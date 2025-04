El operativo de seguridad para el Superclásico: 1850 agentes, triple control, restricciones y derecho de admisión

Habrá tres instancias de control antes de llegar al estadio (Foto Franco Fafasuli)

Es el partido más esperado del año y al mismo tiempo, el más custodiado. Para dar una idea de lo que sucederá este domingo en el Monumental, basta hacer la siguiente comparación: entre las distintas fuerzas de seguridad que trabajarán en el operativo habrá 1850 agentes mientras que para la procesión del Papa en el perímetro delimitado para el cortejo fúnebre habrá 4000 policías, de los 11000 que trabajarán mañana en todo Roma. Impresionante.

Es que para la Ciudad de Buenos Aires desde aquel Súper frustrado de la final de la Copa Libertadores vale el dicho “el que se quemó con leche ve una vaca y llora” por lo que prefieren extremar los cuidados aun cuando parezcan excesivos antes que pecar por insuficientes. Así a los 1120 efectivos de la Policía porteña se sumarán 650 agentes de seguridad privada y 80 del cuerpo de Prevención del Ministerio todos dedicados a garantizar el normal desarrollo del evento.

Habrá además algunas particularidades: serán tres los puestos en los que los hinchas deberán demostrar que tienen cargado el ticket correspondiente en su carnet o abono. La idea del gobierno porteño es que todo aquel que se acerque sin entrada no pueda estar a menos de 600 metros del estadio, para que no se produzcan las típicas avalanchas y aglomeraciones donde se intentan meter los que no consiguieron su lugar. Además del QR, se requerirá el documento de identidad y en varios accesos al Monumental River ya tiene en utilización la tecnología de Face ID, de reconocimiento facial y que es la mejor de todas para combatir la reventa de entradas. Por ahora es el único club en la Argentina que lo aplica.

En el Monumental se espera una concurrencia récord (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

Como en cada partido en el estadio Antonio Vespucio Liberti, se realizarán los controles del derecho de admisión por parte de los funcionarios del programa Tribuna Segura que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y se agregará un novedoso filtro: aquel deudor alimentario no podrá ingresar. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que sean morosos en sus regímenes parentales de obligaciones sobre sus hijos estarán impedidos de acceder gracias al cumplimiento del artículo 16 de la Ley 269, algo que muy pocas veces se lleva adelante. Y otra novedad será el tratamiento con el tema trapitos: a todos aquellos que se los agarre infringiendo la norma de cuidacoches y ya tengan antecedentes, en vez de hacerles el acta contravencional y dejarlos ir, se asegura que se los detendrá y se los enviará a la comisaría hasta que la fiscalía de turno disponga cómo sigue el caso.

Sobre el derecho de admisión cabe señalar que toda la cúpula de la barra de River y otros 200 hombres de Los Borrachos del Tablón están en la lista prohibida. Algunos intentaron ciertas gestiones para salir pero no les dio resultado. Sí lograron tener en total 280 lugares, 30 más que en los anteriores partidos, de barras sin derecho de admisión, y también se les aprobó que puedan ingresar los bombos que debutaron dos semanas atrás y los tirantes. En aquella oportunidad, frente a Talleres de Córdoba, se les permitió tener 12 elementos de percusión y cuatro banderas que se cuelgan desde la Sívori alta hacia abajo. Esta vez consiguieron que sean 20 los bombos y hasta diez los tirantes. De a poco van ganando espacio pero la vuelta de los que están prohibidos parece aún muy lejana.

En cuanto al club, organizó un recibimiento espectacular. Por un lado habrá un show de fuegos artificiales que ya fue aprobado por el Comité de Seguridad porteño por lo que no se expone el club a ninguna sanción, si bien todos serán tirados desde el campo de juego o desde los alrededores del Monumental y no directamente en los lugares donde hay gente que es lo que se objetó en aquel recibimiento impactante frente a Atlético Mineiro en la semifinal de Copa Libertadores del año pasado y que derivó en una medida de una fecha sin público que el Millonario cumplió cuando debutó de local en la presente edición frente a Barcelona de Ecuador.

River Plate prepara un recibimiento especial para el equipo (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

Pero además desde la Subcomisión del Hincha se organizó una movida espectacular: se armaron 50.000 banderas de palo de dimensiones pequeñas para que cada hincha tenga una en su mano y también otras 50 banderas de gran tamaño más tiras rojas y blancas que vestirán las plateas altas San Martín y Belgrano y como si fuera poco se repartirán 30.000 globos rojos y blanco. De esta forma el color que identifica al equipo de Núñez será el protagonista absoluto cuando el equipo de Marcelo Gallardo salga del túnel rumbo al campo de juego.

En cuestiones de la barra no se espera ninguna hipótesis de conflicto. Los resquemores internos que surcaron todo el año pasado parecen parte del paisaje del pasado y ahora los hermanos Ferreras más el Pato Ariel manejan sin discusiones a Los Borrachos del Tablón. Que se reunirán como siempre en Alcorta y Pampa para repartirse los carnets y encarar todos para la cancha, y en el primer retén será el momento en que la cúpula que tiene derecho de admisión pegue la vuelta para ver el partido en una confitería. En cuanto a Boca, no hizo ningún pedido oficial sobre un banderazo en el hotel donde concentra por lo que no se espera a la barra a la salida del lugar habitual en Puerto Madero. Sí habrá un operativo pequeño por si se acercan hinchas comunes. Y el micro irá por un recorrido que habida cuenta lo ocurrido en 2018, la Seguridad prefiere mantener en secreto asegurando que tienen tres vías posibles para llegar al Monumental y el que finalmente se elija lo será sobre el momento.