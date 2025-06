El informe de la FIFA por el Mundial de Clubes que volvió a abrir el debate: cuántos títulos les reconoció a River y a Boca

A fines de marzo de 2025, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) había realizado un listado con todos los títulos oficiales de River Plate y Boca Juniors en la antesala al Mundial de Clubes. Esa decisión motivó diferentes opiniones porque le había puesto punto final a un largo debate en Argentina, con vinculación a cuántos trofeos de Primera División se le reconocían a cada equipo, ya que se incluía la Era Amateur y Profesional. Pero un nuevo archivo del organismo volvió a poner bajo la lupa el número informado desde un comienzo y habilita la continuación de un debate con múltiples opiniones.

En esta oportunidad, la casa madre del fútbol mundial realizó un expediente general con la historia de cada uno de los 32 participantes en la cita desarrollada en los Estados Unidos y, en el caso de los dos argentinos, se eligió a Franco Mastantuono y Miguel Merentiel para ilustrar las imágenes con las figuras del Millonario y el Xeneize.

Allí, las postales brindan una diferencia con las publicadas en el informe citado de principios de año porque solo se incluyen los títulos a nivel profesional. Esto produce que el elenco de la Ribera tenga 29 campeonatos, en lugar de los 35 señalados meses atrás. Quedaron a un lado los trofeos de 1919/20, 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1926/27 y 1930/31. Este último puso fin a la etapa del amateurismo en el fútbol argentino.

Esta postura acrecienta la ventaja de la Banda en esta franja con el rival de toda la vida, porque le reconocen 37 torneos locales, a pesar de que en marzo divulgaron otra cifra. “River es el club más exitoso de Argentina, con 38 títulos de Primera División”, afirmaron en aquel momento, ya que incluían el campeonato 1920/21.

Los títulos homologados por FIFA a River Plate

Esta misma diferenciación aplica a las copas locales. Al conjunto de Núñez le reconocen 10 de los 11 trofeos domésticos ganados en su historia y relegan a un costado la Copa de Competencia Jockey Club de 1914. En la vereda opuesta, al cuadro Azul y Oro le contabilizan 6 copas nacionales de las 17 reconocidas por la Asociación del fútbol Argentino (AFA) y la organización Revisionismo Histórico del Fútbol.

Por otro lado, la FIFA destaca los títulos internacionales de cada una de las instituciones involucradas. Las seis Copas Libertadores son parte del balance de Boca Juniors, sumadas a 3 Copas Intercontinentales, 4 Recopas Sudamericanas y 2 Copas Sudamericanas, entre otras.

En el caso de River Plate, las 4 Libertadores figuran en la planilla de la FIFA, como así también las 3 Recopas Sudamericanas, la Copa Intercontinental ganada en 1986 y la Copa Sudamericana 2014, entre las más importantes.

Con Merentiel de fondo, los títulos de Boca Juniors, según la óptica de FIFA

En septiembre pasado, la entidad a cargo de Gianni Infantino también había causado polémica porque excluyó al Xeneize de sus títulos ante Real Madrid y Milan en las Copas Intercontinentales de 2000 y 2003, ya que manifestaban que en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 “no se disputó la competición”. En el 2000 registraron como campeón al Corinthians, que se quedó con el primer Mundial de Clubes disputado en la historia, certamen que sí estuvo regido por la FIFA y se llevó a cabo en Brasil el mismo año que el Boca-Real Madrid celebrado en Japón.

La comunicación provocó un revuelo que llevó a que la FIFA corrigiera su error y publicara la lista definitiva, con los títulos mundiales no solo de Boca, sino del resto de los campeones que no figuraban en la nómina: Bayern Múnich (por la final que le ganó justamente a Boca en 2001), Real Madrid (venció a Olimpia de Paraguay en 2002) y Porto (derrotó a Once Caldas de Colombia).