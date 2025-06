El drama del número 1 del mundo Jannik Sinner tras perder la final de Roland Garros: “Pasé varias noches sin dormir”

Sinner habló de la derrota en Roland Garros (Reuters)

Jannik Sinner, actual número uno del ranking mundial, afronta un nuevo desafío en la gira de césped después de la dolorosa derrota ante Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros. A pocos días de ese golpe, el italiano describió cómo la experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera y cómo su entorno más cercano fue clave para recuperar el ánimo y la concentración de cara a lo que viene, con Wimbledon en el horizonte.

En Halle, Alemania, donde se disputa el ATP 500, Sinner busca reencontrar sensaciones y sumar confianza luego de un tramo intenso sobre tierra batida. Las oportunidades perdidas en la final frente a Alcaraz todavía resuenan en su memoria, algo que el propio Sinner admitió sin tapujos. “Ha sido una derrota muy dura, la verdad”, confesó en diálogo con Tennis TV. “Mirando atrás, todavía pienso en esos puntos y sé que no acabará aquí, eso lo sé, pero por otro lado estoy feliz de estar aquí y de iniciar un nuevo torneo, me ayudará a coger nuevamente un ritmo competitivo”, añadió.

El impacto psicológico de la final perdida se reflejó en las palabras del italiano, que no esquivó la autocrítica pero prefirió matizar la experiencia. “Puedes ver la parte negativa pero también hay una positiva y creo que nunca había jugado así en tierra en mi carrera. En Roma llegué a la final y en París también en todo un Grand Slam. Es increíble y el nivel al que ambos jugamos, Carlos y yo, fue extremadamente alto. Estoy feliz de ser parte de esto”.

Dirigiéndose a la prensa en la previa del torneo de Halle, Sinner reconoció que la decepción no resultó fácil de digerir: “A menudo”, respondió cuando le preguntaron si había lamentado los tres puntos de campeonato que dejó escapar en la final de Roland Garros. “Sucede. No sé cómo será en el futuro. Creo que no es lo más importante, pero, aun así, intento olvidar las cosas negativas y ver qué puedo hacer aquí [en Halle]”.

Alcaraz y Sinner disputaron una final épica en París (Reuters)

El tenista italiano, que debutará ante Yannick Hanfmann en la primera ronda, encuentra en las rutinas cotidianas un refugio necesario después de los momentos de máxima presión. “Estuve muy relajado con mi familia. Hicimos una barbacoa, jugamos al ping-pong con mis amigos. Cosas muy normales, nada especial. Me gusta volver a casa cuando hay mucho ajetreo. Me siento seguro en casa y con mis amigos. Saben cómo soy y cómo era antes. Me conocen muy bien”, explicó Sinner sobre los días posteriores a París. “No hice mucho. Estuve relativamente relajado y ahora llevo aquí desde ayer. Lo más importante es dar el 100 % en este torneo. El primer partido sobre hierba es muy difícil, pero estoy feliz de estar aquí”.

La familia y los amigos surgieron también como un aspecto clave a la hora de superar el mal trago. “Ya he pasado algunas noches sin dormir, aunque creo que cada día va mejor. Mi familia me apoya, y mis amigos también. Eso es lo más importante para mí. El tenis es importante en mi vida, pero mi familia y mis amigos lo son aún más. No obstante, pienso a menudo en el partido”.

Jannik Sinner busca dar continuidad a su progreso en la superficie de hierba, donde en 2024 logró dar un salto de calidad significativo y se consagró en el mismo torneo de Halle el año pasado. El italiano aspira a aprovechar la inercia positiva del circuito y volver a desplegar un juego de alto nivel en la antesala de Wimbledon. “Creo que para mí es positivo jugar otro torneo, porque cada partido es un nuevo comienzo y debo estar mentalmente preparado para darlo todo en la pista. Por lo tanto, es estupendo poder estar aquí en Halle”, señaló.

El proceso de volver a competir comienza con ajustes y nuevas sensaciones en una superficie exigente. “La primera sesión de entrenamiento ha ido bien. No había jugado desde París, así que mis sensaciones generales en la pista no eran perfectas, pero creo que hoy irá mejor”, dijo Sinner. “Creo que un buen jugador de hierba se mueve bien. La pelota puede botar de forma un poco extraña debido a la hierba, y hay que sacar con inteligencia. Pero, en general, es una superficie en la que di un paso adelante el año pasado y veremos cómo va este año”.