente. Es nuestra verdad".

El compañero de Orsi negó tener ofertas de trabajo en la actualidad, afirmó disfrutar del tiempo libre con su familia y profundizó en la corrosión del vínculo con las altas esferas del club presidido por Sebastián Ordóñez: “Cuando una pareja se separa, hay un montón de mensajes y situaciones que generan una ruptura. Nos podríamos haber ido por plata, no estaría mal y lo hubiéramos dicho. Quedó plata en el club porque nos fuimos rompiendo el contrato, no nos fuimos gratis. Dejamos plata, teníamos contrato hasta diciembre. Es mentira que teníamos otro club”.

A continuación, brindó detalles sobre una de las últimas charlas que mantuvieron con Ordóñez antes de anunciar el adiós: “Es verdad que dijo ‘les doy 12 horas’. Tenía que hablar con nuestro representante, que es Cristian Bragarnik, que estaba en España. Nos reunimos el lunes y nos dio 12 horas para decidir si pensábamos algo diferente y le dijimos que hable con Cristian. Hablaron, no sé si dentro de esas 12 horas”.

Sergio Gómez al frente y, a su espalda, su compañero Favio Orsi (Crédito: Eduardo RAPETTI / AFP)

Por otro lado, Sergio Gómez salió al cruce de una frase dicha por Orsi que se malinterpretó en las últimas semanas: “En una nota, Favio dijo que nos vaciamos para salir campeones. Utilizaron esa frase... Pero, ¿quién se vacía? ¿No dirijo más entonces? Está sacada de contexto. Nosotros nos vaciamos en cada partido. Lo que quisimos decir es que dejamos todo para salir campeón. Agarraron esa frase y nosotros no podemos salir a explicarle a todo el mundo”.

Acto seguido, reveló qué cosas produjeron un desgaste irreconciliable entre las partes: “Tiene que ver con el día a día, con un montón de situaciones que pasaron en un año y medio, cosas que no estás de acuerdo. Las condiciones diarias, pero el objetivo era más importante. Había un montón de condiciones de entrenamiento que iban pasando”.

Más adelante, Gómez se refirió al título ganado en el primer semestre del año: “Fue un lindo desgaste, dejamos la piel, hicimos un montón de cosas para cumplir el objetivo. Sabía que seríamos campeones en Santiago del Estero, lo sentía”.

Por último, habló de las críticas y acusaciones contra su equipo apuntadas a su forma de juego: “Es sacarle mérito a un equipo que fue superior a los cuatro rivales que hemos enfrentado en los playoff. A veces, nosotros mismos buscamos excusas por lo que no hicimos. Platense fue un justo campeón porque fue el equipo más inteligente y el que mejor jugó cuando tenía que jugar”.

De izquierda a derecha: Sergio Gómez, Sebastián Ordóñez y Favio Orsi

La gestión de ambos al frente del equipo de Vicente López se prolongó por una temporada y media. Dirigieron 57 partidos con un balance de 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. El logro más destacado fue el título de Primera División, un trofeo que los hinchas esperaron durante 120 años. En el camino, eliminaron a candidatos como Racing, River Plate y San Lorenzo.

Orsi y Gómez se consideran “hermanos de la vida”. La relación inició cuando se conocieron en 2011. En aquel momento, Gómez tenía 29 años y se encaminaba a un retiro tras una carrera forjada en equipos del Ascenso. Un llamado del entrenador, Oscar Santángelo, le permitió sumarse como asistente técnico en Fénix. Una propuesta que también le había efectuado a Orsi, quien había tenido un paso por las Inferiores de River y colgó los botines tras una dolorosa lesión. Y sus primeras muestras de estratega las había mostrado en la Liga de Escobar.

Para la temporada 2012/13, ya sin Santángelo en la entidad, Gómez y Orsi se consolidaron como dupla técnica en Fénix, con la meta de “llegar a Primera”. En sus primeros meses al frente del combinado que militaba en el Primera C, se coronaron campeones del Reducido y ascendieron a la Primera B Metropolitana. Posteriormente, trabajaron en Deportivo Español y luego en Flandria, equipo al que guiaron a la Primera Nacional en un contexto complicado, recibiendo apenas nueve goles en 19 partidos durante la fase decisiva.