El gesto de Lando Norris con Oscar Piastri tras el incidente en el GP de Canadá que sacudió a la Fórmula 1

La disculpa de Norris a Piastri tras la carrera

La recta final del Gran Premio de Canadá quedó marcada por un incidente dentro del mismo equipo McLaren: Lando Norris impactó contra Oscar Piastri en plena lucha por el cuarto lugar y terminó fuera de carrera. Además de la maniobra en pista, lo que captó la atención tras la bandera a cuadros, fue también la reacción pública de Norris, que dejó un mensaje de autocrítica y juego limpio pocas veces visto en la categoría.

Al terminar la carrera, todavía con el trámite ante los comisarios y los medios, Lando se acercó a Oscar Piastri cuando el australiano daba sus impresiones ante la prensa: “Lo siento”, repitió, esta vez mirándolo a los ojos. Piastri no sólo aceptó el pedido de disculpas, sino que lo relativizó con un “no, está bien” y una sonrisa, estableciendo un clima de respeto y profesionalismo en medio de la tensión por los puntos en juego. El australiano completó la faena en pista y terminó en la cuarta posición: “Terminé bien”, le comentó, a lo que Norris concluyó: “Todo fue mi culpa”.

El episodio, publicado por la cuenta oficial de la F1, despertó opiniones de los usuarios en las redes sociales: “¿Está realmente todo bien?“, se preguntó uno al ver el cruce de los pilotos en la zona de prensa. ”Una circunstancia desafortunada, pero un gran elogio para Lando por asumir la culpa de inmediato“, consideró otro, mientras que un tercero agregó: “Eso es realmente buen espíritu deportivo”.

Cabe destacar que Norris, visiblemente afectado, ya había hecho un pedido de disculpas por radio. Segundos después del accidente, el británico asumió la culpa de forma inmediata: “Lo siento, ha sido todo mi culpa. Ha sido desafortunado. Estúpido por mi parte”. La comunicación se escuchó en todo el box y fue el primer indicio de cómo afrontaría el episodio fuera del monoplaza.

Norris quedó eliminado tras dañar su alerón delantero y la suspensión, fruto del toque en una de las zonas más rápidas del trazado de Montreal. Ni bien la actividad en boxes lo permitió, asumió la responsabilidad frente a los micrófonos de los medios de habla hispana. “Pensaba que había algo de hueco, suficiente como para ir a por ello. Pero era más arriesgado. No tenía que haber arriesgado con mi compañero. Por suerte, solo he pagado yo el precio”, explicó, sin buscar excusas sobre la maniobra.

El piloto también valoró que el equipo no aplicara órdenes y los dejara competir: “Por supuesto, mentalmente no es fácil. Me siento mal por mí y aún peor por mi equipo. Salgo ahí a trabajar para ellos y hoy les he decepcionado. He arriesgado la carrera de Oscar, que es lo peor que puedo hacer. Tendré que revisarlo, aprender de ello y hacerlo mejor la próxima vez”.

Andrea Stella, Team Principal de McLaren, compartió que Norris reconoció el error apenas bajó del auto. En diálogo con DAZN, el ingeniero indicó que el propio Lando admitió que “pensaba que tenía suficiente espacio para atacar a Piastri por donde lo hizo”, pero que falló en el cálculo.

El piloto británico George Russell (Mercedes) se impuso este domingo en el Gran Premio de Canadá dominando desde la pole hasta una bandera a cuadros con coche de seguridad.

La décima cita del Mundial supuso la cuarta victoria de Russell en la Fórmula 1, por delante de Max Verstappen (Red Bull), y una sonrojante actuación de McLaren, con sus dos monoplazas envueltos en un accidente.