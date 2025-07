La divertida respuesta del Chacho Coudet cuando le preguntaron por sus vacaciones en medio de su renovación con el Alavés

El entrenador argentino renovó su contrato con el Deportivo Alavés y protagonizó una situación graciosa ante los medios

Eduardo Chacho Coudet continuará como director técnico del Deportivo Alavés de España hasta el 30 de junio de 2026 y durante la conferencia de prensa, en la que se anunció la extensión del vínculo, se produjo una situación particular que desató las risas en la sala y no pasó inadvertida.

Uno de los periodistas españoles le consultó al entrenador argentino sobre sus vacaciones, lo que generó la sorprendente respuesta del técnico argentino. “¿Cómo es el verano del Chacho Coudet? ¿Está en conversaciones casi diarias con Sergio (Fernández, director deportivo)? ¿Se va a la playa a desconectar y no piensa en fútbol?“, indagó el cronista ante la atónita mirada del entrenador.

“¿A la playa? ¡No! ¿No ves que parece que tengo hepatitis? Estoy amarillo. Qué playa. No, hablo con él. A veces me reta por los horarios porque yo me duermo un poco más tarde y llega algún mensaje en un horario desubicado...“, respondió, entre risas, Coudet.

Luego, el ex DT de Rosario Central, Racing e Inter de Porto Alegre, entre otros, contó cuáles eran sus próximos pasos en el club español. “El objetivo siempre es mantener al Alavés en Primera, pero este año no me permito en mi cabeza que tengamos que sufrir. Nos ha tocado sufrir injustamente por lo que mostró el equipo futbolísticamente. Queremos competir con personalidad y no sufrir”. La entidad vitoriana confirmó este martes que el técnico argentino seguirá al frente del banquillo albiazul, tras una campaña en la que el equipo logró la permanencia y ofreció un rendimiento destacado en los momentos más exigentes.

El Chacho Coudet en la conferencia de prensa en la que se anunció su continuidad en Alavés (Prensa Deportivo Alavés)

Por su parte, el presidente Alfonso Fernández de Trocóniz elogió la labor de Coudet y su integración en el proyecto, resaltando: “Ha mostrado muchísimo trabajo y dedicación. Es el entrenador ideal para continuar con este proyecto”. Por su parte, el director deportivo Sergio Fernández subrayó la actitud del técnico: “Su convicción, su ilusión y sus ganas por encima de cualquier adversidad fueron claves para decidir que era el ideal”.

Durante la rueda de prensa, Chacho Coudet expresó su satisfacción por seguir en Vitoria y su deseo de dar continuidad a la idea de juego: “Todos estábamos con ganas de continuar trabajando juntos y estoy muy ilusionado de estar aquí una nueva temporada. No hubo ninguna duda, estaba muy decidido. Darle continuidad a un trabajo y a una idea nos hace bien”. El entrenador de 50 años confesó sentirse “muy cómodo” desde su llegada y remarcó que el principal objetivo es mantener al equipo en la máxima categoría, aunque con la ambición de evitar el sufrimiento experimentado en la última campaña.

Coudet renovó su contrato con Alavés hasta junio de 2026 (Prensa Deportivo Alavés)

Coudet también puso en valor la identidad del club y la conexión con la afición, afirmando: “Hay un ADN que va con la idiosincrasia del club: un equipo físico y que dispute todo. Después vamos a intentar jugar bien al fútbol. El equipo ya demostró una gran personalidad en los peores momentos. Nuestra gente es muy importante para nosotros y, juntos, espero una gran temporada”.

A lo largo de su campaña en el Deportivo Alavés, Coudet lleva dirigidos 24 partidos, con 6 triunfos, 10 empates y 8 derrotas. El Chacho llegó al club vitoriano en diciembre de 2024 luego de su paso por el Internacional de Porto Alegre y logró salvar del descenso al equipo y tendrá una nueva temporada en La Liga, en la que debutará el próximo 16 de agosto como local ante el Levante.