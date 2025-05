Enzo Fernández, sin filtro: del talento oculto y el equipo en el que pudo jugar a la frase que generó especulaciones sobre su posible futuro en el Real Madrid

Enzo Fernández es una de las figuras más codiciadas del mundo. El volante campeón del mundo en Qatar 2022 se mostró en la intimidad del Chelsea, donde le fue compleja la adaptación debido a la barrera idiomática. En una conversación profunda con Los Edul, el ex River Plate y Defensa y Justicia reconoció que sus primeros días en Inglaterra no fueron fáciles. “Me costó por el idioma, como no tuve la oportunidad de estudiarlo de chico fue complicado. Además, intentaba sacarme la presión de lo que habían pagado por mi transferencia, porque yo sólo trato de hacer mi trabajo, que es jugar al fútbol”, subrayó.

En el extenso diálogo, Enzo reconoció que estuvo a punto de jugar en el Flamengo, club que en su momento había ofrecido 12 millones de dólares para incorporarlo, pero el jugador optó por el Viejo Continente por una simple razón: “Elegí el Benfica, porque quería jugar la Champions League".

Naturalmente, su pasado en el Millonario fue uno de los temas que trató con la sensibilidad que lo caracteriza. “En River me hice futbolista, ahí aprendí lo que es competir en serio”, recordó. Y se refirió al presente del conjunto de Marcelo Gallardo, a quien considera “un gran técnico”. “Cada tanto hablamos y le estoy totalmente agradecido, porque fue el que me hizo debutar. Siempre dije que en el futuro me gustaría volver a jugar en River, para estar cerca de mis amigos y mi familia”. Su sensación es que le quedó “una espina” clavada por la Copa Libertadores en la que el elenco de Núñez fue eliminado por Vélez.

En la misma sintonía, cuando le mencionaron a Franco Mastantuono, no reparó en elogios: “Veo un jugador increíble, que está haciendo muy bien las cosas y está demostrando un gran nivel. Tiene futuro europeo, se lo ve cuando juega en River porque siempre demuestra cosas. Esperemos que también nos pueda ayudar en la Selección. ¿Si tiene pasta para la Selección? Sí, a mi gusto es crack. Le deseo lo mejor y ojalá pueda lograr todos sus objetivos”.

Enzo Fernández habló de Mastantuono y su vuelta a River

También le preguntaron por su tocayo,Enzo Pérez, al que aduló: “Fue uno de mis mayores ejemplos a nivel fútbol. Cuando subí a Primera en River, era una bandera muy importante para nosotros, nos guiaba a los más chicos para saber cuál era el camino.Me ayudó un montón en el día a día. En los entrenamientos me daba consejos y, cuando las cosas no iban tan bien, me abrazaba y me decía que siguiera trabajando. Es una persona muy especial, más que un compañero, un amigo. Un profesional increíble que vive 24 horas para River. Es muy gratificante verlo de esa manera”.

Y nombró a otro de los más experimentados del Millonario en la actualidad: “Sigue compitiendo Franco (Armani), tiene una mentalidad ganadora increíble y además es muy buena persona. Hemos compartido un Mundial y Copa América en la Selección, y en River también. Es muy humilde y trabajador”.

Con relación a su futuro, Enzo Fernández tiene como principal objetivo el Mundial del próximo año que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en el Viejo Continente especulan con un posible cambio en su trayectoria, dado que en España los medios ibéricos lo posicionan como uno de los principales candidatos para reemplazad a Luka Modric en el Real Madrid. En este sentido, cuando le consultaron sobre sus capacidades en la PlaySation, el volante reveló que tiene un talento oculto en el FIFA (ahora EA SPORTS FC). Y cuando se reúne con sus compañeros de La Scaloneta se forman competiciones internas que no pasan desapercibidas. “Cuando jugamos de a dos juego con Pala (Exequiel Palacios) y (Alejandro) Garnacho juega con (Valentín) Carboni”, reveló. Y ante la repregunta sobre el equipo que eligen para desplegar su magia, Enzo no dudó: “Jugamos con el Madrid, siempre”. Una sentencia que alimentó la ilusión de los fanáticos del Merengue.