La llamativa comparación de una figura de la Selección entre la Libertadores 2018 y el Mundial 2022

Los dos festejos de Palacios: con River y Argentina

La consagración en la Copa Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina representa el mayor logro en la carrera de Exequiel Palacios, aunque el mediocampista admitió que la Copa Libertadores 2018 obtenida con River Plate ocupa un lugar casi igual en su listado de éxitos.

En charla con el programa de YouTube Solo con vos, el mediocampista tucumano destacó: “A la Libertadores la pongo casi en el mismo escalón, un poco más abajo, casi igual porque uno es hincha de River. Era chico y fue algo muy importante. Hasta el día de hoy, el hincha si me ve en la calle me lo reconoce y me lo agradece. Lo tengo muy presente porque es algo que no se va a repetir creo”.

El futbolista remarcó el significado especial que tuvo ese título continental y la reacción perdurable de los fanáticos en el Millonario. La recordada final ante Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, dejó una huella en la vida del protagonista, al igual que en la de los seguidores del club de Núñez. Vale destacar que surgió de las Divisiones Inferiores de River Plate.

Marcelo Gallardo fue el primer entrenador que apostó por su talento en la Primera División y la persona que modificó los hábitos de ese joven que explotó en el cierre de la década pasada: “Me subió a Primera a los 15 años y me hizo cambiar el chip en algunas cosas para ser jugador de River. Me dijo: ‘Tenés esa edad con una cabeza de 30 años porque no errás un pase, pero te falta el sacrificio de correr de área a área y que hagas goles’. Yo hice el clic y 2018 fue cuando explotó todo”.

Exequiel Palacios junto a Thiago Almada y Ángel Correa en la Selección (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Con una decena de goles en 87 partidos, Palacios recibió el interés del Bayer Leverkusen de Alemania, que pagó 24.100.000 dólares por la totalidad de su pase y emigró a comienzos de 2020. La llegada de Xabi Alonso como entrenador en 2022 fue un antes y un después en su estadía en el cuadro europeo, ya que logró la primera Bundesliga en la historia del club, sumado a la Copa de Alemania 2023/24 y la Supercopa de Alemania 2024. Disputó 160 partidos, anotó 15 goles y repartió 16 asistencias. Tras más de un lustro con la misma camiseta, el jugador sorprendió al revelar que se imagina en otro club a partir de la próxima temporada. “Estoy en el momento para irme de Alemania, ya son cinco años. Dejé mi huella en el club”.

En este sentido, descartó las versiones que lo relacionaban al Real Madrid, luego de que el Merengue contratara a Xabi Alonso en reemplazo de Carlo Ancelotti, pero sí reconoció un diálogo con su -ahora- ex entrenador en el Leverkusen: “Tuve una charla personal después de que se fue. Me preguntó cómo iba a ser mi futuro porque empezaba todo de cero para él allá. Él confió plenamente en mí desde que llegó, es un entrenador que te exprime a full. Lo de Real Madrid fueron rumores”.

En esa sintonía, también valoró la confianza depositada por Lionel Scaloni desde el minuto cero en su ciclo con la selección argentina: “Siempre voy a estar agradecido a él porque es un entrenador que confió y sigue confiando en mí. Me bancó. La primera vez que me llamó estaba en River, tenía 18 años”.

“Cuando él me llama para decirme que iba a ir al Mundial, me mandó un mensaje de texto que decía: ‘Hola Pala, soy el Gringo’. Yo en ese momento no sabía que le decían así. Me preguntó cómo estaba, me llamó. Le dije ‘¿qué Gringo?’. Me dijo: ‘Dale, boludo, ¿cómo estás?’. Le dije que estaba bien, y él me dijo: ‘Bueno, vamos para adelante. Mirá que vas a estar’. Todavía no había salido la lista... Encima, yo venía arrastrando una lesión en la rodilla y me la venía aguantando sin decirme nada porque faltaba poco. No le dije nada a él”, confesó. La cuestión física no es menor porque este detalle los desafectó a Nicolás González y Joaquín Correa en la antesala a la Copa del Mundo.

Por último, el bicampeón de América y ganador de la Finalissima se sinceró sobre una deuda pendiente que tiene con Lionel Messi, su compañero en la Selección y el mejor jugador del mundo: nunca le pidió su camiseta. “Todavía no me animé a pedírsela”, sorprendió. Una frase que refleja el respeto y admiración que siente por el capitán del equipo, figura estelar en la obtención de los más recientes campeonatos internacionales con la Celeste y Blanca.