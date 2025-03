El crudo testimonio del arquero del Barcelona Ter Stegen tras los rumores de infidelidad de su esposa

El arquero anunció su separación de Daniela

El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, emitió un contundente comunicado para abordar las especulaciones surgidas tras su reciente separación de Daniela Jehle. La pareja anunció su ruptura, después de casi 13 años juntos, mediante un mensaje conjunto en redes sociales el pasado jueves, pero los rumores derivados de algunos medios han provocado una respuesta categórica del futbolista alemán.

En su mensaje inicial, la pareja expresó su deseo de respeto hacia su privacidad durante este difícil momento, especialmente por el bienestar de sus dos hijos, Ben, de cuatro años, y Tom, de uno. “Durante este momento personal, os pedimos amablemente vuestra comprensión y respeto por nuestra privacidad, especialmente la de nuestros hijos. Gracias. Con aprecio, Dani & Marc”, se leía en el texto compartido.

Ambos subrayaron que, aunque la decisión no fue sencilla, consideran que es “el mejor paso” y reafirmaron que su objetivo principal es el bienestar de los niños. “Nuestro objetivo conjunto es hacer lo mejor para nuestros hijos, asegurándonos de que sigan teniendo un entorno estable y lleno de amor. Seguiremos comprometidos a trabajar juntos como padres y a tratarnos con respeto y aprecio como siempre lo hemos hecho”, añadieron.

Sin embargo, la calma tras el anuncio duró poco. Las redes sociales y ciertos programas de espectáculos no tardaron en generar teorías y señalamientos sobre las razones de la separación. Cataluña Radio, a través de su programa Que no surti d’aquí, sugirió que la ruptura se debió a una supuesta infidelidad por parte de Jehle, señalando que la esposa del portero habría tenido un romance con su entrenador personal, lo que habría llevado a Ter Stegen a mudarse al hotel Grand Hyatt de Barcelona hace meses.

El mensaje de Ter Stegen tras los rumores de su separación por una infidelidad de su pareja

Estas afirmaciones desataron una avalancha de comentarios hirientes hacia Jehle en su perfil de Instagram. Las críticas incluyeron acusaciones como: “¿Tienes hijos? ¿Cómo pudiste?”, “Deberías quitar tu apellido de IG” o “¿Cómo le vas a hacer eso a Ter Stegen? Es una persona tan noble”.

Ante esta situación, Ter Stegen decidió romper su silencio mediante un comunicado publicado en su perfil de Instagram, donde mostró su indignación por lo sucedido. El portero no solo desmintió tajantemente las informaciones, sino que también apuntó directamente contra los responsables del programa. “Estoy conmocionado y decepcionado por la mala gestión y la falta de liderazgo y control en Cataluña Radio – Grupo 3Cat, que han difundido noticias falsas y violado derechos personales. Los periodistas Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner son mentirosos que han distribuido noticias falsas, ofendiendo públicamente a mi esposa Daniela y dañando gravemente su reputación”, afirmó.

El guardameta no dejó espacio para las dudas y aclaró que no existen terceras personas involucradas en su separación. “No ha habido infidelidad por parte de Daniela, no hay terceras personas involucradas. Esto es un hecho. Como se ha comunicado, Daniela y yo hemos decidido tomar caminos separados en buenas circunstancias, manteniendo una comunicación basada en la confianza”, detalló.

Ter Stegen desmintió una supuesta información de infidelidad

Además, Ter Stegen criticó la actuación de medios gubernamentales y exigió mayor responsabilidad por el impacto que generan sus afirmaciones. “Es completamente inaceptable que los medios públicos liderados por el gobierno difundan esto, acusando falsamente a Daniela y atacándola personalmente. El daño es irreparable”, sentenció el arquero, dejando clara su postura respecto al manejo mediático de la situación.

Tras el revuelo causado por las palabras de Ter Stegen, el programa Que no surti d’aquí ofreció una disculpa pública en un intento por sofocar las críticas. “Hemos leído el comunicado de Ter Stegen. Queremos pedir disculpas públicamente por el dolor que hemos causado a él y a su familia. Desde QNSA queremos dejar claro que no contamos noticias con vocación periodística y, en ningún caso, representamos los servicios informativos de Cataluña Radio. Nuestro programa es de entretenimiento y nuestra intención es hacer crónica social. Lo sentimos mucho. Trabajaremos para que en el futuro no se repitan hechos similares”, expresaron en un comunicado.

La relación entre Marc-André ter Stegen y Daniela Jehle comenzó en 2012 en Alemania, cuando él formaba parte del Borussia Mönchengladbach y ella estudiaba interiorismo y arquitectura. La pareja se mudó a Barcelona en 2014 tras el fichaje del portero por el Barça, y en 2017 se casaron de manera privada en Sitges, Cataluña. Durante sus años de matrimonio, ambos formaron una familia junto a sus dos hijos, quienes han sido retratados en numerosas ocasiones en las redes sociales del arquero.

Con 32 años, Ter Stegen se ha consolidado como una de las figuras destacadas del FC Barcelona, acumulando numerosos títulos, incluyendo cinco Ligas, cinco Copas del Rey, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. A pesar de su éxito dentro del campo, la situación personal del jugador se ha convertido en el centro de atención. No obstante, su descargo es un enérgico llamado de atención sobre los límites y consecuencias de la desinformación en los medios.