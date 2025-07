Fue campeón en Boca Juniors y sorprendió al confesar que rechazó una oferta de River: “Me iban a matar”

Tanque Silva confesó que rechazó un llamado de River tras su salida de Boca: "Me iban a matar"

Santiago Silva, ex delantero uruguayo que dejó su huella en el fútbol argentino, sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de convertirse en uno de los pocos futbolistas que cruzan directamente de Boca Juniors a River Plate. En una entrevista con Rodrigo Rea, el Tanque aseguró que existieron negociaciones concretas para pasar del club de la Ribera al conjunto de Núñez, transferencia que apenas se frustró por su decisión personal ante el temor a las consecuencias y el impacto que habría tenido en su vida profesional y privada.

Según el propio Silva, la gestión por parte de River se dio poco después de su salida de Boca, cuando desde el entorno millonario plantearon la intención de sumarlo como refuerzo. “Tuve todo para irme de Boca a River. Decidí no ir, me iban a matar”, expresó el uruguayo recordando el fuerte peso de la rivalidad entre ambos equipos, así como la presión y las advertencias recibidas desde su círculo cercano. Contó que analizó la posibilidad, ya que cumplía con el perfil que buscaba River y conocía el fútbol argentino, pero descartó concretar el pase por el contexto particular de la historia de ambos clubes.

El Tanque Silva se consagró campeón con Boca en la Copa Argentina 2012

“Sinceramente me había identificado mucho en aquel momento con Boca y por respeto se dio así. Lo decidí en ese momento, siempre fui muy respetuoso con Boca y también con River, que tengo muchos conocidos ahí y me parece una institución ejemplar, pero en ese momento decidí no ir”, explicó el delantero que jugó 55 partidos en el Xeneize, anotó 19 goles (dos al Millonario en el Monumental) y celebró la obtención de la Copa Argentina 2012.

Además, River Plate fue su víctima favorita, ya que le convirtió 10 goles en 18 partidos durante su carrera (tres con Vélez y Banfield, uno con Gimnasia y otro con Lanús, justamente el elenco al que partió tras su paso por Boca).

Santiago Silva jugó dos temporadas en Boca Juniors

Años atrás, mientras jugaba en Argentinos Juniors, Silva también había hablado de esta posibilidad en diálogo con Fernando Niembro: “Cuando ya estaba desafectado de Boca, mi representante me dijo que habían preguntado por mí desde River. Lo pensé mucho, pero dije ‘me van a matar’. Dije que no por el cariño que le tengo a Boca. Me siento identificado con el club”.

Y contó su relación con Juan Román Riquelme: “En ese momento, Riquelme era el capitán y emblema de Boca. Se sentía su liderazgo dentro del vestuario, aunque hay cosas que uno no puede aceptar. Si el mate tiene yerba, tiene yerba, hay cosas que no tienen discusión”.