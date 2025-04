El emotivo mensaje de Franco Colapinto a un grupo de jóvenes: “Nunca dejen de soñar en grande ni teman al fracaso”

El motivador mensaje de Franco Colapinto para los jóvenes

Franco Colapinto es un personaje que supera lo deportivo y su impronta va más allá de su imagen en un auto de Fórmula 1. El -por ahora- piloto de reserva de Alpine, en cada manifestación, se sale del libreto y en esta ocasión dejó un emotivo mensaje en un evento encabezado por jóvenes emprendedores realizado este martes.

Fue en el marco del Experiencia Endeavor Sub20 ante 12.000 estudiantes de 226 colegios, en el Movistar Arena. Uno de los principales sponsors de Franco estuvo a cargo de la organización y el corredor bonaerense de 21 años participó con un video en el que se lo ve en uno de los palcos del Estadio Metropolitano del Atlético Madrid.

“No dejen de soñar, no dejen de soñar en grande. Es lo más importante para todos nosotros, para todos los chicos que desde muy pequeños tenemos esa visión, ese sueño que a veces parece imposible, que parece muy lejano. Pero, por ejemplo, en mi caso se cumplió, era un sueño que por momentos pensé que no lo iba a alcanzar”, comenzó el pilarense.

Colapinto irrumpió con su impronta el mundo de la F1 y el mate es una constante cada vez que está presente en un circuito (@KymIllman)

En tanto que instó a “que no hay que tenerle miedo al error, no hay que tenerle miedo al fracaso. La realidad es que el mayor error es no intentarlo, así que espero que todos ustedes lo intenten”.

Además, les propuso a quienes lo vieron que “sueñen en grande. No hay un tamaño para los sueños. Después capaz los cumplimos. Capaz no. Capaz nos quedamos a medio camino. Pero no vamos a tener ese sentimiento de no haberlo intentado. Eso es lo más importante”.

“Yo siento que lo intenté, di todo. Por suerte lo conseguí. Pero si no lo hubiera conseguido, hubiera estado también muy orgulloso de todo el esfuerzo que hice. Por llegar a donde quería llegar. Así que espero que ustedes lo hagan también”, culminó.

Colapinto es muy querido por los jóvenes (Crédito: @soyFLOPIMO)

Es posible que Colapinto se haya visto influido en sus palabras por un video que publicó la semana pasada luego del fallecimiento del Papa Francisco, en el que el sumo pontífice les propuso a los jóvenes que sueñen en grande y que se lancen a la aventura de intentar buscar sus objetivos en la vida.

Aunque Franco también es un ejemplo de soñador y desde que era niño tuvo como meta poder correr en F1 hasta que un día lo consiguió luego de muchísimo sacrificio. Ese día llegó el 1 de septiembre de 2024 en el Autódromo de Monza, sede del Gran Premio de Italia, donde Colapinto tuvo el bautismo en competencia gracias a la oportunidad que le dio la escudería Williams.

Aquel fue el primero de los nueve Grandes Premios que disputó. Aunque para 2025 no tuvo lugar como titular en Williams por la llegada de Carlos Sainz y la continuidad de Alex Albon. Por eso Franco debió buscarse una alternativa y llegó la chance en Alpine, donde si bien se incorporó como piloto de reserva, tiene posibilidades de volver a correr ante las malas actuaciones de Jack Doohan, quien este fin de semana afrontará un fin de semana clave para su futuro en la F1.