La desafiante frase de un jugador del Palmeiras antes de enfrentar a Messi en el Mundial de Clubes

Messi y Murilo, frente a frente

El defensor brasileño Murilo, figura de Palmeiras, encendió la previa del decisivo encuentro ante el Inter Miami de Lionel Messi en el Mundial de Clubes, al declarar abiertamente su preferencia por Cristiano Ronaldo y anunciar que celebrará como el astro portugués si marca un gol.

Este lunes, el Grupo A del Mundial de Clubes vivirá su jornada definitoria. Mientras Porto se enfrentará a Al-Ahly, el esperado duelo entre el Inter Miami de Lionel Messi y Palmeiras acapara la atención de los aficionados. En la antesala del partido, Murilo, defensor central del Verdao, se convirtió en protagonista al compartir con la prensa su admiración por Cristiano Ronaldo y anticipar un festejo especial en caso de anotar.

“Soy del ‘Team CR7’. Creo que es muy completo. Creo que su ego también es algo bueno, positivo. Creo que su diferencial es la disciplina. Me reflejo mucho en eso, en su disciplina, en toda su rutina. Entonces, sin duda, este es su diferencial y me gusta mucho”, expresó en declaraciones recogidas por ESPN Brasil. El defensor fue consultado sobre si imitaría el icónico ‘siu’ de Cristiano Ronaldo en caso de marcar ante el conjunto estadounidense. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí, lo haré. Sí”.

La declaración de Murilo, de 28 años, no solo revela su preferencia personal, sino que también añade un matiz de rivalidad simbólica al enfrentamiento, ya que el Inter Miami cuenta con la presencia de Lionel Messi, eterno competidor de Cristiano Ronaldo en la élite del fútbol mundial.

El vestuario de Palmeiras, sin embargo, no es monolítico en cuanto a preferencias futbolísticas. Algunos compañeros de Murilo se inclinan por el talento del astro argentino. El lateral Vanderlan confesó: “Voy a ocultar que soy del equipo Messi. Desde pequeño, siempre lo he visto jugar, siempre me ha gustado mucho, así que soy del Equipo Messi. Pero en el campo no hay tal cosa, ya sabes... Está contra nosotros, será el rival del Palmeiras”. Vanderlan también subrayó la dificultad de enfrentar a Messi: “Messi es muy difícil de marcar, pero el trabajo colectivo e individual de nuestro equipo marcará la diferencia”.

Tanto la Pulga como el luso se encargaron de subrayar que su rivalidad quedó en el césped, más allá de los futbolistas que prefieran a uno u a otro. Tras el triunfo ante el Porto, el campeón del mundo y de América con Argentina le dedicó un guiño a su antagonista. “La competencia era dentro de la cancha. Cada uno quería hacer lo mejor para su equipo, en el momento en el que le tocaba y en el lugar en el que estaba cada uno, pero obviamente todo quedaba dentro de la cancha”, comenzó Messi al ser consultado por las declaraciones de CR7, quien había expresado que tiene “cariño” por el argentino.

“Después, fuera de la cancha somos dos personas normales. No somos amigos, obviamente porque no compartimos mucho tiempo juntos, pero sí lo que compartimos siempre fue con mucho respeto”, sumó.

“Yo tengo mucha admiración por él, por la carrera que hizo y sigue haciendo, porque sigue compitiendo al máximo nivel. No es nada raro, es como tiene que ser”, concluyó el delantero ex Barcelona y PSG.