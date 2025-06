La fuerte declaración de Álvaro Angulo contra la dirigencia de Independiente y las dudas que sembró sobre su futuro

Las fuertes declaraciones de Álvaro Angulo

Un cabezazo en el momento justo desató la euforia en la hinchada de Independiente. Con el tanto de la victoria por 2-1 contra Gimnasia de Mendoza en la Copa Argentina, Álvaro Angulo se convirtió en el salvador del Rojo en el encuentro. Sin embargo, horas más tarde desató una polémica con la dirigencia del club de Avellaneda por su posible salida hacia Pumas de México.

Primero, en diálogo con TyC Sports, el lateral izquierdo hizo un análisis del duelo con el conjunto mendocino: “Muy feliz, se nos dificultó un poco y feliz por marcar un gol más. Nos costó un poco por la intensidad del rival. Luego, nos tocó ir al frente y pudimos empatar el partido".

Luego, comenzó a repartir munición pesada con sus palabras. “Uno no escucha noticias, pero los comentarios no fueron buenos y uno como jugador se la banca, pero hay personas malintencionadas, empiezo por los periodistas. Solamente se ha escuchado una versión y nunca buscaron al jugador, cada quien da lo que da su corazón“, comentó sobre las versiones que indicaban que no quería entrenar para forzar su salida.

Angulo se despachó contra la dirigencia de Independiente (Fotobaires)

“Siento que el momento va a llegar. Solamente pienso en Independiente. Decían que no iba a viajar a jugar. Decían que en el entrenamiento no había entrenado, se dicen tantas cosas... y terminé jugando. No puedo confirmar nada. En este momento, estoy en Independiente y lo respeto, pero no puedo decir si me voy o me quedo", agregó.

El rendimiento de Angulo en este primer semestre con Independiente no ha pasado desapercibido. Veinticuatro partidos jugados y cinco goles anotados bastaron para captar la atención de Pumas de México, que ya tiene sobre la mesa una oferta atractiva para el jugador. Según trascendió, el club mexicano estaría dispuesto a duplicar el salario que actualmente percibe en el conjunto argentino. Pero llegar a un acuerdo no parece sencillo: Independiente ha tasado su pase en 3.5 millones de dólares, una cifra que, por el momento, los mexicanos no estarían dispuestos a desembolsar en su totalidad.

Ante ese panorama, el colombiano indicó: “Molesta porque cuando hablé con los directivos escuchas comentarios que ni siquiera habían salido de mi boca y que la decisión salía del jugador. Siento que desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos. Creo que se rompió una relación donde no supieron manejar las cosas".

“Con los periodistas también estoy molesto. Se volvió un caos, pero uno como futbolista se la tiene que bancar. Lo que más preocupaba eran los comentarios que escuchaba mi familia. Pero mis compañeros y el cuerpo técnico me respaldaron", añadió.

Tras eso, dejó una fuerte frase para Néstor Grindetti, máximo dirigente del Rojo: “No tengo temor de decirlo, tengo mucha bronca con ellos; se lo dije al presidente. Desde que estoy acá, entregué todo por la institución porque sé dónde estoy y cada vez que me toque voy a dar el 100%“.

“Respeto a los hinchas. Estoy triste por todo lo que se habló en este tiempo. No debería ser así, pero es fútbol y tenemos que acostumbrarnos a ello. Lo voy a hablar en su momento. Hay que pasar la página, estar tranquilo y disfrutar la clasificación con el equipo", concluyó.

Por su parte, el entrenador de Independiente, Julio Vaccari, respaldó al jugador en conferencia de prensa: “En primer lugar, Álvaro es jugador de la institución, hoy está con nosotros. En segundo lugar, quiero hablar también del abordaje del periodismo sobre su situación. Desde que vino a la institución, se brindó al máximo. Futbolística y humanamente siempre estuvo a la altura y se comprometió con la institución".

“Es muy fácil ensuciar al futbolista y después no es fácil limpiar eso. No sé cuánto estará con nosotros, cuánto tiempo. Pero el tiempo que esté con nosotros se brindará al máximo”, sentenció el DT.