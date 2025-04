Fuerte discusión y 10 puntos de sutura: el escándalo entre Martín Demichelis y el capitán de Rayados que sacude a México

Demichelis se refirió a la discusión con Canales

El entrenamiento de Rayados de Monterrey en el Centro de Entrenamiento “El Barrial” terminó con un fuerte discusión entre el entrenador Martín Demichelis y el mediocampista español Sergio Canales, situación que derivó en un incidente físico que obligó al jugador a recibir atención médica. La información fue reportada inicialmente por el periodista Diego Medina de TUDN.

Todo comenzó antes de que el equipo saltara al campo de juego. Demichelis y su cuerpo técnico realizaron una sesión de video en la que señalaron errores cometidos por los futbolistas durante la temporada, con especial énfasis en la reciente derrota 2-1 ante Tijuana. El señalamiento explícito de fallas puntuales encendió el ánimo del plantel, que tras la exhibición salió a entrenar visiblemente molesto.

La práctica transcurrió con normalidad hasta su tramo final, cuando el técnico argentino reunió a los jugadores en el centro del campo y se dirigió de manera directa a Canales. Según relató Medina, el reclamo de Demichelis fue intenso y se centró en aspectos del rendimiento del español, como la falta de sacrificio, la necesidad de recorrer más metros y una mayor rapidez en la circulación del balón. Canales, sorprendido por el tono, respondió de forma airada. “A ver, Martín, tú diriges con un dedo. No nos has ayudado arriba, no nos has ayudado abajo. Los entrenamientos no están funcionando y me reclamas a mí”, sostuvo el comunicador.

La discusión subió de tono rápidamente, lo que provocó la intervención de otros referentes del equipo como Héctor Moreno y Lucas Ocampos. También se sumó Nicolás Sánchez Y uno de los auxiliares del cuerpo técnico. Si bien no se registraron golpes ni empujones, algunos testigos señalaron la existencia de manoteos en medio de la tensión, añadió el periodista.

En ese contexto, Canales se retiró del lugar visiblemente enojado. Al dirigirse hacia los vestuarios, encontró una puerta de cristal cerrada y, en un gesto de furia, la pateó con la pierna izquierda. El golpe quebró el vidrio y provocó una herida en la pantorrilla del jugador, quien debió ser atendido por los médicos del club. El diagnóstico determinó que la lesión requería diez puntos de sutura.

Comunicado de Rayados respecto a lo sucedido con el jugador español, Sergio Canales.

Horas más tarde, Rayados de Monterrey emitió un comunicado oficial dirigido a su afición y a los medios de comunicación. “Informamos que este jueves 3 de abril el jugador Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda, al romper una puerta de cristal cuando ingresó al vestidor, tras la práctica en el Centro de Entrenamiento ‘El Barrial’. El jugador estuvo en reposo durante el resto del día. El cuerpo médico estará cercano a Sergio para valorar su evolución y su participación en el partido de este sábado 5 de abril”, expresó el club.

En paralelo, Martín Demichelis brindó declaraciones a ESPN para intentar bajar el tono de la polémica. “Ustedes pónganle el título que quieran. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay intercambio de opiniones, y yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Entre todos crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos”, señaló el técnico argentino.

Consultado puntualmente sobre si consideraba que Canales le había faltado el respeto, Demichelis respondió: “No, nada. Yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones”.

Después del incidente, los referentes del plantel se reunieron en privado en el vestuario. En esa reunión, según el relato de Diego Medina, Sergio Canales confrontó a sus compañeros y los instó a tomar una postura clara: “Están conmigo o están con el profe”. La respuesta del grupo fue inmediata: “Estamos contigo”.

El cruce ocurre en un momento clave de la temporada para Rayados de Monterrey, que se ubica en la cuarta posición de la tabla con 31 unidades, las mismas que Pumas y a 11 del líder Cruz Azul. El próximo compromiso del equipo será este sábado 5 de abril frente a Chivas, un partido en el que Monterrey buscará mantener su posición de privilegio de cara a la Liguilla. Vale recordar que Rayados, que está clasificado al Mundial de Clubes, viene de quedar fuera de la Concachampions a manos de Vancouver Whitecaps.