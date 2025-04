Boca, San Lorenzo, México y Brasil: la verdad detrás de las ofertas que descartó Keylor Navas para firmar en Newell’s

El mercado de pases de Keylor Navas antes de llegar a Newell's

El 24 de enero Keylor Navas fue presentado oficialmente como futbolista de Newell’s, pero a lo largo de todo el inicio de 2025 descartó algunas propuestas y coqueteó con algunos clubes que se quedaron con las ganas de ficharlo. El costarricense está transitando su etapa de enamoramiento en la Lepra, donde se convirtió en una de las principales figuras del elenco conducido por Cristian Fabbiani, tras la salida de Mariano Soso. ¿Qué hubo de cierto sobre las propuestas de equipos como Boca y San Lorenzo en el último mercado?

Infobae ya había dado un anticipo de lo que había sido la negociación favorable a Newell’s con el tres veces mundialista con la selección de Costa Rica. Por ese entonces, el club que más se había acercado a contratarlo era el Gremio de Porto Alegre. A este medio le confiaron que Navas no se maneja con representantes desde que cortó su relación con el famoso portugués Jorge Mendes, quien supo manejar la carrera de Cristiano Ronaldo, entre otras estrellas internacionales de renombre.

“Existe una conversación en curso con Gremio. De hecho, es el único club con el que estamos hablando en este momento”, declaró a Globo Esporte Luciano Emilio, intermediario brasileño que llevó esa negociación adelante. En ese momento, Agustín Marchesín ya le había avisado al por entonces entrenador tricolor Gustavo Quinteros que tenía una oferta formal de Boca y pretendía aceptarla, algo que finalmente ocurrió. Los gaúchos llegaron a tener un principio de acuerdo por Keylor Navas, quien ya había entrado en conversaciones con Newell’s, pero demoraron demasiado en el envío del papelerío con el contrato y el costarricense se inclinó por la Lepra. “No quiso esperar más”, ventilaron. Gremio, ya sin Marchesín, cerró al brasileño Tiago Volpi para su valla.

El de Navas se convirtió en uno de los fichajes más rutilantes del fútbol argentino en el último tiempo (AP Foto/Farid Dumat Kelzi)

Este agente también había mencionado a un supuesto interés de Cerro Porteño por Keylor, algo que fue desmentido rotundamente desde Paraguay ya que la dirección deportiva del Ciclón de Barrio Obrero estaba decidida a contar con Roberto Gatito Fernández (arquero titular del seleccionado guaraní), que venía de ganar la Libertadores con Botafogo de Brasil. El otro generoso ofrecimiento que había tenido el costarricense que venía de un parate de seis meses tras la finalización de su contrato con París Saint Germain fue el de América de México, pero la montaña de billetes verdes que el poderoso club azteca le puso sobre la mesa no le movió un pelo. A esta altura de su carrera, el mítico golero iba en busca de volver a las fuentes y despertar el espíritu amateur que lo alimentó para ganar tres Champions League.

Aquel domingo 19 de enero explotó la bomba en Rosario: “Keylor Navas aceptó la oferta de Newell’s”. En la tarde noche, directivos de San Lorenzo que estaban tras los pasos del tico se comunicaron con urgencia con el agente que lo había ofrecido al Ciclón. Un empresario argentino de lazo afectivo con la Lepra, clave en la tratativa con la entidad del Parque Independencia y muy cercano al futbolista, le confió a Infobae que desde Boedo armaron de forma espontánea una oferta económica que estaba por encima de la que Newell’s ya le había mandado a Navas con el membrete incluido. Incluso le pusieron a disposición un lujoso departamento en la zona de Puerto Madero, pero Keylor, hombre de palabra y fe inquebrantable, ya se había “entregado a la voluntad de Dios”.

Otro de los acercamientos que Keylor había tenido desde hacía semanas era el de Colo Colo de Chile, quien por ese entonces no tenía resuelta la renovación del contrato de su arquero titular Brayan Cortés. Hasta Arturo Vidal, máximo referente de la plantilla conducida por Jorge Almirón, hizo referencia al ex portero de Real Madrid en el inicio de la pretemporada: “El de Keylor Navas es un nombre fuerte. Todos sabemos lo que ha hecho en su carrera, los títulos que ganó afuera. Pero el tema mío es por qué no juega desde hace tanto tiempo”. Finalmente Cortés extendió su vínculo y el Cacique quedó tachado de la lista de Navas.

El costarricense firmó contrato por dos años en el Parque Independencia

¿Cómo fueron las charlas con Boca? Al no tener un representante oficial, Keylor Navas fue ofrecido por diferentes intermediarios de su confianza a clubes importantes de Sudamérica y el mundo. Su nombre llegó a estar sobre la mesa de la multimillonaria liga de Arabia Saudita, un destino que el costarricense descartó por la lejanía, las cuestiones culturales que repercutirían en el seno familiar y, fundamentalmente, por su religión. Para Keylor, que se arrodilla para rezarle a Dios antes de cada partido, atajar en Medio Oriente, donde prima el islam, iba a representar una incomodidad absoluta. Pero retomando el contacto con el Xeneize, hay quienes aseguran que existió un llamado entre Keylor y Juan Román Riquelme. Sin embargo, esa versión fue desmentida desde el Boca Predio, donde sí confirmaron que lo ofrecieron varios agentes y, si bien era del gusto de Román y el Consejo de Fútbol, fue una opción que se descartó por el límite de cupos extracomunitarios.

El costarricense Adolfo Hernández, uno de los 18 agentes de FIFA que componente un órgano consultivo oficial, fue el intermediario entre Keylor Navas y Newell’s a través de la empresa C&H Sports Agency. Él fue quien armó la videollamada entre el futbolista y el presidente rojinegro, Ignacio Astore, quien no bien fue informado de la posibilidad latente, depositó toda su atención en cerrar esa incorporación. Incluso por encima de la figura del uruguayo Washington Aguerre, que estaba a punto de quedar libre en Peñarol y estaba por encima de Keylor en la consideración de Soso.

En una entrevista con La Nación de Costa Rica, Astore reveló: “Los dos somos creyentes, tenemos un fuerte vínculo religioso, confiamos en las energías positivas y, sobre todo, en Dios. ¿Cómo lo convencí? No sé. Muchas veces he pensado en esa pregunta, mucha gente me la ha hecho, pero no tengo una respuesta clara... Lo importante es que lo tenemos con nosotros, y además, que está muy contento acá”.

El propio Keylor, en la primera nota mano a mano que brindó desde su arribo a Argentina, ventiló en el canal de YouTube de Ariana Isasi: “Si bien es cierto que teníamos otras ofertas, con las cuales estamos muy agradecidos a todos los equipos que en ese momento llamaron, me acuerdo que tuve una charla con Andrea (su esposa), le dije que estaba un poco indeciso y me preguntó si quería seguir jugando. Le dije que sí, que claro, y me respondió ‘entonces acéptela’. Aceptamos y aquí estamos”. El empujón final lo dio su mujer. Con el plano familiar asegurado, Navas voló a Argentina y posó con el buzo de arquero rojinegro.