La mejor tenista del mundo fue a ver a Messi en el Inter Miami: el especial regalo que recibió y su diálogo con Antonela Roccuzzo

El regalo que recibió Sabalenka en el estadio del Inter Miami

Desde que Lionel Messi mudó su talento al Inter Miami, celebridades de todos los ámbitos peregrinaron a los estadios de la MLS para verlo en vivo. Desde Will Smith y Leonardo Di Caprio, pasando por Will Ferrell o Floyd Mayweather y Patrick Mahomes. Este domingo fue Aryna Sabalenka, actual número uno del tenis mundial, quien asistió al Chase Stadium para presenciar el empate 1-1 entre Inter Miami y Toronto FC por la Major League Soccer (MLS).

La tenista bielorrusa, que no compite desde su victoria en el Miami Open el pasado 29 de marzo, participó en actividades previas al partido. Sabalenka, de 26 años, descendió al campo de juego, donde fue recibida por David Beckham, presidente y copropietario de las Garzas. En la ceremonia, firmó pelotas de tenis que luego lanzó hacia el público en las tribunas.

Beckham le obsequió a la famosa deportista una camiseta oficial del Inter Miami personalizada con su apellido y el número uno en la espalda, en alusión a su posición actual en el ranking de la Asociación Femenina de Tenis (WTA).

El festejo de Messi que filmó Sabalenka desde el palco

“Me encanta, me encanta muchísimo. Es muy divertido. Estoy disfrutando mi tiempo aquí. Muchas gracias por animarme, es tan bueno estar en casa y ganar el título. Es increíble poder asistir a otros deportes. Me siento muy feliz ahora mismo”, declaró Sabalenka en entrevista con los medios oficiales de la franquicia de Florida.

Antes, durante y después del encuentro se mostró entusiasmada con las acciones y el entorno. Aryna posó junto a Antonela Roccuzzo, empresaria y pareja de Messi, y hasta las cámaras de TV las mostraron en un animado diálogo en relación a las travesuras de Thiago, Mateo y Ciro, que jugaban a unos metros de su posición.

Sabalenka y Antonela Roccuzzo, en el palco del Chase Stadium

La ucraniana compartió imágenes y videos de su excursión al Chase Stadium, que incluyeron una filmación del festejo del capitán de la selección argentino en el festejo de su gol, el 1-1 ante el conjunto canadiense, sobre el epílogo de la primera parte.

La Pulga, de 37 años, una de las figuras del cotejo, firmó su conquista a los 49 minutos del pleito: Inter atacó por izquierda, Telasco Segovia se combinó con el referente, quien apareció por el medio, elevó la pelota y sacó un zurdazo que quebró la resistencia del guardameta Johnson. Antes, le habían anulado un tanto por una falta a instancias del VAR. Su show, con la tenista como testigo privilegiada, incluyó dos intentos de gol olímpico, gambetas y un par de asistencias que no terminaron en la red por falta de pericia en la definición.

Beckham y Sabalenka, en el campo de juego antes del cotejo

Sabalenka continuará su calendario competitivo en el Madrid Open, torneo donde buscará su tercer título tras sus victorias en 2021 y 2023, e intentará conquistar por primera vez dos torneos Masters 1000 consecutivos en su carrera. Pero, luego de haber visto a Messi de cerca, estará pendiente del futuro del elenco rosa en la Concachampions: este miércoles recibirá a Los Ángeles FC por el duelo de vuelta de cuartos de final (la ida fue 1-0 para los angelinos). Inter Miami parece haber ganado una nueva fan.

"Es muy divertido", dijo sobre el encuentro

El gol de Messi para el 1-1 del Inter Miami ante Toronto