Lavezzi reveló qué le dijo Maradona tras dejarlo fuera de la lista de la Selección para el Mundial 2010

Ezequiel Lavezzi junto a la estatua de Diego Maradona en Nápoles (@sscnapoli_es)

Ezequiel Lavezzi es uno de los ídolos del Napoli. Con 188 partidos, 48 goles y 60 asistencias, el Pocho está entre los futbolistas más queridos que hayan vestido la camiseta del elenco italiano, ya que además logró la obtención de la Copa Italia en . El ex jugador brindó una entrevista en la que recordó su relación con Diego Maradona, su trayectoria y la relación especial que tiene con la ciudad.

En diálogo con el programa Terzo Tempo Calcio de Nápoles, el ex delantero que fue homenajeado en el estadio el fin de semana pasado antes del partido ante Milan por la Serie A, recordó su paso por la selección argentina, en especial cuando no fue convocado por Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010. “Tenía una muy buena relación con Diego. Siempre hacía que algún amigo me llamara para preguntarme si podía hablar conmigo. Yo siempre decía que sí. Y él me decía: ‘Me duele haberte dejado afuera’. Le respondí: ‘Diego, eres el entrenador, no te preocupes, yo sigo siendo argentino igual’. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver más con lo humano, y me hicieron mucho bien en ciertos momentos”, dijo el ex jugador de San Lorenzo y PSG, entre otros.

El Pocho luego tendría revancha con Alejandro Sabella en Brasil 2014, donde Argentina fue subcampeón. Lavezzi también habló de su trayectoria con la Albiceleste, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008: “Jugar con la Selección es el mayor orgullo. La conexión más grande es que Nápoles y Argentina se parecen mucho en cómo se vive”. Y acerca de Lionel Messi, su compañero de equipo en el conjunto nacional, describió: “Es una persona humilde, buena y sencilla. Más allá del jugador que es, hay que decirlo. Es un amigo”.

El santafesino de 39 años contó además que viajó a Nápoles tras hablar con su amigo y ex futbolista Germán Tanque Denis y que su llegada al club en 2007 se debió a Maradona. “Quería intentar venir acá porque Diego jugó aquí. Después me encontré viviendo estas cosas que sucedieron lentamente y que no imaginaba. Intenté gestionarlas de la mejor manera posible y aún hoy la gente me da ese cariño y me hace sentir diferente y querido. Intento hacer lo mismo con ellos, el amor que me tienen trato de devolverles y agradecerles, porque yo también los quiero mucho”, expresó en relación al cariño que le tienen los aficionados.

Ezequiel Lavezzi con su pareja Guadalupe Tauro y su hijo Vittorio en el estadio del Napoli (Instagram @pocho22lavezzi)

OTRAS FRASES DE EZEQUIEL LAVEZZI:

- Su relación con Edinson Cavani: “Tengo una relación especial. Ahora está en Boca y seguimos hablando siempre de Napoli. A veces lo etiqueto en Instagram y recordamos los grandes momentos que vivimos. Son recuerdos que guardamos con mucho cariño y que durarán para siempre. Yo le di muchas asistencias y él también me dio a mí, son muchas cosas bonitas. Cavani es, sin duda, uno de los mejores delanteros con los que jugué. Y mira que yo jugué con Messi (ríe). Pero en su posición, es de los más fuertes. ¿Él o Ibrahimovic? No me metan en líos...”.

- Su charla con Thiago Almada: “Le dije que viniera (a Nápoles). A un joven argentino siempre le recomiendo venir. Juegas al máximo nivel como futbolista y es una ciudad excepcional: la vista, la comida, la gente… Para mí no tiene contras”.

- Su paso por el Hebei Fortune de China: “Me divertí, aunque jugar allá era muy difícil. Solo había tres extranjeros por equipo. En el PSG, con el plantel que teníamos, ganábamos siempre la liga. Ya no tenía ganas y pensaba que iba a China solo por dinero. Pero empecé a disfrutarlo, fue diferente a lo que me imaginaba. Iba en bici al restaurante, antes parecía que si no llegabas en Ferrari no estaba bien”.

- La fiesta cuando Napoli ganó la Copa Italia: “Fue grande porque después de muchos años en los que el equipo no ganaba, logramos ganar una Copa. No era un campeonato, pero la gente necesitaba celebrarlo. Esta Copa Italia la conseguimos ganando también contra la Juventus. La ciudad estaba loca de alegría, había muchísima gente esperándonos. Recuerdo que se hacía tarde, volví a las 10 de la mañana, estábamos en la estación central, volví a casa muy tarde. Estuvo bien y divertido. Todos éramos muy cercanos. En última instancia, creo que una buena manera no sólo de sentirse bien, sino también de pasar tiempo juntos y construir relaciones, es en última instancia, tener relaciones cercanas y amistades”.

