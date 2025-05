El artículo especial que la FIFA le dedicó a Mastantuono: “Como Maradona y como Messi”

La FIFA le dedicó un artículo especial a Franco Mastantuono (REUTERS/Santiago Arcos)

Franco Mastantuono, con solo 17 años, irrumpió en el fútbol argentino con actuaciones descollantes. Su golazo de tiro libre en el Superclásico ante Boca Juniors lo confirmó como la gran promesa de River Plate y atrajo la mirada de todo el mundo. Es por eso que la FIFA le dedicó un artículo especial en el que lo comparan con Diego Maradona, Lionel Messi y otras figuras estelares.

“Tiene una estética diferente, especial. El cuerpo estirado, fino, elegante. Recibe con el pie y las alternativas de juego parecen multiplicarse. De derecha a izquierda. Con el borde interno o el empeine. De puntín o con la parte de afuera del botín. Franco Mastantuono, la nueva promesa -figura- de River Plate, de 17 años, tiene el repertorio completo”, comenzó la nota que destaca la tradición de zurdos en Millonario.

La publicación no escatima en elogios para el juvenil y hace una llamativa comparación con los dos astros de la selección argentina: “Y, como si fuera bendecido por la tradición del club, que jugará el Mundial de Clubes, a partir del 14 de junio del 2025, usa principalmente la pierna izquierda, probablemente el símbolo más fuerte del fútbol argentino: la 10 en la espalda y la zurda. Como Maradona. Como Messi”.

El artículo de FIFA sobre Mastantuono

Luego, el artículo hace un repaso por históricos jugadores que vistieron la camiseta de La Banda y que tenían a su pierna izquierda como la más hábil. Daniel Passarella, Norberto Alonso, Mario Alberto Kempes, Ramón Díaz, Marcelo Salas, Andrés D’Alessandro, Santiago Solari y Juan Fernando Quintero fueron los jugadores elegidos por la FIFA para graficar su idea con una breve descripción de cada uno.

Varios clubes grandes del mundo posaron sus ojos en Mastantuono. Real Madrid, Barcelona, PSG, gigantes de la Premier League, Juventus, Inter, Milan y Atlético Madrid se mostraron interesados en el juvenil riverplatense.

River ya fijó el precio: la cláusula de rescisión asciende a 45 millones de euros y sube a 50 si la compra se produce a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases. Con contrato vigente hasta 2026, el club argentino se asegura una posición de fuerza ante cualquier intento de negociación. En tanto, el entorno del jugador sigue apostando por un desarrollo progresivo de su carrera.

En relación a una posible salida, Mastantuno expresó: “Estoy metido acá. Tenemos muchas cosas por delante, estoy disfrutando mucho y quiero seguir estando acá. Después, en un futuro, se verá, pero hoy tengo la cabeza en River”.

“Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y por el entusiasmo que genera para su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista o persona. Pero no lo queramos... Eso no va a suceder en el corto plazo”, manifestó Marcelo Gallardo en relación a la expectativa generada por Mastantuono y la posibilidad de una venta.