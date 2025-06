Leandro Paredes reveló qué fue lo que más le sorprendió de Mastantuono en la Selección: “A mí me encantó”

Mientras su nombre es vinculado con Boca Juniors, Leandro Paredes se encuentra en Estados Unidos para disfrutar de sus vacaciones y, junto a Paulo Dybala, aprovechó su estadía para visitar a su amigo Sergio Agüero, que presentó un nuevo programa de streaming llamado “La casa del Kun”, que se emite por Disney Plus.

El programa, conducido por Agüero, Lucas Rodríguez y Morena Beltrán, entre otros, permitió a los jugadores compartir detalles de su vida profesional y personal. Durante la charla, Paredes se refirió a la convocatoria que compartió con Franco Mastantuono en la selección argentina.

“A mí me encantó. Lo demuestra a nivel madurez”, comentó el mediocampista de la AS Roma y de la Albiceleste, que fue parte de la nómina de convocados para la doble fecha de Eliminatorias pasada junto a la flamante incorporación del Real Madrid. Vale recordar que Mastantuono ingresó unos minutos en la victoria frente a Chile y se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con la Selección Mayor.

Leandro Paredes, Franco Mastantuono yThiago Almada en el duelo entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias (REUTERS/AgustinMarcarian)

Paredes, quien debutó en Europa a los 19 años, resaltó varias virtudes de Mastantuono: “Como jugador, lo demuestra en la cancha, pero también me encontré con un chico muy maduro. Tiene una calidad terrible, una gran personalidad... Me gustó mucho. Para la edad que tiene, más allá de lo bueno que es técnicamente, me sorprendió la personalidad y la madurez que tiene".

Por su parte, Dybala agregó: “Para jugar así, a esa edad, tenés que tener un nivel más elevado que los demás”, Ambos futbolistas se deshicieron en elogios para el zurdo que actualmente se desempeña en River, pero que tiene su futuro en Europa ya asegurado.

Mientras disfruta de unas vacaciones en Miami, Paredes se encuentra evaluando su futuro profesional. Aunque tiene contrato con la Roma hasta mediados de 2026, el mediocampista parece estar muy cerca de su regreso a Boca Juniors, club donde inició su carrera.

Por su lado, Mastantuono se encuentra bajo las órdenes de Marcelo Gallardo en Seattle, donde el Millonario se prepara para afrontar su debut en el Mundial de Clubes frente al Urawa Red Diamonds, este martes desde las 16 (hora de Argentina).

En cuanto a su millonaria transferencia al Merengue, Jorge Brito, presidente del elenco de Núñez, explicó el procedimiento de pago de la ficha: “River va a cobrar 20 millones netos ahora, 12.5 en junio de 2026 y 12.5 en junio de 2027. Es una operación de 45 millones netos. Es una operación inmensa. Lo que no podíamos era cortarle el sueño a un jugador, a una persona”.

Vale recordar que mediante un comunicado oficial, el club informó que “el monto total de la operación fue de € 63,2 millones, equivalentes a USD 72,6 millones, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino. Además, también aclararon que el resto del dinero se dividió de la siguiente manera: € 11,8 millones (USD 13,6 millones) al fisco español, € 1,4 millones (USD 1,6 millones) a Futbolistas Agremiados, € 0,9 millones (USD 1 millón) a Fondos Estructurales AFA, € 3,6 millones (USD 4,1 millones) por el Decreto 510/2023 y € 0,5 millones (USD 0,6 millones) por otras tasas.