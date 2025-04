Luis Suárez dio detalles de la ocasión en la que estuvo a punto de jugar en River: su mensaje para los hinchas de Boca

Luis Suárez dio detalles de la vez que estuvo cerca de jugar en River

Los hinchas de River Plate saborearon los condimentos de la ucronía que propuso Luis Suárez cuando protagonizó un entretenido diálogo con Davo Xeneize, el influencer fanático de Boca que se convirtió en una estrella del stream.

En la conversación, el legendario delantero uruguayo aseguró que estuvo a punto de firmar por el Millonario en dos ocasiones y bromeó sobre el sufrimiento que le hubiera causado a los hinchas boquenses, recordando su efectividad en los clásicos a lo largo de su carrera.

En la entrevista con el creador de contenido, la figura del Inter Miami reveló detalles sobre las conversaciones que mantuvo con la entidad de Núñez en 2022 y cómo la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores frustró su llegada. “Hablamos con el Muñeco, con Enzo (Francescoli) también. Justo quedaron eliminados con Vélez, y no daba como para hacerlo”, explicó el goleador con pasado en el Barcelona.

El Pistolero también reveló que en diciembre de ese mismo año, antes de su arribo al Gremio de Porto Alegre, volvió a estar cerca de La Banda. “Después, antes de ir a Gremio, también estuve a punto de ir a River”, sostuvo para sorpresa de Davo.

En un tono distendido, la figura con pasado en el Liverpool se animó a enviarles un mensaje a los hinchas de Boca, asegurando que, de haberse concretado su llegada a River, les habría generado grandes preocupaciones: “Lo que me hubiesen sufrido, porque en los clásicos”...

A lo largo de su carrera, Lucho Suárez ha marcado goles en todos los clásicos que disputó: desde el derbi uruguayo entre Nacional y Peñarol hasta el duelo español que tiene como actores a Barcelona y Real Madrid. Lo llamativo es que también celebró goles en los duelos en Inglaterra, Brasil, Estados Unidos y la selección uruguaya frente a la Argentina.

Tras su paso por Gremio en 2023, el experimentado delantero de 38 años se unió a Inter Miami, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Con sus declaraciones, los simpatizantes del Millonario volvieron a ilusionarse con su llegada al Monumental, para que se convierta en una alternativa de Miguel Borja para el próximo año.

Cabe recordar que antes de concretarse su regreso a Nacional, el Pistolero se había referido a la chance que le quedó trunca. “Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, habían sido sus palabras en una entrevista con el diario Ovación.

Luis Suárez era el gran sueño del Millonario para reemplazar a Julián Álvarez, quien tras aquella serie ante el Fortín había partido hacia Inglaterra para continuar su carrera en el Manchester City de Pep Guardiola.

“Hace un tiempo declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, fue otra de las explicaciones del atacante. En ese momento, la gestión de Enzo Francescoli (manager del club de Núñez) fue determinante para tentar al uruguayo, que después de recibir el llamado de Marcelo Gallardo estaba convencido de ponerse La Banda. Pero el destino hizo que Vélez se quedara con los boletos hacia los cuartos de final y frustró la llegada de la leyenda charrúa al Monumental.