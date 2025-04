Error de Pezzella y excelente definición de Merentiel: así fue el empate parcial de Boca ante River

En un Superclásico cargado de emociones y jugado en un Estadio Monumental repleto con 85.018 espectadores, River Plate se impone a Boca Juniors por 2-1 en el marco de la 15ª fecha del Torneo Apertura. Los goles del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fueron convertidos por Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel marcó el empate transitorio para el equipo de Fernando Gago.

El partido comenzó con un ritmo intenso y un marco imponente: las tribunas explotaron en color y ruido en una bienvenida inolvidable para el equipo local. River abrió el marcador a los 24 minutos con una obra de arte de Mastantuono. El juvenil de 17 años ejecutó un tiro libre desde más de 25 metros y clavó la pelota en el ángulo derecho de Agustín Marchesín, que nada pudo hacer para evitar el 1-0. La gran actuación del joven mediocampista volvió a confirmar su crecimiento como una de las grandes revelaciones del torneo.

Boca no tardó en reaccionar. A los 37 minutos, Miguel Merentiel aprovechó una habilitación precisa, que se sumó a un error de cálculo de Germán Pezzella y definió con solvencia ante Franco Armani para sellar el 1-1. El equipo de Gago, que llegaba al Superclásico sin Edinson Cavani y con Milton Giménez y Ander Herrera descartados por lesión, encontró en Merentiel su carta de peligro más clara.

Sin embargo, antes del descanso, River volvió a golpear. A los 43 minutos, Marcos Acuña, una de las figuras de la tarde, lanzó un centro perfecto desde la izquierda. Sebastián Driussi conectó de cabeza, Marchesín dio un rebote corto y el propio delantero aprovechó para empujar el balón al fondo de la red y devolverle la ventaja al conjunto local.

Durante el primer tiempo, River fue más profundo y generó varias ocasiones claras. Marchesín tuvo intervenciones decisivas, como un mano a mano ante Driussi y una espectacular atajada ante un cabezazo de Germán Pezzella tras un córner.

Boca, que había logrado clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura con autoridad pese a las bajas, apostó por el tándem Milton Delgado-Tomás Belmonte en la mitad de la cancha, acompañado por Kevin Zenón y Carlos Palacios. Sin embargo, el equipo sufrió en defensa y mostró dificultades para controlar el ritmo impuesto por River.

El Millonario, por su parte, afrontó el partido sin Paulo Díaz —baja sensible por lesión— ni Gonzalo Martínez, quien no logró recuperarse de una distensión. Maximiliano Meza estuvo en duda hasta último momento, pero Gallardo decidió no arriesgarlo desde el inicio. De todos modos, la solidez defensiva y el peso ofensivo fueron suficientes para controlar el desarrollo del primer tiempo.

Con este resultado parcial, River se afianza en la parte alta de la tabla del Apertura y reafirma su buen presente tras el empate 2-2 frente a Independiente del Valle en la altura de Quito por la Copa Libertadores. Ahora, los dirigidos por Gallardo intentarán sostener la ventaja en el complemento para quedarse con una victoria clave en un Superclásico que promete seguir siendo vibrante hasta el final.