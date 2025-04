Se cierra la fecha 12 del Torneo Apertura: la agenda de los partidos del día

La 12ª fecha del Torneo Apertura finalizará con tres encuentros

El Torneo Apertura empieza a encaminarse a la recta final de la fase inicial y la 12ª fecha bajará el telón con tres encuentros. Deportivo Riestra abrirá la jornada con Platense desde las 15:30. Luego, desde las 21:00 horas, Atlético Tucumán recibirá a Instituto de Córdoba, mientras que Tigre hará lo propio contra Newell’s.

Deportivo Riestra vs. Platense

Deportiva Riestra y Platense abrirán la jornada desde las 15:30

El Estadio Guillermo Laza acogerá un duelo trascendental para las aspiraciones de ambos equipos, ya que Deportivo Riestra y Platense se ubican quinto y sexto, respectivamente, igualados en 16 unidades. Es decir, que una victoria les permitirá dar un importante envión para sumar puntos que les permitan meterse en la fase final del Torneo Apertura.

En este contexto, el Malevo se impuso por la mínima sobre Vélez en la última jornada y cortó una racha de cinco empates consecutivos. Por su parte, el Calamar viene de cosechar tres victorias al hilo: 2-0 vs. Argentino de Quilmes (Copa Argentina), 0-2 vs. San Martín de San Juan y 2-1 vs. Atlético Tucumán.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Yaison Murillo, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Milton Celiz, Jonatan Goitía, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Guido Mainero, Vicente Taborda; Ronaldo Martínez, Augusto Lotti. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Guillermo Laza.

Hora: 15.30

TV: ESPN Premium.

Tigre vs. Newell’s

Tigre recibirá a Newell's desde las 21

Tras la dura caída por 2-1 sobre Central Córdoba (SdE) que le cortó una racha de cinco triunfos seguidos, Tigre se repuso en su duelo visita a Defensa y Justicia y se impuso por 1-2 en el marcador. De esta manera, el Matador marcha tercero con 24 unidades, a dos del líder Boca Juniors, por lo que una victoria le permitirá escalar hasta lo más alto.

Después de la importante victoria del Newell’s de Cristian Ogro Fabbiani sobre Boca por 2-0, la Lepra tuvo una sufrida clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina: empató 0-0 contra Kimberley de Mar del Plata y selló su pasaje desde los penales.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Santiago González, Lorenzo Scipioni, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Newell’s: Keylor Navas; Alejo Montero, Luciano Lollo, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Tomás Jacob; Mateo Silvetti, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Sebastián Zunino.

Estadio: José Dellagiovanna.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports.

Atlético Tucumán vs. Instituto

Atlético Tucumán jugará contra Instituto a partir de las 21

Atlético Tucumán arrastra un flojo presente y se ubica anteúltimo de la zona B con solo siete unidades. De esta manera, el Decano llega al encuentro con cinco derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. No obstante, en la última presentación se impuso por 2-1 sobre All Boys por la Copa Argentina.

Instituto había tenido un comienzo similar, aunque Pedro Troglio logró enderezar el camino en las últimas semanas y la Gloria se puede meter en puestos de clasificación a la fase final: marcha décimo con 11 unidades y una victoria le servirá para escalar hasta el octavo lugar. A su vez, goleó 3-0 a Deportivo Madryn en la Copa Argentina.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Matías Orihuela; Carlos Auzqui, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich y Lisandro Cabrera. DT: Lucas Pusineri.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister, Franco Díaz, Jeremías Lázaro, Damián Puebla, Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Felipe Viola.

Estadio: Monumental José Fierro.

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium.