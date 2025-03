Un histórico arquero internacional minimizó al Dibu Martínez: “No está entre los diez mejores del mundo”

Edwin van der Sar minimizó a Dibu Martínez

El ex arquero neerlandés Edwin Van der Sar aseguró que Emiliano Dibu Martínez no se encuentra en el top 10 de los mejores arqueros del mundo. Si bien destacó su capacidad como atajador de penales, el ex jugador del Manchester United y la selección de Países Bajos ubicó al marplatense en una segunda línea, mencionando a Alisson Becker, del Liverpool, como su preferido en la actualidad.

Van der Sar, que fue consultado por el sitio Goal sobre una elección entre Alisson y Dibu Martínez, se inclinó sin dudarlo por el arquero brasileño. Además, incluyó en su lista de los mejores a Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Manuel Neuer, del Bayern Múnich. “Creo que no está en el top 10 del mundo”, sentenció el neerlandés, aunque matizó su opinión al afirmar que el argentino sí está entre los 20 mejores.

Las declaraciones de Van der Sar llamaron la atención, ya que Martínez viene de ganar, por segundo año consecutivo, el premio The Best al mejor arquero del mundo otorgado por la FIFA, además de haber recibido el Guante de Oro en el Mundial de Qatar 2022. Con la selección argentina, el marplatense se ha consolidado como una pieza clave en la obtención de la Copa América 2021 y el Mundial 2022.

Por su parte, Van der Sar, quien disputó 135 partidos con la selección neerlandesa, es recordado en Argentina por su actuación en el Mundial de Francia 1998, cuando Países Bajos eliminó al equipo de Daniel Passarella en los cuartos de final. En aquel partido, el arquero provocó la expulsión de Ariel Ortega tras un cruce en el área.

En el plano de clubes, Van der Sar surgió del Ajax y alcanzó su mejor nivel en el Manchester United, donde ganó cuatro títulos de la Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes. En 2023, sufrió un problema cerebral que lo obligó a ser internado de urgencia, aunque luego logró recuperarse.

Mientras tanto, Emiliano Martínez sigue destacándose en la élite del fútbol europeo. Este martes, el arquero fue una de las figuras en la victoria de Aston Villa por 3-1 ante el Brujas, como visitante, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

En ese encuentro, Dibu Martínez realizó una atajada clave a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el marcador estaba igualado 1-1. El arquero reaccionó con una gran estirada para evitar un gol del joven Chemsdine Talbi, cuyo disparo picó antes de llegar al arco y exigió una intervención espectacular del marplatense.

El encuentro fue parejo hasta los minutos finales, cuando Aston Villa logró marcar dos goles en rápida sucesión. A los 82 minutos, un centro de Morgan Rogers provocó un gol en contra del defensor belga Brandon Mechele. Seis minutos después, Christos Tzolis cometió un penal sobre un atacante del Aston Villa, y Marco Asensio lo transformó en el 3-1 definitivo, dejando al equipo inglés en una posición favorable para la revancha del 13 de marzo en Villa Park.

A pesar de las críticas de Van der Sar, Emiliano Martínez continúa consolidándose como un arquero determinante en la escena internacional, con actuaciones decisivas tanto en su club como en la selección argentina.