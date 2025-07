Porto despedirá al argentino Martín Anselmi tras la pobre actuación en el Mundial de Clubes: “Temporada decepcionante”

Martín Anselmi tuvo un fugaz paso por el Porto y fue cesanteado tras el mal rendimiento en el Mundial de Clubes (REUTERS/Susana Vera)

La decepcionante actuación del Porto en el Mundial de Clubes, en donde quedó eliminado en la primera ronda sin conseguir triunfos, trajo consecuencias inmediatas y tras la competencia internacional, la cúpula dirigencial del cuadro portugués decidió terminar con el ciclo del director técnico argentino Martín Anselmi.

En una editorial publicada en la revista Dragões dedicada a la actualidad del Porto FC, el presidente del club, André Villas-Boas confirmó la salida del entrenador rosarino de 39 años, quien había arribado a la entidad de Portugal el 27 de enero de 2025, luego de una salida conflictiva del Cruz Azul de México y estuvo al frente del equipo luso en 21 partidos, con registro de 10 triunfos, 6 empates y 5 derrotas.

“Tras una campaña deportiva decepcionante y sin resultados, André Villas-Boas expresó su insatisfacción y enfado por las expectativas frustradas y la inconsistencia que culminaron en una temporada frustrante para todos los aficionados del Porto", comenzó el texto publicado por el club portugués. En la editorial se indicó que la salida de Anselmi se concretó como parte de “un proceso de renovación” impulsado por el presidente del club, quien sostuvo que “la exigencia y el compromiso con la victoria son innegociables”.

El presidente del Porto, Andre Villas-Boas saluda al técnico argentino Martín Anselmi tras su arribo al club portugués en enero de 2025 (REUTERS/Pedro Nunes)

“Es fundamental identificar los problemas que impiden al FC Porto alcanzar sus objetivos, realizar el diagnóstico adecuado y diseñar y ejecutar el plan para lograrlos. Dado que la exigencia y el compromiso con la victoria son innegociables, el máximo dirigente del club inició un proceso de renovación funcional y organizativa del área deportiva que culminó con la salida de Martín Anselmi y le deseó mucha suerte al entrenador argentino”, agregaron en la publicación oficial.

Si bien desde el club no hubo información adicional ni un anuncio oficial del despido de Martín Anselmi, las declaraciones del Villas-Boas dan por hecho que el rosarino no seguirá en el Dragón y surgió el nombre del italiano Francesco Farioli, de último paso por Ajax de Ámsterdam, como posible sucesor. El pasado 1 de julio, Porto había indicado que había iniciado negociaciones con el argentino para rescindir el contrato que finaliza el 30 de junio de 2027. Se especula que podría recibir unos 5 millones de dólares como indemnización.

En cuanto al breve paso de Anselmi por el Porto, el ex DT del Cruz Azul no pudo conseguir su pase a la Champions League 2025/26 tras finalizar tercero en la liga portuguesa, detrás de Benfica y Sporting Lisboa, el campeón. En el Mundial de Clubes, el rendimiento volvió a ser preocupante, ya que los Dragones no pudieron superar el Grupo A tras empatar 0-0 con Palmeiras, perder 2-1 con Inter Miami e igualar 4-4 con Al Ahly de Egipto.

Anselmi comenzó su carrera como director técnico en 2022, en La Calera de Chile. Luego, el rosarino pasó a Independiente del Valle, donde tuvo su pico máximo de rendimiento. En el club de Ecuador logró alzar la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y dos títulos locales, lo que lo catapultó al Cruz Azul de México.