Los divertidos dardos entre Arias y Rey antes de Independiente-Racing: quién ganará el clásico y el mejor arquero del país

Previa del clásico de Avellaneda entre Arias y Rey

El próximo domingo el fútbol argentino disfrutará de una nueva edición del clásico de Avellaneda. Independiente y Racing se verán las caras en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y en la previa del duelo los arqueros Rodrigo Rey y Gabriel Arias protagonizaron una entretenida conferencia de prensa, en la que dejaron de lado los filtros y abarcaron todos los temas propuestos por los periodistas presentes.

Capitanes y referentes de sus respectivos equipos, el ex Godoy Cruz y la figura con pasado en Defensa y Justicia se mostraron confiados de cara al choque que divide a la ciudad que se autopercibe como la capital nacional del fútbol. En el espacio organizado por las autoridades que rigen el certamen doméstico, los referentes se refirieron a la actualidad del torneo Apertura, se atrevieron a decir qué equipo es el candidato a quedarse con el derby y sorprendieron cuando eligieron al mejor arquero del país.

“Son dos equipos que basan su juego en el arco rival. Puede ser que haya muchas chances de gol o no, pero desde el vamos, los dos pensamos en el arco de enfrente”, aseguró Rodrigo Rey en su primer análisis. Naturalmente, los números respaldan su sentencia, dado que el Rojo y la Academia lideran las estadísticas relacionadas a la posesión en el Torneo Apertura con promedios del 54,3% y 54,5%, respectivamente.

El Diablo, que ostenta un invicto de 17 partidos como local y lidera su zona, parte como favorito, pero su capitán fue cauto: “Nunca nos paramos desde un lugar de creernos más que el otro, sea quien sea. Los partidos se juegan y se definen dentro de la cancha”. Y agregó: "Jugar con tu gente siempre significa un plus, pero dentro de la cancha somos once contra once. Generalmente el local los primeros minutos tiende a pararse en una posición del campo más alta. Cuando tenés el control en tu cancha sentís que estás más cerca de ganar".

“Tenemos la ilusión de ganar un torneo, vamos hacia la fecha 10 y recién esta es la primera parte. Pero Somos varios los clubes que tenemos la responsabilidad de aspirar y tener la ilusión de ser campeones”, completó.

Por el lado albiceleste, Gabriel Arias reconoció la urgencia de una victoria tras una serie de tropiezos en el ámbito local. “Nos ha costado derrotas consecutivas, pero estos son partidos diferentes. Lograr tres puntos en un clásico te puede dar un empujón”, aseguró el experimentado arquero, que viene de celebrar la Recopa Sudamericana pero necesita mejorar en el Grupo A del Apertura.

Divertido cruce entre Arias y Rey sobre quién es el mejor arquero de Argentina

Al ser consultados sobre quién es el mejor arquero del fútbol argentino, ambos evitaron responder de manera directa. Entre algunas risas de complicidad, Rey propuso mencionarse mutuamente, pero Arias esquivó la cuestión con humor: “Digamos Armani y la tiramos afuera”.

Sin dudas, uno de los temas que más preocupa a los hinchas de la Academia es el estado físico de Adrián Martínez, el goleador que se encuentra lesionado y difícilmente pueda llegar al compromiso del domingo. “No hablé con Maravilla, pero es una cuestión de fe. Sabemos todo lo que pasó para tener este presente. Después verán los médicos si puede llegar o no”, explicó.

En tanto que también hubo un espacio para hablar de los damnificados por el temporal de Bahía Blanca, ya que el capitán de Racing recordó su paso por el Aurinegro: “Me tocó porque estuve en Olimpo y tengo familia y amigos en Bahía. Hubo momentos de esperar a ver cómo estaban porque no había señal y no contestaban. Por suerte solo hubo pérdidas materiales. Estuvimos con mi señora ayudando a cargar cosas en los camiones y vino la gente de Independiente”.

