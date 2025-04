Las perlitas de Messi en el empate del Inter Miami en Chicago, donde fue “local”: dos tiros libres en el palo y un caño monumental

El tiro libre de Messi que hizo temblar el travesaño en Chicago Fire-Inter Miami

El Inter Miami no pudo vencer a Chicago Fire en condición de visitante: igualaron 0-0 por la MLS. Así, Las Garzas no consiguieron subirse a la cima de la Conferencia Este. No obstante, el Soldier Field Stadium presenció una muy atractiva función de Lionel Messi. El delantero, de 37 años, dejó varias perlitas de su talento, más allá del resultado en blanco.

Lo mejor del conjunto rosa en la Ciudad de los Vientos pasó por los botines del capitán argentino. Ya a los 3 minutos estuvo a punto de inflar la red. Desde el borde del área, sacó un zurdazo potente y alto, que el arquero Brady sacó al córner.

Tal era el entusiasmo del público local por verlo (en ese escenario le había anotado tres tantos a Panamá en la Copa América 2016) que, tras el peligroso disparo y en medio de su caminata hacia el córner para ejecutar el tiro de esquina, escuchó el “Meeessi, Meeessi” del público, que entendió que su estatus de leyenda excedía la condición de que su equipo era visitante.

Otro tiro libre al palo de Messi en Chicago Fire-Inter Miami

A los 12 ofreció otra cuota de show: inició un contragolpe desde la mitad de campo y, ante la marca de Mauricio Pineda, lo eliminó con un caño excelso para quedar con la cancha de frente. El alarido de asombro fue la banda de sonido del momento.

A partir de allí, más allá de algún buen centro a Federico Redondo, le costó hacerse del balón hasta el descanso. Pero salió renovado en el complemento. A los 7 de la segunda etapa, fabricó un tiro libre perfecto para su zurda y lo pateó con furia y precisión: hizo sacudir el travesaño, previo roce del portero Brady, que arañó el balón con la punta de sus guantes.

Con esa acción en la mente, fue por la revancha. En el último cuarto de hora, provocó una falta casi en el mismo lugar. Repitió el lenguaje corporal, sin embargo, su remate se marchó apenas por encima del larguero. Ese empuje de su líder llevó al elenco de Florida a dejar una mejor imagen en el epílogo.

Asistencia de Messi y gol de Suárez anulado por offside en Chicago Fire-Inter Miami

A 5 del final, el rosarino robó una pelota cerca de un córner, generó la infracción y su tiro, con poco ángulo, le sacó ruido al poste. Hubiera sido casi un gol olímpico.

Segundos después, obstinado, fue por más: habilitó a Suárez para que marcara un gol, pero resultó anulado por fuera de juego. Y, más tarde, puso de cara al gol al ingresado Tadeo Allende, pero el ex Instituto desvió su definición.

Tan local fue que, luego del pitazo del árbitro marcando el final del pleito, un joven fanático saltó al campo de juego para tomarse una foto. Y el Diez, pese a la frustración por el resultado, aceptó la instantánea antes de marcharse al vestuario.

El zurdazo de Messi que tapó el arquero de Chicago Fire

El próximo compromiso de Las Garzas será el próximo sábado 19, cuando visite a Columbus Crew, líder de su Conferencia. Y el 24 viajará a Canadá para enfrentarse a Vancouver Whitecaps, por la semifinal de ida de la Concachampions, gran objetivo de la franquicia (y de Messi) en este primer semestre de 2025.

El caño de Messi a Pineda en Chicago-Fire-Inter Miami