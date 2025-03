Con la presencia de tenistas argentinos de renombre, arranca el Challenger de Córdoba

Arranca la actividad del cuadro principal del AAT Challenger Santander de Córdoba (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Mientras que la gira sudamericana de torneos ATP cerró este domingo su edición de 2025 con la consagración de Laslo Djere en Santiago, luego de pasar por Buenos Aires y Río de Janeiro, el tenis nacional se muda al interior del país. A partir de este lunes, comienza el cuadro principal del AAT Challenger Santander Edición Córdoba. El certamen de categoría 75, y que se desarrolla en las instalaciones del Córdoba Lawn Tenis Club, significa el segundo organizado por la Asociación Argentina de Tenis en lo que va del año. El primero se llevó a cabo en el mes de enero en el Club Naútico Hacoaj, ubicado en Tigre, y el campeón fue el peruano Juan Pablo Varillas, quien venció en una definición 100% extranjera al paraguayo Daniel Adolfo Vallejo.

Entre las principales figuras locales que integran el main draw se encuentran Juan Manuel Cerúndolo, Federico Coria, Román Burruachaga y Thiago Tirante. El menor de los hermanos, quien superó la clasificación de los tres certámenes ATP por el continente, protagonizará uno de los duelos más atractivos de la primera ronda ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, pupilo de Charly Berlocq. Tirante, en tanto, enfrentará a Bautista Torres, Coria al brasileño Pedro Sakamoto y Burruachaga al estadounidense Emilio Nava.

Federico Coria entrenó en su llegada a Córdoba de cara a la actividad de esta semana (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El nacido en Fortaleza, Thiago Monteiro es el máximo preclasificado del cuadro, y el colombiano Daniel Elahi Galán, tercera cabeza de serie, también estarán en la pelea por el título.

Asimismo, habrá una interesante cuota de jóvenes sudamericanos que buscan sumar rodaje y puntos valiosos cerca de casa. Los argentinos, por su parte, contarán con una motivación extra: la Beca Galperín al Mérito. Dicho programa, lanzado en conjunto por el empresario Marcos Galperín y la AAT, se destinará a dos jugadores albicelestes entre 16 y 21 años.

Los ganadores saldrán de un ranking especial, que contempla las unidades obtenidas en torneos ITF y Challenger disputados en Argentina durante 2025. El beneficio para el líder de dicho listado será de 60 mil dólares, mientras que para el segundo de 40 mil. Además, recibirán asesoría técnica e invitaciones en los certámenes del país.

El domingo, a pesar de la lluvia y las reiteradas demoras para la reanudación de la actividad, se puso en marcha la clasificación con 11 de los 12 partidos previstos. Nicolás Kicker y Matías Soto no llegaron a comenzar su duelo en el Court Central debido a la falta de luz natural. En tanto, Sean Hess y Tomás Farjat, que se encontraban igualados en sets, definirán el ganador en el segundo turno de la Cancha 3.

Más de 500 personas asistieron al inicio de la actividad durante el fin de semana en el que se disputó la qualy (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Santiago De la Fuente dio el batacazo y eliminó a Dmitry Popko, el mejor posicionado en el cuadro. El kazajo, quien sorprendió a la Selección Argentina de Tenis YPF en los Qualifiers de la Copa Davis 2024, se retiró en el tercer set, cuando caía 2-5. El argentino de 23 años, por su parte, se mostró contento y reveló que estuvo casi un año sin poder jugar por una lesión y que está agarrando confianza nuevamente: “Estuve lesionado en la muñeca izquierda y paré casi un año. Recién a fines de 2024 empecé a jugar y a estar bien. Me llevó un tiempito volver a confiar en mí y en mi juego. Es duro, la verdad. Se te pasan un montón de pensamientos por la cabeza, si seguir o no”.

Luego, explicó por qué es positivo poder jugar en casa y agradeció el wild card de la AAT: “Jugar acá es mucho más económico que viajar a Europa y estar cinco semanas afuera. Me financio jugando torneos por plata y a veces jugando interclubes para ir saliendo a flote”.

Las entradas hasta el miércoles son gratuitas, a partir del jueves el acceso tendrá un costo desde los $6.000 (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Los otros albicelestes que salieron victoriosos de la jornada fueron Guido Justo, Valerio Aboián, Gonzalo Villanueva y Luciano Ambrogi. Este último superó a Leonardo Aboian por 6-2, 6-0 en tan solo 53 minutos y contó con la presencia de Walter Grinovero en su banco, el ex entrenador de Tomás Etcheverry, que lo acompaña esta semana. “Después de cortar con mi entrenador de tantos años, me uní al equipo de ellos que está Wally, Nicolás Pastor, Kevin Konfederak, Luis Delgado, Valentín Flores... Es un equipo que me convence mucho, me gusta cómo trabajan y cómo son como personas. Es una nueva oportunidad y forma de entrenar”, explicó.

El complejo recibió a más de 500 personas que aprovecharon el ingreso gratuito al predio, el cual permanecerá activo hasta el miércoles. Las entradas para el jueves (octavos de final), viernes (cuartos de final), sábado (semifinales) y domingo (final) se pueden adquirir en suticket.com a partir de $6.000.

[Por ser socio FAN de la Asociación Argentina de Tenis, tenés un 20 por ciento de descuento en las entradas para los días finales del AAT Challenger Santander Edición Córdoba. Además, los socios del Córdoba Lawn Tenis Club y clientes Santander también cuentan con el beneficio. Hacé click acá y hacete FAN del tenis argentino]