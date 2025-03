San Lorenzo recibirá a Racing en busca de alcanzar la punta de la Zona B del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

San Lorenzo se enfrentará a Racing desde las 19

En el marco de la octava fecha, la cual se desarrolló con encuentros interzonales, del Torneo Apertura, San Lorenzo recibirá a Racing en el Estadio Nuevo Gasómetro, el cual estuvo azotado por una lluvia torrencial. De esta manera, el clásico comenzará desde las 19:00 horas y será transmitido por ESPN Premium. Facundo Tello será el árbitro principal.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo vienen de recibir un mazazo en la última presentación, ya que perdió por 2-0 contra Huracán en el clásico disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. No obstante, el Ciclón podría alcanzar la cima de la zona B en caso de conseguir los tres puntos, ya que alcanzaría la línea de Rosario Central con 17 unidades.

Esto supuso la primera derrota en el campeonato, ya que previamente había encadenado cuatro victorias y dos empates al hilo: 1-0 vs. Talleres, 0-2 vs. Gimnasia (LP), 0-0 vs. River Plate, 0-0 vs. Vélez, 2-1 vs. Platense y 0-1 vs. Instituto. Al mismo tiempo, buscará recortar distancias en el historial contra Racing: en 208 enfrentamientos, San Lorenzo ganó 74, empataron en 54 oportunidades y la Academia se impuso en 81 encuentros.

Racing viene de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana (REUTERS/Pilar Olivares)

Por su parte, Racing llega al duelo tras consagrarse campeón en Brasil: se impuso con un global de 4-0 sobre Botafogo y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. De esta manera, Gustavo Costas sigue enalteciendo su legado en la historia de la Academia.

Sin embargo, la Academia arrastra un presente irregular en el plano local: marcha décimo con nueve unidades en la zona B, aunque tiene un partido menos por postergar su enfrentamiento contra Unión de Santa Fe. Así las cosas, el cuadro de Avellaneda ganó tres (1-3 vs. Barracas Central, 4-0 vs. Belgrano y 2-0 vs. Boca Juniors) y perdió en otras tres ocasiones (2-0 vs. Estudiantes, 1-0 vs. Tigre y 2-3 vs. Argentinos Juniors).

Al mismo tiempo, llega al duelo contra San Lorenzo con un plantel diezmado, ya que Costas contará con ocho bajas: Gabriel Arias (lesión muscular grado 2 en pectíneo derecho), Marco Di Césare (lesión muscular grado 2 en aductor derecho), Gabriel Rojas (entorsis de tobillo izquierdo), Bruno Zuculini (sinovitis en rodilla izquierda), Luciano Vietto (lesión muscular grado 2 en semimembranoso izquierdo) y Adrián Martínez (sobrecarga de sóleo y gemelo izquierdo).

A su vez, pese a haberse entrenado a la par, tampoco fueron convocados Agustín García Basso (lesión ósea en el peroné de la pierna derecha) y Santiago Sosa (esguince de rodilla derecha).

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Nicolás Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Emanuel Cecchini, Matías Reali, Alexis Cuello, Malcom Braida; Andrés Vombergar. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Facundo Cambeses; Germán Conti, Nazareno Colombo, Santiago Quirós o Gonzalo Escudero; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Adrián Balboa y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Mauro Vigliano.

Estadio: Pedro Bidegain Nuevo Gasómetro.

Hora: 19:00

TV: ESPN Premium.