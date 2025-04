Histórico: los Pumas 7s son bicampeones de liga y clasificaron a semifinales tras vencer a Gran Bretaña

Rugby Union - HSBC Sevens - Singapore - Argentina v South Africa - National Stadium, Singapore - April 5, 2025 Argentina's Luciano Gonzalez celebrates scoring a try with Matias Osadczuk REUTERS/Edgar Su

Los Pumas 7s lograron un nuevo hito en el Seven de Singapur. Con una victoria por 19-12 frente a Gran Bretaña, el equipo argentino se aseguró la clasificación a las semifinales y, además, se consagró campeón de la fase regular del Circuito Mundial SVNS 2024/2025.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, que llegaba al segundo encuentro tras una ajustada caída ante Sudáfrica, encontró su mejor versión en el partido decisivo. Marcos Moneta abrió el marcador con una corrida por el centro de la cancha para apoyar el primer try del encuentro. Luego, Joaquín Pellandini amplió la ventaja con una entrada por el costado, dejando el marcador 12-0 a favor del equipo albiceleste.

La respuesta británica no se hizo esperar: Charlton Kerr descontó con un try y, tras la conversión de Will Homer, el encuentro se puso 12-7. Sin embargo, antes del cierre de la primera etapa, Matías Osadczuk volvió a quebrar la defensa rival y apoyó un nuevo try. La posterior conversión de Pellandini permitió a los argentinos irse al descanso con una ventaja de 19-7.

En la segunda mitad, el equipo argentino resistió los intentos de Gran Bretaña, que descontó a través de Tom Williams. La tarjeta amarilla mostrada a Matteo Graziano complicó el cierre del partido, pero Los Pumas 7s lograron mantener la diferencia y cerrar el triunfo por 19-12 para lograr el bicampeonato de liga.

La jornada había comenzado de manera adversa para los argentinos. En su debut en Singapur, el equipo cayó ante Sudáfrica por 26-24 en un partido definido en la última jugada. Luciano González abrió el marcador, pero los Blitzboks respondieron con tries de Zain Davids y Siviwe Soyizwapi. Pese a los tries de Tobías Wade, Matías Osadczuk y Agustín Fraga, Sudáfrica se impuso tras un try de Zander Reynders en la última acción del partido.

La victoria frente a Gran Bretaña, sumada al sistema de competencia que premia a los mejores de cada grupo, permitió a Los Pumas 7s clasificarse a las semifinales del torneo y asegurarse el primer puesto en la tabla general de la temporada (se le otorga al que más puntos obtuvo en el transcurso de las seis etapas). De esta manera, Los dirigidos por Gómez Cora jugarán la gran final de Los Ángeles para determinar al campeón de la temporada (3 y 4 de mayo).

Argentina enfrentará mañana en la siguiente ronda a Fiji, que cerró su fase de grupos con un triunfo ante Nueva Zelanda. Por el otro lado del cuadro, chocarán España y Kenia.

Una vez finalizada la jornada, fue Tobías Wade uno de los primeros argentinos en pasar por la zona mixta. En diálogo con ESPN, manifestó: “Trabajamos los errores, que fue lo que nos molestó. Volver a los vestuarios y corregir para este mata a mata. Creo que el equipo se hizo fuerte. Si no se sufre, no vale”.

“Ganar la liga no es cosa menor, pero mañana tenemos otra oportunidad para seguir compitiendo, estamos en una semifinal. Lo que hicimos es una locura, pero ahora tenemos otro desafío por delante”, explicó Wade. Y luego, añadió: “Es una locura. Era impensado hace un tiempo. Los resultados se empezaron a dar, es algo tremendo. No puedo explicarlo con palabras. Es lindísimo”.

