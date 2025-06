Novak Djokovic sorprendió al revelar qué le gustaría “robarle” a David Beckham

Djokovic elogió el armario de David Beckham

Novak Djokovic es uno de los máximos referentes del tenis mundial. El ganador de 100 títulos ATP marcó una etapa en el deporte blanco, junto a Rafael Nadal y Roger Federer. Mientras sigue ofreciendo destellos en el epílogo de su exitosa carrera, el serbio se alejó un poco de su especialidad y se animó a hablar de una rama totalmente diferente: la moda.

En una entrevista brindada a The Times, el balcánico dejó interesantes definiciones llenas de glamour. “Me encantan los polos o algo con cuello. También me gusta que la ropa me quede bien; no me gusta la ropa demasiado holgada”, comentó.

Luego, fue consultado sobre a quién le gustaría robar el vestuario”, y el ganador de 24 torneos de Grand Slam respondió: “Probablemente de David Beckham. Es decir, es un referente de moda para muchos hombres, ¿no?“. Vale recordar el exfutbolista inglés es un símbolo del mundo glamoroso y que fue tapa de revistas en múltiples ocasiones.

Beckham, presente en Wimbledom luego de su operación de muñeca (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Por su parte, Beckham estuvo presente en Wimbledon para observar el debut de Carlos Alcaraz frente al italiano Fabio Fognini y se mostró con un vendaje en su mano tras la intervención quirúrgica en la muñeca a la que fue sometido.

Por otro lado, el serbio habló sobre los consejos de moda que lo marcaron: “Ser tú mismo y usar ropa que te permita expresar tu personalidad. En el deporte, a menudo hay que seguir un código de vestimenta, y eso me funciona porque no me gustan los extremos. Significa que puedes respetar las reglas y, al mismo tiempo, experimentar con los detalles para mostrar tu personalidad y singularidad”.

“Personalmente, me gusta camuflar mi ropa con colores que imitan la superficie de la cancha. Me hace sentir más ágil. Pero también disfruto cuando alguien se atreve en la cancha y aporta ese toque de moda al juego. Algunas tenistas —Venus y Serena Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova— han lucido atuendos increíbles y siempre lucen fenomenal", añadió.

El diálogo con el medio fue tocando diferentes aristas y lo hicieron imaginar un escenario hipotético en el que solo podría usar una sola prenda por el resto de su vida y expresó: “Tendría que ser algo con lo que me sintiera cómodo y me permitiera moverme con libertad. Me encanta practicar deportes: tenis, por supuesto, pero también esquiar o simplemente estar activo al aire libre y en la naturaleza. Pero me gustaría que fuera elegante y deportivo. Algo que pudiera usar para jugar y luego ir directamente a cenar”.

Parece ser que Nole no solo tiene el ojo afinado dentro de la cancha, sino que también es un gran observador de las vestimentas. “Me gusta la ropa con raíces históricas y que tenga una conexión con su lugar de origen. Por ejemplo, me encanta la historia de la moda en el tenis. Se ven estas fotos retro de finales del siglo XIX: todos jugando con raquetas de madera, las mujeres con largos y hermosos vestidos blancos, los hombres con blazers blancos”, indicó.

“Hoy en día me gusta vestir de color siempre que puedo, pero respeto mucho la tradición del blanco absoluto que Wimbledon ha preservado. Sobre todo ahora, cuando todo parece tan desechable, valoro las cosas que son eternas y tradicionales”, concluyó.