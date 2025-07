Una modelo de OnlyFans acusó a Lamine Yamal de involucrarla en un triángulo amoroso: “Me tomó por sorpresa”

Yamal negó cualquier vínculo con Fati Vázquez, pero ella salió a desmentirlo

Las vacaciones de Lamine Yamal no pasaron desapercibidas en la esfera pública. La estrella del Barcelona sorprendió al ser retratado en una portada de revista durante su período de descanso en Italia con la ex azafata e influencer de 30 años, Fati Vázquez, algo que alimentó los rumores de romance con el futbolista que cumplirá 18 abriles el próximo 13 de julio.

La mujer, que tiene más de 400.000 seguidores en Instagram y supera los 320.000 en TikTok, evitó ponerle un rótulo. “Somos solo dos personas que queremos pasar un buen rato y eso es todo”, manifestó días atrás con el programa español La familia de la tele, pero en un nuevo descargo con el ciclo Y ahora sonsoles, lanzó una sorprendente revelación que involucra a una tercera persona en el triangulo amoroso: “Durante mi estancia, descubrí que otra chica había estado allí justo antes que yo, y que por cuestión de horas no llegamos a coincidir. Esta información me tomó por sorpresa, como a cualquier otra persona que se viera en una situación similar”.

Aún no se conoció la identidad de esa tercera mujer implicada, pero le agrega un nuevo capítulo a un vínculo que llegó a ser plasmado con una fotografía de Vázquez junto a Yamal en el semanario Lecturas de España. La publicación los mostró “bañándose, tomando el sol y hasta navegando en moto acuática”, según describen en la nota periodística. Además, habían señalado que ambos “no quieren ponerle nombre a su evidente amistad”, pero “se llevan perfectamente” y “la diferencia de edad no es un obstáculo para su entendimiento”.

La portada de la revista 'Lecturas' del 18 de junio de 2025

La modelo de OnlyFans tomó notoriedad cuando seguidores y usuarios de redes sociales hallaron coincidencias en los paisajes mostrados en las fotos de Vázquez y Yamal durante sus momentos de rélax. En las instantáneas, se los veía por separado en un barco con un fondo rocoso y en una piscina infinita con un árbol y un dosel al fondo.

Yamal buscó bajar la espuma del asunto negando cualquier vínculo sentimental, ya que publicó una serie de imágenes de sus vacaciones en Brasil, acompañadas de una frase tajante: “¡Soltero y feliz, esto es Brasil!“. Incluso, el periodista Javi de Hoyos recibió la misma confirmación desde el propio protagonista: “Desmiente categóricamente que esté con ella, dice que no tienen nada”. Sin embargo, Vázquez salió al cruce en charla con el medio Pronto: ”Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar. El primero que mintió fue él".

Más adelante, la personalidad de las redes sociales se desligó de los que la acusan de acercarse al jugador por cuestiones económicas: “Quiero dejar claro que no tengo ni he tenido jamás un interés económico en esta historia. Soy una mujer independiente desde los 18 años. Llevo más de 10 años trabajando en redes sociales como creadora de contenido, mucho antes de que Lamine fuera una figura pública. Mi trayectoria es sólida, profesional y autónoma”.

Fati Vázquez es creadora de contenido en redes sociales

“Se ha insinuado que si Lamine no fuera una figura pública yo no me habría fijado en él. Pero también es justo decir que, si yo no tuviese la trayectoria y visibilidad que tengo, probablemente él tampoco se habría fijado en mí. Mis palabras no buscan confrontar, sino cerrar un ciclo con honestidad. Agradezco profundamente a quienes han decidido no juzgar desde el prejuicio y han optado por informarse antes de atacar”, lanzó.

La escalada de comentarios se intensificó hasta el punto de que Fati Vázquez denunció amenazas de muerte dirigidas a ella, quien lo visibilizó en un comunicado divulgado en su cuenta personal de Instagram: "Es triste ver personas que tienen tanta oscuridad dentro que desean la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan, habla más de ellos que de mí. Elijo vivir con el propósito de seguir creciendo y rodeándome de luz. A quienes me desean el mal, les deseo la curación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea la destrucción de otro“.

Yamal negó cualquier vínculo con Fati Vázquez, pero ella salió a desmentirlo