El Boca de Gago se prepara para enfrentar a Defensa: el diagnóstico de Rey Domenech, la baja de Herrera y la salida de Orsini

Boca sufrió varias bajas en la previa del duelo ante Defensa y Justicia

El mundo Boca goza de una relativa calma luego de la eliminación en la Copa Libertadores. El Xeneize lleva cinco triunfos consecutivos por Torneo Apertura de la Liga Profesional y se encuentra a un solo punto de los líderes de su zona. Sin embargo, el plantel que dirige técnicamente Fernando Gago sufrió una serie de bajas de cara al duelo del próximo domingo ante Defensa y Justicia.

Si bien aún no es oficial, el medio TyC Sports confirmó que el español Ander Herrera fue descartado para afrontar el encuentro en la Bombonera frente al Halcón de Varela. El ex jugador del Athletic Bilbao, Manchester United y París Saint-Germain había entrenado diferenciado del resto del grupo el pasado miércoles y, pese a que se especulaba que iba a poder ser de la partida, una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho lo marginará del cotejo. Los estudios que le realizaron no arrojaron un desgarro, pero sí una pequeña lesión, por lo que decidieron no arriesgarlo y agravar la situación.

Será la segunda ausencia de Herrera por cuestiones físicas. En el pasado se había perdido cinco partidos consecutivos por el desgarro que sufrió en la primera fecha ante Argentinos Juniors.

El parte médico de Boca Juniors

Por otro lado, el club dio a conocer el parte médico de lesionados y sorprendió el diagnóstico del juvenil Camilo Rey Domenech, quien venía estando ausente por una molestia muscular. “Presenta un neumomediastino en tratamiento desde el 7 de marzo, se encuentra en buena evolución con indicación de reposo deportivo”, fue el informe que difundió la entidad por redes sociales sobre este mediocampista de 19 años que acumula siete presentaciones como profesional.

El neumomediastino se trata de la presencia de aire en la zona del mediastino, área que se encuentra en la parte media del tórax, entre los pulmones y alrededor del corazón. Leonardo, el padre del jugador, dialogó con Radio Splendid y explicó el diagnóstico de su hijo: “El día viernes Camilo tenía un dolor en el pecho, me llama y me dice ‘tengo un dolor en el pecho, a la altura de la garganta’, llamó a los médicos del club que lo dejaron en observación. Al principio parecía líquido, pero después se confirmó que era aire en el mediastino. Los médicos creen que se debe a un golpe muy fuerte. Por lo general estas cosas suceden por traumatismos. Ayer le hicieron una tomografía y gracias a Dios está todo bien. Ya está prácticamente sin dolor”.

En el mismo comunicado también informaron que el defensor Cristian Lema seguirá inactivo por un desgarro del recto anterior izquierdo. El marcador central de 34 años no está disponible desde el 27 de octubre de 2024, cuando sufrió una dura lesión en un encuentro ante Deportivo Riestra. En aquella oportunidad, el defensor central intentó evitar una contra de su rival, fue al piso y terminó comprometiéndose los ligamentos del tobillo.

Nicolás Orsini fue presentado en Platense

Por último, se confirmó que Nicolás Orsini seguirá su carrera deportiva en Platense. Pese a que no era considerado por Gago para ser parte del plantel, el delantero seguía perteneciendo a la institución y ahora estará cedido en Vicente López.

“Nicolás Orsini es nuevo jugador de Platense. El delantero llega proveniente de Boca a préstamo sin cargo hasta diciembre de 2025. ¡A romperla, Tanque!”, comunicó el Calamar en su cuenta de X.

Orsini llegó a Boca en 2021 proveniente de Lanús. El club obtuvo el 50% de su ficha, pero no tuvo grandes actuaciones y sólo aportó 3 goles en 36 partidos. Es por eso que se fue cedido a Unión de Santa Fe en 2023, club en el que estuvo hasta el año pasado, aunque no acordó su continuidad y debió regresar al Xeneize.

Hay que tener en cuenta que el Calamar pudo tener un cupo disponible para fichar a raíz de la lesión de Jonathan Bay, quien estará fuera de las canchas por lo que resta de la temporada. Es por eso que incorporaron al futbolista de 30 años que contabiliza 47 anotaciones en los 272 encuentros como profesional.