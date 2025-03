El divertido video de Colapinto enseñándole a cantar la sesión de Luck Ra y Bizarrap a su chofer en Shanghái: “Se la aprendió”

Colapinto le enseña a cantar a su chofer

En el marco del Gran Premio de China de la Fórmula 1, donde Oscar Piastri cruzó primero la meta y Alpine, escudería en la que Franco Colapinto es el piloto de reserva, volvió a quedarse sin puntos, el argentino entabló una relación particular con el chofer que lo llevaba desde el hotel en el que se alojaba hasta el Circuito Internacional de Shanghái. A lo largo del fin de semana de competición de la Máxima, el pilarense subió historias a su Instagram personal en reiteradas ocasiones sobre sus encuentros con el hombre.

Sin embargo, una de las que causó más repercusión ocurrió este domingo. El ex piloto de Williams subió un video mostrando que iban escuchando la canción “No me hago el duro” de Luck Ra, producción que le dio vida a la sesión número 61 de Bizarrap, ambos íntimos amigos del corredor, en el momento en el que estaban viajando. “Se aprendió la sesión después de una semana conmigo”, fue el mensaje que escribió Franco, mientras mostraba el recorte, al mismo tiempo que arrobaba a los autores del tema.

Inmediatamente, Colapinto subió otra storie en la que le estaba enseñando al chofer la letra de la canción, palabra por palabra. Mientras el hombre replicaba el español como podía, el argentino lo alentaba de forma efusiva. “¡Bien, bien! Sí, bien“, expresaba entre risas el integrante de la escudería francesa.

El momento en el que Colapinto tiró el mate en el auto del chofer

Cabe destacar que dicha canción del artista cordobés es una de las favoritas de Franco, algo que destacó en varias ocasiones. De hecho, en el mes de enero, pocas semanas después de que se estrenara el tema, subió un video bailando con Biza, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales. En el recorte que fue compartido por el reconocido productor, se ve a Colapinto saltando de una mesa a otra, algo que los internautas catalogaron como si estuviera haciendo parkour. Ya con ambas secuencias subidas, hicieron un paso de baile en el que los fanáticos apuntaron contra los dotes del piloto de Fórmula 1, algo que el corredor se tomó a broma. “Menos mal que manejo autitos, dios”, comentó posteriormente.

Por su parte, los videos en los que está cantando con su chofer no fueron los únicos que publicó el joven de 21 años. Días atrás, mientras viajaba acompañado por el periodista de ESPN Juan Fossaroli, mostró cómo le ensuciaron el interior del vehículo después de volcar el mate.

“El boludo de Fossaroli tiró todo el mate en el auto. Escuchá, en el mercho nuevo. Perdón, amigo”, afirmó el piloto de Alpine. A esto, el cronista agregó: “Franco estaba haciendo todo bien. Y yo lo quise ayudar, pero tiré todo a la mierda”. Todo esto estuvo acompañado por el mensaje “un desastre hicimos, perdón Jhonny”. Sin embargo, pese al altercado que tuvieron con la infusión, posteriormente le convidaron al chofer para que probara. “Está caliente. Es muy fuerte”, comentó, aunque respondió afirmativamente cuando le preguntaron si le había gustado.

Precisamente, esta situación volvió a ser tema de charla en una breve entrevista que le realizó el periodista junto a Albert Fábrega. Minutos antes del inicio del GP de China, se cruzaron en los boxes del Circuito Internacional de Shanghái. “Vamos a molestar a alguien con quien estuve compartiendo el auto con él”, comentó Fossaroli en la transmisión de la cadena que transmite la F1 a través de Disney+. “Me tiró toda la yerba en el auto el boludo este”, reaccionó Colapinto después de saludar.

No obstante, Franco insistió rápidamente en que tenía que cumplir el protocolo que le impuso la escudería francesa. “No puedo hablar, no me dejan”, afirmó sobre su prohibición de cara a dialogar con la prensa. “Se acercó para saludar, por lo menos”, le contestó Fossaroli. Acto seguido, Colapinto le pidió al camarógrafo que enfocara una bandera argentina en la grada, en plena recta principal del circuito ubicado en la ciudad china.

“Mirá la bandera, hay argentinos. ‘Vale y Gonza, de Pilar’. Ahí hay otra nueva… Genios los chinos”, exclamó entusiasmado el albiceleste. Antes de que el piloto reserva de Alpine se fuera, el cronista lo saludó. “Bueno, disfrutá el Gran Premio, Franco”, le dijo Fossaroli. ¿Cuál fue la respuesta de Colapinto? “No, disfruten ustedes… Yo estoy aburrido”.

Todo esto ocurrió en el marco del GP de China, donde el pilarense ocupó el rol de piloto de reserva en pista, algo que en la siguiente jornada de la F1, en Suzuka, Japón, realizará Paulo Aron. No obstante, las especulaciones que posicionan a Colapinto en el lugar de Jack Doohan se incrementaron después de la mala actuación del australiano en las primeras dos carreras. Incluso, el nombre del argentino también aparece en el radar de otra escudería del Gran Circo: Red Bull.